دراسة: مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط الشعر لدى الرجال

من منا لا يحلم بالاحتفاظ بشعره بكامل قوته ولمعانه، ولكن قبل كل شيء بالمحافظة عليه هو نفسه من عدم التساقط!
في بكين، بحث علماء في جامعة تسينغهوا في أسباب تساقط الشعر لدى الرجال. وشملت الدراسة حوالي 1000 رجل صيني تم سؤالهم عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم. وتم التركيز على الرابط بين حال الشعر واستهلاك المشروبات السكرية، كما أورد موقع fit for fun الألماني المعني بالصحة واللياقة.
أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا من تساقط الشعر تناولوا يومياً مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر. كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لتساقط الشعر.
أضرار جرعة زائدة من السكر على الجلد؟
السكر يؤثر على الجلد؛ إذ تصبح خلايا الجلد في حالة مشابهة لتلك عند حدوث الالتهاب. يمكن ملاحظة ذلك على بشرة الوجه، من خلال البثور أو المسام المتضخمة وأعراض أخرى. لكن مفعول السكر لا يظهر على جلد جلد الوجه فقط، ولكن على فروة الرأس أيضاً. وتكون النتيجة شعر باهت أو رقيق أو هش، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر.
من نافل القول إن النظام الغذائي غير الصحي والإجهاد وتناول المشروبات الكحولية تزيد من احتمالية تساقط شعرك. وعلى عكس الأسباب الوراثية أو المرضية، يمكن السيطرة على هذه العوامل إلى حد كبير.
لا بأس من تناول مشروب سكرية بين الحين والآخر، ولكن عليك بالحرص على ألا يصبح ذلك عادة يومية.
خ.س/ ع.أ.ج
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مساعدة مهنية؟
تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
توعية ماينز
وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
غلادباخ.. خدمة ذاتية
كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
النموذج السويدي
لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
ضفائر طويلة
أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا