 دراسة: مكملات فيتامين (د) تساعد في تقليل الإصابة بالخرف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.03.2023

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صحة

دراسة: مكملات فيتامين (د) تساعد في تقليل الإصابة بالخرف

يضطلع "فيتامين الشمس" بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام. دراسة جديدة تكشف عن "فائدة" جديدة لتناول مكملات فيتامين (د).

أحد مكملات فيتامين (د)

ينصح بتناول مكملات فيتامين (د) في البلاد التي لا تشرق فيها الشمس كثيراً

كشفت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وكندا أن مكملات فيتامين (د) تساعد في تقليل فرص الإصابة بالخرف. ونشرت الدراسة في المجلة العلمية Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring المتخصصة بمرض الزهايمر والخرف، كما جاء في النسخة الألمانية من Business Insider.

وشملت الدراسة 12 ألف إنسان متوسط أعمارهم 71 سنة، ولم تظهر عليهم جميعاَ في بداية الدراسة أي أعراض للخرف.

مختارات

التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف. لكن ماذا لو أن الشخص المصاب بالخرف، شاب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط. حالة هذا الشاب من الصين، حيرت العلماء. فما التفسير العلمي لها؟

لا يجادل اثنان في أهمية "فيتامين د" أو كما يحلو للبعض بتسميته "فيتامين الشمس" بالنسبة لصحة الجسم. ليس هذا فحسب، بل تمضي دراسات جديدة إلى أبعد من ذلك، إذ إنها أثبت أهميته في مقاومة مرض السرطان وحماية المرضى من موت مبكر.

قضاء ساعة واحدة بالحديقة كل أسبوع فقط، قد يحسن مزاجك ويغنيك عن مضادات الاكتئاب وآثارها الجانبية. هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة، من فلوريدا أجريت على مجموعة من النساء. فوائد أخرى للبستنة أذهلت الباحثين!

بعد عشر سنوات من بدء الدراسة، أصيب ما يقرب من 2670 من المشاركين بالدراسة بالخرف. تناول 25 بالمائة منهم مكملات فيتامين (د)، بينما لم يتناولها حوالي 75 بالمائة.

وجد الباحثون أن مجموعة المشاركين الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) أصيبوا بنسبة 40 أقل من أولئك الذين لم يتناولونها.

تشكيك ودراسات سابقة

بيد أن بعض الخبراء أشاروا إلى محدودية الدراسة وعدم قدرتها على إثبات الصلة بين تناول مكملات فيتامين (د) وتفادي الإصابة بالخرف. ومن بين مآخذهم على الدراسة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار طرق أخرى للحصول على الفيتامين (د) كأشعة الشمس والضوء.

وكشفت أبحاث سابقة وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) والخرف. فقد وجد تحليل أسترالي العام الماضي، باستخدام بيانات 300 ألف إنسان، أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وفي كانون الأول/ديسمبر خلصت دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة تافتس الأمريكية إلى أن ارتفاع نسبة فيتامين (د) في المخ يساعد في تحسين الوظائف الذهنية للإنسان.

ومن المعروف أن فيتامين (د) يضطلع بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية بالجسم مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول مأكولات مثل الأسماك أو بعض المشروبات مثل اللبن وعصير البرتقال، كما أن التعرض للشمس لفترات كافية يساهم في تكوين فيتامين (د) في الجسم.

خ.س

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