 دراسة: موعد ولادتك يحدد مستقبلك العاطفي! | عالم المنوعات | DW | 17.07.2019

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منوعات

دراسة: موعد ولادتك يحدد مستقبلك العاطفي!

نتائج صادمة أظهرتها دراسة حديثة، ربطت بين موعد الولادة وتأثيره على فرص الحب والإنجاب في المستقبل. الدراسة استندت على بيانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

Entbindungsstation in Leipzig (picture-alliance/dpa)

ربطت دراسة واسعة النطاق، بين مدة الحمل والحياة العاطفية والعائلية فيما بعد. وقال باحثون بجامعة "وارويك" البريطانية، إن الأشخاص الذين ولدوا مبكرا، تقل لديهم فرص الدخول في علاقات عاطفية بنسبة 28 بالمائة. وأضافت الدراسة التي نشرتها دورية "جاما نيتوورك"، أن الأشخاص الذين ولدوا قبل إتمام 37 أسبوعا في بطن الأم، تقل لديهم فرص الإنجاب في المستقبل بنسبة 22 بالمائة، كما أن فرصتهم للدخول في العلاقات الجنسية، أقل مرتين إلى ثلاث مرات، مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا بعد إتمام مدة الحمل.

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أما بالنسبة لمن ولدوا مبكرا للغاية، (قبل إتمام 28 أسبوعا في بطن الأم) فكانت فرص الارتباط العاطفي وتكوين عائلة، أقل بشكل واضح. الملفت للنظر في هذه الدراسة، أنها شملت بيانات أكثر من أربعة ملايين شخص، من الذين ولدوا قبل موعدهم المحدد. في الوقت نفسه أكدت الدراسة أن هذه النتائج لا علاقة لها بقوة الارتباط سواء في العلاقات العاطفية أو علاقات الصداقة. وتهدف الدراسة، وفقا لموقع "هيلث نيووز نت"، إلى التأكيد على أهمية المتابعة الدورية وتقديم الدعم الطبي المطلوب للأشخاص الذين ولدوا قبل موعدهم المحدد، وتحديدا لمن ولدوا بوزن قليل.

ا.ف/ ط.أ

  • Prince Harry and Meghan with Baby (Reuters/D. Lipinski)

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    ارتشي هاريسون ماونتباتن وندسور في المرتبة السابعة لتولي العرش

    قام الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بتقديم مولودهما الجديد للجمهور، ووصفت الأم ميغان ولادة طفلها بأنه أشبه بالحلم الذي رأى النور. وكشف القصر الملكي عن اسم المولود، وهو ارتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، الذي يأتي في المرتبة السابعة لتولي العرش البريطاني.

  • UK Royal Baby (Reuters/J. Stillwell)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير لويس أمير مقاطعة كامبريدج في المرتبة الخامسة لتولي العرش

    بخلاف الأمير هاري قام أخوه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة مقاطعة كامبريدج، بتقديم طفلهما الثالث لويس للجمهور في 23 أبريل/ نيسان 2018 بعد سبع ساعات على ولادته، وصادفت ولادته الاحتفال بعيد القديس جورج. وأطلقا على المولود الجديد اسم لويس آرثر تشارلز، ويأتي في المرتبة الخامسة لتولي العرش البريطاني، وسيُعرف فيما بعد باسم الأمير لويس.

  • Bildergalerie Prinz George, Catherine und William in Neuseeland und Australien

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير جورج في المرتبة الثالثة لتولي العرش

    أنجبت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج مولودها الأول الذي بات يُعرف رسمياً باسم الأمير جورج ألكسندر لويس في 22 يوليو/ تموز 2013 ، ويأتي في المرتبة الثالثة لتولي العرش البريطاني بعد جده الأمير تشارلز وأبيه الأمير ويليام.

  • Princess Charlotte aged one (picture-alliance/dpa/Hrh The Duchess Of Cambridge/Han)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا في المرتبة الرابعة لتولي العرش

    ولدت الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا في 2 مايو/ أيار 2015، وأعلن القصر الملكي عن اسمها الذي يحمل في طياته تكريماً لجدتيها الملكة إليزابيث والأميرة ديانا. ظهرت هذه الصورة للأميرة شارلوت في عام 2016 وهي في العام الأول من عمرها. تظل الأميرة شارلوت في المرتبة الرابعة لتولي العرش البريطاني على الرغم من وجود شقيقها الحديث الولادة.

  • queen Elizabeth as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الملكة المبتهجة

    صورة الملكة إليزابيث الثانية وهي في حضن والدتها إليزابيث دوقة مقاطعة يورك، الملكة إليزابيث الثانية هي إبنة الملك جورج الخامس، ولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 إبريل/ نيسان 1926 واحتفلت قبل فترة قصيرة بعيد ميلادها الثاني والتسعين.

  • Prince Philip (picture alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    صاحب السمو الملكي الأمير فيليب

    وُلِدَ هذا الطفل في 10 يونيو/ حزيران 1921 ولم يكن من المتوقع أنه في المستقبل وبعد 25 عاماً سيتقدم لطلب الزواج من الملكة إليزابيث الثانية وأنه سيحمل لقب دوق أدنبره، الأمير فيليب هو إبن الأمير اليوناني آندرو، وإبن أخ ملك اليونان قسطنطين الأول الذي تنازل عن العرش اليوناني عقب وقوع انقلاب عسكري. تخرج الأمير من الكلية الملكية البحرية ويبلغ السادسة والتسعين من عمره.

  • Prince Charles as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    هل عرفتم لمن هذه الصورة؟

    إنها صورة تشارلز فيليب آرثر جورج المعروف باسم الأمير تشارلز، وُلِدَ في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، تولت والدته الملكة إليزابيث الثانية مقاليد العرش عندما كان الأمير تشارلز في الرابعة من عمره، ويحمل الأمير تشارلز لقب دوق كورنوول، ويأتي في المرتبة الأولى لخلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

  • Pincess Diana as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    أميرة القلوب

    هذه الطفلة ستنضم لاحقاً إلى العائلة المالكة. وُلِدَت ديانا فرانسيس سبنسر التي ستُعرف فيما بعد بالليدي ديانا في 1 يوليو/ تموز 1961. تزوجت في عام 1981 من الأمير تشارلز، وشاهد حفل الزفاف أكثر من 750 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لقيت الأميرة ديانا حتفها إثر حادث سير أليم في 31 أغسطس / آب 1997، ولازالت قصة وفاتها تُلقي بظلالها القاتمة على العائلة الملكية حتى الآن.

  • Prince William as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير صاحب الإبتسامة الدائمة

    وُلِدَ الأمير ويليام آرثر فيليب لويس ماونتباتن وندسور في 21 يونيو/ حزيران، وعقب انفصال والديه في عام 1992 عاش الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري في قصر كنسينغتون. وبدون شك كانت والدتهما الأميرة ديانا ستفتخر بهما وبأحفادها لوكانت لا تزال على قيد الحياة.

  • Prince Harry as a baby (picture-alliance/dpa)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    هاري أمير شعبي

    اسمه الحقيقي هو: الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد ماونتباتن وندسور. غير أن الجميع يفضلون أن يسمونه بالأمير هاري. ولد الطفل ذو الشعر الأشقر في 15سبتمبر/ أيلول 1984. تميزت فترة مراهقة الأمير هاري بالصخب وكانت سيرته تتصدر عناوين الصحف الشعبية غير أن سلوكه تبدل بعد زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. الكاتب: غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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