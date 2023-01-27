 دراسة: مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط الشعر لدى الرجال | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.01.2023

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صحة

دراسة: مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط الشعر لدى الرجال

فقدان الشعر يؤرق الكثير منا الرجال والنساء على حد سواء، ومن هنا كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زراعة الشعر خاصة لدى الرجال. باحثون درسوا العلاقة بين تساقط الشعر لدى الرجال وتناول مشروبات معينة والنتيجة كانت هامة.

المحافظة على صحة الشعر وشكله الجذاب هم يشغل بال الكثير من الرجال

المحافظة على صحة الشعر وشكله الجذاب هم يشغل بال الكثير من الرجال

من منا لا يحلم بالاحتفاظ بشعره بكامل قوته ولمعانه، ولكن قبل كل شيء بالمحافظة عليه هو نفسه من عدم التساقط!

مختارات

يمثل الشعر عنصراً جماليا هاماً في المظهر الخارجي لجميع الأشخاص. ويعتمد الحفاظ على صحته وقوته على عوامل مختلفة مثل العمر، الجينات أو التغذية. فما هي الطريقة المثالية لحماية الشعر من التساقط؟

مرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر يترك أثرا سلبيا على نفسية المصابين به بسبب البقع التي يتركها في الشعر. لكن هناك أمل لإنهاء معاناة المصابين بهذا المرض بعد الإعلان عن دواء جديد أثبت فعاليته ضد داء الثعلبة.

يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.

في بكين، بحث علماء في جامعة تسينغهوا في أسباب تساقط الشعر لدى الرجال. وشملت الدراسة حوالي 1000 رجل صيني تم سؤالهم عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم. وتم التركيز على الرابط بين حال الشعر واستهلاك المشروبات السكرية، كما أورد موقع fit for fun الألماني المعني بالصحة واللياقة.

أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا من تساقط الشعر تناولوا يومياً مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر. كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لتساقط الشعر.

أضرار جرعة زائدة من السكر على الجلد؟

السكر يؤثر على الجلد؛ إذ تصبح خلايا الجلد في حالة مشابهة لتلك عند حدوث الالتهاب. يمكن ملاحظة ذلك على بشرة الوجه، من خلال البثور أو المسام المتضخمة وأعراض أخرى. لكن مفعول السكر لا يظهر على جلد جلد الوجه فقط، ولكن على فروة الرأس أيضاً. وتكون النتيجة شعر باهت أو رقيق أو هش، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر.

من نافل القول إن النظام الغذائي غير الصحي والإجهاد وتناول المشروبات الكحولية تزيد من احتمالية تساقط شعرك. وعلى عكس الأسباب الوراثية أو المرضية، يمكن السيطرة على هذه العوامل إلى حد كبير.

لا بأس من تناول مشروب سكرية بين الحين والآخر، ولكن عليك بالحرص على ألا يصبح ذلك عادة يومية.

خ.س/ ع.أ.ج

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