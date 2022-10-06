دراسة: مكملات فيتامين (د) تساعد في تقليل الإصابة بالخرف

كشفت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وكندا أن مكملات فيتامين (د) تساعد في تقليل فرص الإصابة بالخرف. ونشرت الدراسة في المجلة العلمية Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring المتخصصة بمرض الزهايمر والخرف، كما جاء في النسخة الألمانية من Business Insider.

وشملت الدراسة 12 ألف إنسان متوسط أعمارهم 71 سنة، ولم تظهر عليهم جميعاَ في بداية الدراسة أي أعراض للخرف.

بعد عشر سنوات من بدء الدراسة، أصيب ما يقرب من 2670 من المشاركين بالدراسة بالخرف. تناول 25 بالمائة منهم مكملات فيتامين (د)، بينما لم يتناولها حوالي 75 بالمائة.

وجد الباحثون أن مجموعة المشاركين الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) أصيبوا بنسبة 40 أقل من أولئك الذين لم يتناولونها.

تشكيك ودراسات سابقة

بيد أن بعض الخبراء أشاروا إلى محدودية الدراسة وعدم قدرتها على إثبات الصلة بين تناول مكملات فيتامين (د) وتفادي الإصابة بالخرف. ومن بين مآخذهم على الدراسة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار طرق أخرى للحصول على الفيتامين (د) كأشعة الشمس والضوء.

وكشفت أبحاث سابقة وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) والخرف. فقد وجد تحليل أسترالي العام الماضي، باستخدام بيانات 300 ألف إنسان، أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وفي كانون الأول/ديسمبر خلصت دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة تافتس الأمريكية إلى أن ارتفاع نسبة فيتامين (د) في المخ يساعد في تحسين الوظائف الذهنية للإنسان.

ومن المعروف أن فيتامين (د) يضطلع بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية بالجسم مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول مأكولات مثل الأسماك أو بعض المشروبات مثل اللبن وعصير البرتقال، كما أن التعرض للشمس لفترات كافية يساهم في تكوين فيتامين (د) في الجسم.

خ.س