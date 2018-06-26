 دراسة: مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بالسرطان | عالم المنوعات | DW | 01.07.2018

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منوعات

دراسة: مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة حديثة أن المضيفات العاملات بشركات الطيران الأمريكية ربما يكن أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل أورام الثدي والرحم وعنق الرحم والغدة الدرقية والجلد.

Flugbegleiter Stewardess Gesten Anweisung (starush/Fotolia)

أعلنت الين مكنيلي من كلية تي.اتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد في بوسطن أن هذه الدراسة الجديدة التي تتناول مخاطر إصابة مضيفات الطيران بأنواع مختلفة من السرطان "هي الأولى التي تظهر درجة انتشار أكبر لكل أنواع السرطان التي تمت دراستها، ودرجة انتشار أكبر كثيرا لأورام الجلد السرطانية غير الصبغية بالمقارنة مع عينة مشابهة من الأمريكيين".

مختارات

توصلت مجموعة من الباحثين في دراسة لهم، أن السمنة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أمراض سرطانية خطيرة. إذ يؤدي تراكم الدهون في كتلة الجسم إلى حدوث الاضطرابات المسؤولة عن تشكل الخلايا السرطانية. (14.06.2018)

حثت شركات الطيران في ألمانيا المسافرين على القدوم إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة، بسبب التأخير المتوقع جراء الانتظار عند نقاط التفتيش، التي قد تطول بسبب الازدحام من جهة، وبسبب الإجراءات الأمنية من جهة أخرى. (23.06.2018)

وفي هذا الصدد سأل الباحثون 5366 مضيفة و2729 امرأة أخرى بالغة من خلفيات اجتماعية واقتصادية مماثلة ما إذا كن قد أصبن بالسرطان.

وبالمقارنة مع العينة البحثية، كانت المضيفات أكثر عرضة بنسبة 51 بالمئة للإصابة بسرطان الثدي وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد الصبغي بما يزيد عن المثلين كما كن أكثر عرضة للأنواع الأخرى من سرطان الجلد بأكثر من أربعة أمثال.

وأضافت مكنيلي أن "سرطان الجلد غير الصبغي ينتشر بدرجة أكبر بين المضيفات كلما زادت سنوات عملهن مما يشير إلى ارتباطه بطبيعة العمل".

وتؤكد هذه النتائج دراسات سابقة تربط بين عمل المضيفات ومخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان الثدي وسرطان الجلد، لكن هذه الدراسة ليست معدة لإثبات ما إذا كانت هذه الوظيفة تتسبب بشكل مباشر في الإصابة بالأورام أو كيف يحدث ذلك. كما لم يوضح الباحثون كذلك ما إذا كانت الأورام ظهرت قبل أو بعد بدء العمل.

وقال باحثون في دورية الصحة البيئية إن العلماء يشتبهون منذ فترة طويلة بأن مخاطر إصابة مضيفات الطيران بالسرطان قد تتأثر بتعرضهن لإشعاعات موجودة في الغلاف الجوي على ارتفاعات عالية أو نتيجة عدم انتظام مواعيد العمل أو اختلاف التوقيتات الذي يحدث خللا في دورة النوم أو بسبب سوء حالة التهوية داخل الطائرة.

أ.ب/ ع.ج (رويترز)

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  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

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    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

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    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

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  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


مختارات

أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

يتعرض أصحاب بعض المهن للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أشعة الشمس بصورة أكبر من أصحاب المهن الأخرى، وهو ما قد يسبب لهم ضربات وحروق شمسية وحتى سرطان الجلد، حسب دراسة ألمانية حديثة. (19.07.2016)  

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