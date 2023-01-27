دراسة: مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط الشعر لدى الرجال

من منا لا يحلم بالاحتفاظ بشعره بكامل قوته ولمعانه، ولكن قبل كل شيء بالمحافظة عليه هو نفسه من عدم التساقط!

في بكين، بحث علماء في جامعة تسينغهوا في أسباب تساقط الشعر لدى الرجال. وشملت الدراسة حوالي 1000 رجل صيني تم سؤالهم عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم. وتم التركيز على الرابط بين حال الشعر واستهلاك المشروبات السكرية، كما أورد موقع fit for fun الألماني المعني بالصحة واللياقة.

أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا من تساقط الشعر تناولوا يومياً مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر. كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لتساقط الشعر.

أضرار جرعة زائدة من السكر على الجلد؟

السكر يؤثر على الجلد؛ إذ تصبح خلايا الجلد في حالة مشابهة لتلك عند حدوث الالتهاب. يمكن ملاحظة ذلك على بشرة الوجه، من خلال البثور أو المسام المتضخمة وأعراض أخرى. لكن مفعول السكر لا يظهر على جلد جلد الوجه فقط، ولكن على فروة الرأس أيضاً. وتكون النتيجة شعر باهت أو رقيق أو هش، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر.

من نافل القول إن النظام الغذائي غير الصحي والإجهاد وتناول المشروبات الكحولية تزيد من احتمالية تساقط شعرك. وعلى عكس الأسباب الوراثية أو المرضية، يمكن السيطرة على هذه العوامل إلى حد كبير.

لا بأس من تناول مشروب سكرية بين الحين والآخر، ولكن عليك بالحرص على ألا يصبح ذلك عادة يومية.

خ.س/ ع.أ.ج