دراسة: مشاهدة التلفزيون أثناء الأكل تؤثر على لغة الطفل

أظهرت دراسة فرنسية نشرت الثلاثاء أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط. وقال جوناتان برنار الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيسي للدراسة خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جدا ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة".
وتابع المؤلفون 1500 طفل لسنوات وسألوا أولياء الأمور عما إذا كان التلفزيون يكون مشغّلا أثناء تناول الطعام وإجمالي الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.
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وفي الوقت نفسه، قوّموا تطور مستويات قدراتهم اللغوية: بالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون سنتين، حدد الأهالي الكلمات التي يمكن لأطفالهم نطقها تلقائيا من قائمة تضم 100 كلمة. ثم في عمر 3 و5 سنوات ونصف سنة، قام طبيب نفساني بقياس "حاصل الذكاء اللفظي" وهو جزء من اختبارات الذكاء الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية. النتيجة: لم يجدوا علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون والمستوى اللغوي للأطفال.
وبخلاف ذلك، فإن "التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل" في جميع الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".
وتظهر الدراسة وجود ارتباط إحصائي وليس علاقة سببية بين التعرض للتلفزيون وتطور القدرات اللغوية.
وفي تفسير محتمل لتلك الظاهرة قال برنار "يمكن للتلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين" من خلال تشتيت انتباههم.
خ.س/ م.س(أ ف ب)
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
سر اقتناء بيكاسو للتلفاز
عام 1962 أصرت جاكلين زوجة بيكاسو على شراء تلفاز كوسيلة ترفيهية لها، أثناء انشغال زوجها برسم لوحاته الفنية، في البداية لم يكن لدى بيكاسو الكثير من الوقت لمتابعة التلفاز، إذ استغرق انجذاب بيكاسو لمتابعة التلفاز بعض الوقت.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
إلهام تلفزيوني
نجح التلفاز في تعزيز الحس الإبداعي لدى بيكاسو، ففي غضون 7 أشهر فقط تمكن بيكاسو من إبداع 347 عملا فنيا. ومعظم أعماله المعروفة باسم "جناح 347" تبدو كصورة تلفاز باللونين الأبيض والأسود ما يعني أن بيكاسو يعكس في رسوماته ما كان يراه في التلفاز.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
بيكاسو يفضل الأفلام التاريخية
تمكن لورنس مادلين مدير متحف الفن والتاريخ في مدينة جنيف من تحليل تلك اللوحات بدقة، إذ تم إخراجها من سجلات التلفزيون الفرنسي لمطابقة البرامج التلفزيونية بأعماله الفنية، ما ساعد على معرفة البرامج التلفزيونية المفضلة لدى بيكاسو، كمثلا ولعه بالأفلام التاريخية.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
بيكاسو والمصارعة
هنا تظهر صورة توضح ما يمكن رؤيته من خلال ثقب المفتاح في غرفة معيشة بيكاسو، وتدل على أن بيكاسو كان يتابع أفلام الفرسان والمبارزة والمصارعة.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
عروض بهلونية
يعرض التلفزيون الفرنسي برنامجا أسبوعيا عن السيرك، ما دفع بيكاسو لرسم العروضات البهلوانية، فالسيرك يعد مكانا بائسا يسعى من خلاله العارضون لكسب المال وتحسين مستوى معيشتهم.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
فرصة للاختلاس
استوحى بيكاسو لوحاته من صور التلفاز. إذ كانت العيون تزين ديكوارات السيرك كثيرا. وكانت العروض البهلوانية بالنسبة لبيكاسو ليست مكانا للعروض والمشاهد المثيرة فحسب بل مكانا يخدم الرغبات الاختلاسية.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
مقابلة مع بيكاسو
في عيد ميلاده الـ85 قام بيكاسو بإجراء أول وآخر حوار تلفزيوني في حياته. ويروي من خلالها بأن أول حدث تابعه عبر التلفاز هو زواج الأميرة مارغيت عام 1960، إذ قام آنذاك باستعارة جهاز تلفزيون ليتمكن من متابعة أحداث هذا الحدث الملكي.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
ديغول كشخصية طريفة
يتيح التلفاز متابعة أحداث عام 1968 عن كثب،عندما كانت فرنسا في حالة طوارئ بسبب الاضرابات الطلابية، ليليها إضراب لمدة أسبوع كامل للمطالبة بإستقالة ديغول.
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التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!
بعيدا عن الجدية
كانت بريجيت بير خبيرة متعمقة بأعمال بيكاسو فوفقا لها فإن أعمال بيكاسو التي تحمل اسم " سويت 347" يجب الا تؤخذ على محمل الجد. وأطلقت بير المقولة التي تقول فيها "ينبغي تعليق لافتة على مدخل المعرض كتب عليها عبارة أصحاب المزاج السيء عليهم البقاء خارجا".
الكاتب: بريجيت غورتز/ دالين صلاحية