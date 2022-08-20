دراسة .. مذاق قهوتك يفصح عن طبيعة شخصيتك !

لا يستطيع كثيرون تخيل قضاء يوم واحد بدون شرب فنجان من القهوة على الأقل. وبينما يفضلها البعض بالسكر يميل آخرون لشربها مُرّة، أي بدون سكر. ما قد يبدو مجرد عادات ترتبط بذوق كل شخص، أثار اهتمام علماء النفس لمعرفة الدوافع والدلالات وراء هذه العادات والأذواق. وحسب باحثين جامعة إنسبروك النمساوية؛ فإن شرب القهوة مع الكثير من السكر أو بدونه يفصح عن طبيعة شخصية الإنسان، بحسب ما نقل الموقع الألماني للأخبار الاقتصادية "بيزنيس إنسايدر"، الذي نشر ملخصا للدراسة.

وسبق للباحثين كريستينا ساغيوغلو وتوبياس غريتيماير، الباحثين في علم النفس بجامعة إنسبروك، أن خلصا إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص الاجتماعيين على وجه الخصوص يحبون الأطعمة والمشروبات حلوة المذاق، بما فيها القهوة. وخلال الدراسة الجديدة أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يحبون الأطعمة والمشروبات مرة المذاق؛ مثل القهوة السوداء لديهم أيضًا شخصية أكثر عدائية.

وانطلق الباحثون من حقائق علمية أثبتت أن تفضيل هذا الذوق على ذلك يعود إلى حد كبير إلى الجينات. كما يمكن أن تؤثر تجارب التذوق للجنين في الرحم وبعد الولادة أيضًا على التفضيلات مدى الحياة.

وفي دراسة سابقة أثبتت الباحثة كريستينا ساغيوغلو وزميلها توبياس غريتيماير أن التجارب مع الأطعمة والمشروبات المرة يمكن أن تدفع الناس لإصدار أحكام سريعة على أقرانهم بشدة فيتفاعلوا بسلوك أكثر عدائية بشكل عام. لذلك فالأشخاص الذين يشربون الأشياء المرة تتأثر شخصيتهم بشكل سلبي بسببها.

"سيدات القهوة" في إثيوبيا .. أحلام في الفناجين تنتشر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طاولات تبيع من على فوقها نساء أكواب القهوة بأسعار زهيدة للغاية، إلا أنها تدر دخلاً معقولاً على "سيدات القهوة" في المدينة.

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"سيدات القهوة" في إثيوبيا .. أحلام في الفناجين للقهوة في إثيوبيا تقاليد عريقة، يمثلها مقهى "توموكا" الشهير في أديس أبابا (في الصورة)، والذي يقدم القهوة التقليدية منذ عام 1953 ويسعى لنشر القهوة الإثيوبية في أفريقيا بأكملها.

"سيدات القهوة" في إثيوبيا .. أحلام في الفناجين ازدياد المقاهي وطاولات بيع القهوة في أديس أبابا يعكس تغير أنماط شرب القهوة في هذا البلد الأفريقي، فالجيل الشاب وإيقاع الحياة السريع لا يسمح بوقت كاف لتحميص البن وصنع القهوة في المنزل.

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"سيدات القهوة" في إثيوبيا .. أحلام في الفناجين رغم مشقة العمل وأرباحه المتواضعة، تأمل الكثيرات من "سيدات القهوة" في أديس أبابا في امتلاك مقهى خاص بهن يوماً ما والتخلي عن حياة التنقل والعمل المتواصل. الكاتب: جيمس جيفري/ ياسر أبو معيلق



واستعان الباحثون في دراستهم الجديدة في إنسبروك بـ 500 مشارك طرحت عليهم أسئلة حول طبيعة شخصيتهم ومذاق المشروبات والمأكولات المفضلة لديهم؛ هل هي حلوة أم مرة.

في الدراسة الجديدة، طُلب من المشاركين توضيح مدى إعجابهم بالأطعمة الحلوة والحامضة والمرة والمالحة. ثم أجاب المشاركون على أسئلة تتعلق بشخصيتهم، حسب المجلة العلمية "أبيتيت" التي نشرت الدراسة. وبعد تقييم الأجوبة اتضح للباحثين صحة فرضيتهم. فالأشخاص العدائيون والنرجسيون قالوا إنهم أنهم يحبون الأطعمة والمشروبات المرة مثل القهوة السوداء.

وكلما أحب شخص الطعام والمشروبات المرة، زادت احتمالية أن يكون لديه شخصية عدائية تجاه الآخرين، يضيف موقع "بيزنيس إنسايدر". ورغم ذلك؛ ينصح الخبراء بعدم المبالغة في كمية السكر في القهوة.

ع.ع/ ص.ش