 دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة لكسور العظام | عالم المنوعات | DW | 10.02.2019

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منوعات

دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة لكسور العظام

مخاطر مضاعفات مرض السكري بنوعيه الأول والثاني كبيرة، من خلال تأثيره على وظائف وعمل الأعضاء وخاصة الكبد والعين. لكن دراسة حديثة اكتشفت خطرا آخر لمرض السكري ولاسيما النوع الأول، وهو التعرض لكسور العظام.

Injektion von Insulin mit einem Injektor (picture-alliance/imageBROKER/J. Tack)

أشارت دراسة كبيرة إلى أن مرضى السكري من النوع الأول يكونون أكثر عرضة لكسور العظام عند ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة خطيرة. وفحص الباحثون بيانات أكثر من 47 ألف مصاب بالسكري بينهم 3329 مريضا بالنوع الأول، وهو أقل أنواع السكري شيوعا، وتحدث الإصابة به عادة في مرحلة الطفولة أو المراهقة المبكرة عندما يفشل البنكرياس في إفراز الإنسولين. وكان باقي المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري من النوع الثاني المرتبط بالبدانة والتقدم في العمر، وتحدث الإصابة به عندما لا يستطيع الجسم استخدام أو إفراز ما يكفي من الإنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

مختارات

يبدو أن هذه الدراسة ستُسعد كثيرين من عشاق البن، فحسب نتائج دراستين حديثتين احتساء كوب من القهوة قبل انصرافك إلى عملك يحول دون إصابتك بمرض السكري. (16.11.2018)

بلغ عدد المصابين بمرض السكري عام 2017 أكثر من 450 مليون شخص. وللوقاية من هذا الداء، تقر الأبحاث أن نمط الحياة الصحي يساعد على الوقاية منه. في دراستين صدرتا حديثا، يكشف الخبراء كيفية التقليل من خطر الإصابة بهذا المرض! (15.09.2018)

وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر كسر العظام كانت أكبر لدى مرضى النوع الأول عندما كان متوسط مستويات السكر في الدم لديهم مرتفعا على نحو خطير.

وقال الباحث فرانشيسك فورميغا من جامعة برشلونة "من المهم لمرضى السكري من النوع الأول التحكم جيدا في مستوى السكر في الدم لشتى الأسباب وكذلك من المهم تجنب الكسور". وأضاف "ينبغي على من يعانون مستويات مرتفعة من السكر إدراك أن هذا الأمر يضر بصحتهم العامة وعظامهم وقد يزيد من خطر الكسور. لذا يتعين عليهم تغيير العلاج بناء على توصيات الطبيب".

وكتب الباحث كريستيان مير من مستشفى بازل الجامعي في دورية (علم الغدد الصماء السريرية والأيض) يقول إن مرض السكري مرتبط منذ فترة طويلة بزيادة مخاطر الكسور، لكن نتائج الأبحاث تباينت بخصوص دور مستويات السكر المرتفعة في الدم في هذا الصدد.

ويمكن لبعض مضاعفات السكري أن تزيد مخاطر السقوط والكسور ومن بينها الخلل المعرفي وتلف الأعصاب الذي يحد من الإحساس في القدم وكذلك اعتلال شبكية العين مما يجعل من الصعب على المريض رؤية أي عراقيل في طريقه وقد يتسبب هذا في سقوطه.

وأظهرت الدراسة أن مرضى النوع الأول من السكري الذين يعانون مضاعفات مثل اعتلال الشبكية يكونون أكثر عرضة للكسور بنسبة 29 في المئة مقارنة بمن لم يصابوا بهذه المضاعفات.

وقال جيمس ريتشاردسون أستاذ العلاج الطبيعي في كلية طب ميشيغان والذي لم يشارك في الدراسة "تزيد مخاطر السقوط لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون التكيف مع أي تغيير في وضع الجسم مثل التعثر في الطريق أو التواء الكاحل خلال نحو 400 جزء من الثانية".

ع.ج/ ع.ش (رويترز)

  • Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

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  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

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  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild (drubig-photo - Fotolia)

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  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

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    تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

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    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

يصادف اليوم (14 نوفمبر/ تشرين الثاني) اليوم العالمي لداء السكري. ومع ازدياد عدد المصابين به، اختارت منظمة الصحة العالمية شعار "الأسرة ومرضى السكري" لزيادة الوعي بهذا الداء لمكافحته والقضاء عليه لا سيما بين الأطفال. (14.11.2018)  

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