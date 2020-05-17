 دراسة: مباراة ليفربول تسببت في وفاة العشرات بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دراسة: مباراة ليفربول تسببت في وفاة العشرات بفيروس كورونا

في الوقت الذي تم خلاله تأكيد تسبب مباراة في دوري الأبطال بوفاة 41 شخصا من المشجعين بسبب فيروس كورونا، قررت السلطات في بعض الدول الأوروبية فتح أبواب شواطئها أمام المصطافين. بينما سجلت مصر أعلى معدل يومي للوفيات بالفيروس.

صلاح وميلنر وفابينيو والحزن بعد خسارة ليفربول أمام أتليتيكو مدريد بدوري الأبطال.

صلاح وميلنر وفابينيو والحزن بعد خسارة ليفربول أمام أتليتيكو مدريد، وتقول دراسة إن تلك المباراة نشرت فيروس كورونا بين المشجعين.

تسبب فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في وفاة 343211 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي الموحد (توقيت غريننتش) الأحد 24  مايو/ أيار 2020. 

مختارات

اقتربت منافسات الكرة الإنجليزية من العودة مجددا مع حلول شهر حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذي تتلمس فيه فرق الدوري الإنجليزي الممتاز طريق العودة، بعد غياب طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. (13.05.2020)

بالرغم من إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق المدارس والمنشآت التجارية وغيرها، يتواصل تصوير مسلسلات رمضان في مصر، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. التفاصيل في هذا التقرير. (16.04.2020)

يحتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر الأحد، في مناسبة سعيدة نغّصتها عليهم هذا العام جائحة كورونا التي حرمتهم من صلاة العيد جماعة وأجبرتهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة. (24.05.2020)

 وسُجّلت رسميّاً أكثر من خمسة ملايين و362 الفا و160 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليونين و79 الفا و300 شخص على الأقلّ.

وبحسب دراسة نشرت اليوم الأحد، أدى السماح بإقامة مباراة ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى "41 حالة وفاة إضافية على الأرجح" بفيروس كورونا المستجد،

وتواجه الفريقان في 11 آذار/ مارس على ملعب "أنفيلد" أمام قرابة 52 ألف مشجع، بينهم ثلاثة آلاف رافقوا أتلتيكو في رحلته إلى ليفربول، وذلك في آخر مباراة كروية تقام في إنجلترا قبل تعليق الموسم بسبب "كوفيد-19".

 وفي الدراسة التي أجرتها "إدج هيلث" التي تحلل بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية، فإن المباراة "مرتبطة بـ 41 حالة وفاة إضافية" في المستشفيات القريبة بعد 25 الى 35 يوما من تاريخ اللقاء، بحسب ما نشرته الأحد صحيفة "صنداي تايمز".
 

شباك ليفربول تمنى بهدف في مباراة الفريق التي خسرها أمام أتليتيكو مدريد بدوري الأبطال في 11 مارس/ آذار 2020

شباك ليفربول تمنى بهدف في مباراة الفريق التي خسرها أمام أتليتيكو مدريد بدوري الأبطال في 11 مارس/ آذار 2020

وعلى صعيد آخر، تقرّرت إعادة فتح الشواطئ في أنحاء إسبانيا يوم غد الاثنين، حيث تدخل مناطق من البلاد المرحلة التالية من رفع القيود على الحياة العامة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

في إيطاليا كذلك، أظهرت صور بثها التليفزيون، أن الشواطئ في صقلية، على سبيل المثال، مزدحمة، وأن عددا  قليلا من المستمتعين بحمامات الشمس يرتدون كمامات. كما أعادت الشواطئ في جزيرة قبرص السبت فتح أبوابها أمام الرواد بعد أكثر من شهرين على القيود التي فرضت لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

مصر تسجل أعلى معدل يومي للوفاة

أما في مصر، فقد أعلن عن تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت البلاد اليوم أعلى عدد وفيات بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 29 حالة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق.

وتأتي هذه الأخبار في ظل احتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر، مناسبة سعيدة نغّصها عليهم هذه السنة يروس كورونا الذي حلّ ضيفاً ثقيلاً وحرم معظمهم من أداء صلاة العيد جماعةً.

أما في ألمانيا، فتحاول السلطات تعقب كل من حضر قداسا بكنيسة في فرانكفورت هذا الشهر، وذلك بعدما تأكدت إصابة أكثر من 107 أشخاص بفيروس كورونا المستجد. واستأنفت الكنائس في ولاية هسن التي تقع بها فرانكفورت إقامة القداديس في أول مايو أيار بعد تخفيف إجراءات العزل بشرط التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي والصحة العامة.

إ.ع/ ص.ش ( أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مواضيع ذات صلة

BdTD New York Corona-Beschränkungen gelockert | Social Distancing im Park

كورونا- زحام في حدائق وشواطئ أوروبا وأمريكا في تحد للعزل 17.05.2020

شجع الطقس الصيفي الناس في مناطق كثيرة على الخروج من إجراءات العزل العام في حين بدأت بؤر تفشي الجائحة في العالم، من نيويورك إلى إيطاليا وإسبانيا، تخفف تدريجيا إجراءات العزل الصحي.

Brasilien Intensivstadion COVID-19 Sao Paulo | José Wilke

كورونا - أكثر من 5.25 مليون إصابة عالمياً والبرازيل تحت وطأة كارثة 23.05.2020

تستمر حالات الإصابة وكذلك الوفاة نتبجة تفشي وباء كورونا في الإرتفاع عالمياً. وتعاني أمريكا اللاتينية من أوضاع شديدة الصعوبة لكن أسوأها هو ما تشهده البرازيل.

Mexiko Tijuana Desinfektion nach Beerdigung

كورونا..أكثر من 320 ألف وفاة عبر العالم وأمريكا الأكثر تضررا 19.05.2020

في إحصائية جديدة أعدتها وكالة فرنس برس، فإن فيروس كورونا قد أودى على الأقل بـ320 ألفا و255 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر. والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  