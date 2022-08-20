دراسة .. مذاق قهوتك يفصح عن طبيعة شخصيتك !

لا يستطيع كثيرون تخيل قضاء يوم واحد بدون شرب فنجان من القهوة على الأقل. وبينما يفضلها البعض بالسكر يميل آخرون لشربها مُرّة، أي بدون سكر. ما قد يبدو مجرد عادات ترتبط بذوق كل شخص، أثار اهتمام علماء النفس لمعرفة الدوافع والدلالات وراء هذه العادات والأذواق. وحسب باحثين جامعة إنسبروك النمساوية؛ فإن شرب القهوة مع الكثير من السكر أو بدونه يفصح عن طبيعة شخصية الإنسان، بحسب ما نقل الموقع الألماني للأخبار الاقتصادية "بيزنيس إنسايدر"، الذي نشر ملخصا للدراسة.
وسبق للباحثين كريستينا ساغيوغلو وتوبياس غريتيماير، الباحثين في علم النفس بجامعة إنسبروك، أن خلصا إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص الاجتماعيين على وجه الخصوص يحبون الأطعمة والمشروبات حلوة المذاق، بما فيها القهوة. وخلال الدراسة الجديدة أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يحبون الأطعمة والمشروبات مرة المذاق؛ مثل القهوة السوداء لديهم أيضًا شخصية أكثر عدائية.
وانطلق الباحثون من حقائق علمية أثبتت أن تفضيل هذا الذوق على ذلك يعود إلى حد كبير إلى الجينات. كما يمكن أن تؤثر تجارب التذوق للجنين في الرحم وبعد الولادة أيضًا على التفضيلات مدى الحياة.
وفي دراسة سابقة أثبتت الباحثة كريستينا ساغيوغلو وزميلها توبياس غريتيماير أن التجارب مع الأطعمة والمشروبات المرة يمكن أن تدفع الناس لإصدار أحكام سريعة على أقرانهم بشدة فيتفاعلوا بسلوك أكثر عدائية بشكل عام. لذلك فالأشخاص الذين يشربون الأشياء المرة تتأثر شخصيتهم بشكل سلبي بسببها.
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"سيدات القهوة" في إثيوبيا .. أحلام في الفناجين
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واستعان الباحثون في دراستهم الجديدة في إنسبروك بـ 500 مشارك طرحت عليهم أسئلة حول طبيعة شخصيتهم ومذاق المشروبات والمأكولات المفضلة لديهم؛ هل هي حلوة أم مرة.
في الدراسة الجديدة، طُلب من المشاركين توضيح مدى إعجابهم بالأطعمة الحلوة والحامضة والمرة والمالحة. ثم أجاب المشاركون على أسئلة تتعلق بشخصيتهم، حسب المجلة العلمية "أبيتيت" التي نشرت الدراسة. وبعد تقييم الأجوبة اتضح للباحثين صحة فرضيتهم. فالأشخاص العدائيون والنرجسيون قالوا إنهم أنهم يحبون الأطعمة والمشروبات المرة مثل القهوة السوداء.
وكلما أحب شخص الطعام والمشروبات المرة، زادت احتمالية أن يكون لديه شخصية عدائية تجاه الآخرين، يضيف موقع "بيزنيس إنسايدر". ورغم ذلك؛ ينصح الخبراء بعدم المبالغة في كمية السكر في القهوة.
ع.ع/ ص.ش
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.
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القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم
يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".
الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي