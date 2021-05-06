 دراسة ميدانية واسعة تؤكد أهمية وفعالية أخذ جرعتين من لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2021

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دراسة ميدانية واسعة تؤكد أهمية وفعالية أخذ جرعتين من لقاح كورونا

 أكدت أكبر دراسة على أرض الواقع حتى الآن بِأن لقاح بيونتيك- فايزر وفّر حماية بلغت نسبتها أكثر من 95 في المئة ضد فيروس كوفيد-19 لكنها وجدت أن مستواها انخفض بشكل كبير عندما تلقى الأشخاص جرعة واحدة فقط من أصل جرعتين.

لقاح بيونتيك فايزر

أخذ جرعة واحدة من اللقاح لا توفر الحماية الكافية ضد عدوى فيروس كورونا ولابد من أخذ جرعتين للتمتع بحماية أكبر وأكثر فعالية

قال معدو أكبر دراسة ميدانية الخميس (السادس من مايو/ أيار 2021) أن نسبة حماية لقاح بيونتيك- فايزر من المرض بلغت حوالي 95 بالمئة. وتأتي هذه البيانات استنادا إلى حملة التلقيح الوطنية في إسرائيل والتي بينت أن هناك دليلا واقعيا على أن الوباء يمكن القضاء عليه من خلال برامج التطعيم العالمية السريعة. وأشاروا إلى أنه في إسرائيل كانت حملة التلقيح "المحرك الرئيسي لانخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19".

مختارات

في أوروبا يتم تلقيح من هم فوق سن 16 عاما ضد كورونا، والأمر نفسه كان ساريا في كندا التي ا سمحت الآن بتلقيح الأطفال والمراهقين أيضا بدءا من سن 12 عاما. في الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن تستغرق هذه الخطوة مدة أطول.

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟

ومع ذلك، يجب توخي الحذر في تعميم هذه الاستنتاجات على الدول الأخرى، لأن سرعة برامج التلقيح وتطور الوباء يختلفان من دولة إلى أخرى، وفق معدي الدراسة. وأظهر تحليل بيانات صحية من إسرائيل، إحدى البلدان التي لديها أعلى نسبة من البالغين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، أن اللقاح كان فعالا جدا في حماية المسنين فيما كانت النسخة البريطانية من الوباء الأشد عدوى مهيمنة، وفقا للنتائج التي نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية. وبحلول بداية نيسان/ أبريل، تلقى حوالي خمسة ملايين شخص في إسرائيل جرعتين من لقاح بيونتيكح فايزر  أي أكثر من 70 في المئة من السكان.

ووجدت الدراسة أن جرعتين وفرتا حماية من العدوى نسبتها 95,3 بالمئة وحماية من الوفاة نسبتها 96,7 بالمئة بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. وبعد 14 يوما، ازدادت نسبة هذه الحماية إلى 96,5 في المئة و98 في المئة على التوالي. لكن نسبة الحماية كانت أقل بكثير لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح. وبعد الجرعة الأولى بما بين7 و14 يوما، بلغت نسبة الحماية من العدوى 57,7 في المئة ونسبة الحماية من الوفاة 77 في المئة.

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الرئيس الألماني يمنح وسام الدولة لمسسي شركة بيونتيك تقديراً لجهودهم في تطوير لقاح كوفيد

وقال معدو الدراسة إن جرعة واحدة قد توفر نافذة حماية أقصر خصوصا في بيئة تظهر فيها متحورات جديدة من الفيروس.

وأشار جوناثان بال أستاذ علم الفيروسات الجزيئية في جامعة نوتنغهام والذي لم يشارك في البحث إلى أن "الأهم من ذلك أن الدراسة تظهر أن جرعتين من اللقاح تزيدان بشكل كبير من المناعة والحماية". وأضاف "هذا هو السبب في أنه من المهم أن يحصل الأشخاص على الجرعتين".

وكانت أكبر دراسة على أرض الواقع للقاح بيونتيك- فايزر، والتي أجريت أيضا في إسرائيل، أصغر بخمس مرات تقريبا من الدراسة الحالية، وشملت 1,2 مليون شخص. وكتب إيال ليشام من مركز حاييم شيبا الطبي وأنيليس ويلدر سميث من مدرسة لندن للعلوم المتعلقة بالصحة وطب الأمراض الاستوائية في مقال أن نتائج الدراسة "تشير إلى أن نسب الحماية العالية التي يوفرها اللقاح، قد توفر مخرجا من الوباء". وقال الباحثان اللذان لم يشاركا في هذه الدراسة "للأسف، لا يمكن تكرار التحصين السريع على مستوى السكان بسهولة في العديد من البلدان الأخرى". وأضافا "الاستخدام العالمي للقاح (بيونتيك- فايزر) محدود بسبب مشكلات الإمداد والتكاليف المرتفعة ومتطلبات التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية".

ع.أ.ج/ ع ج ( ا ف ب)

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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