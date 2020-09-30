دراسة: مؤسس البرليناله كان من أهم أعمدة الدعاية النازية

قدم مهرجان برلين السينمائي (البرليناله) الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2020) معلومات مفصلة جديدة تؤكدالتاريخ النازي لمؤسس الحدث ومديره على مدى 25 عاما، نجح الأخير في إخفائها لعقود طويلة.
واكتشف باحثون أن ألفريد باور مؤسس ومدير مهرجان برلين للسينما بين 1951 و1976، كان موظفا رفيع المستوى في إدارة السينما في الحقبة النازية.
وكانت هذه الإدارة قد تأسست سنة 1942 على يد وزير الدعاية السياسية النازي يوزف غوبلز بهدف فرض رقابة مشددة على الإنتاج السينمائي الألماني. وقد ساهم باور من خلال مهامه هذه في "عمل واستقرار وإضفاء مشروعية" على النظام النازي، وفق بيان مهرجان برلين.
وكانت صحيفة "دي تسايت" أول من كشف في كانون الثاني/ يناير المعلومات عن ماضي باور النازي، ما دفع بإدارة المهرجان إلى سحب اسمه عن إحدى جوائز الحدث وطلب إجراء دراسة مستقلة من معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ.
وقد حصل المعهد خصوصا على أدلة تظهر انتماء باور إلى الحزب النازي وإعجابه الكبير بالجناح شبه العسكري للنازيين ("كتيبة العاصفة" أو "أس أي").
مهرجان برلين السينمائي "برليناله"، أحد أهم مهرجانات السينما في أوروبا والعالم
كذلك أدى باور دورا كبيرا في مراقبة الممثلين والمنتجين وغيرهم من أفراد قطاع الإنتاج السينمائي، وفق معهد التاريخ في ميونيخ. وكان باور قد نجح في إخفاء هذا الماضي بعد الاستسلام الألماني، حتى أنه أظهر نفسه على أنه مقاوم خلال عمليات استجواب أجراها الحلفاء. وقد توفي باور سنة 1986 عن 74 عاما.
ويشكل مهرجان برلين السينمائي أحد أبرز مهرجانات السينما في أوروبا، مع كان والبندقية.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب)
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"امرأة جالسة" للرسام هنري ماتيس
على موقع الإنترنت lostart.de تم نشر صور للوحات فنية كان يمتلكها تاجر اللوحات الفنية الألماني هيلدبراند غورليت بما في ذلك لوحة عنوانها "امرأة جالسة" للرسام هنري ماتيس. صادرت السلطات الألمانية عام 2012 هذه اللوحات الفنية من منزل كورنيليوس غورليت ابن التاجر هيلدبراند، لاشتباهها بأن النازيين في حقبة هتلر نهبوا هذه اللوحات الفنية لأنها من وجهة نظرهم تنتمي إلى ما يصفونه بـ "الفن المنحط".
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"مشهد مجازي" للرسام مارك شاغال
تم العثور لدى كورنيليوس غورليت على لوحة بعنوان "مشهد مجازي" للرسام والشاعر الفرنسي الشهير مارك شاغال (1887-1985) وهو من أصل روسي يهودي، ويعتبر أحد أهم الفنانين في القرن العشرين. وترتبط أعماله غالبا بالمذهب الفني التعبيري.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"فتاة على الطاولة" للرسام فيلهلم لاخشنيت
فيلهلم لاخشنيت (1899-1962) رسام ألماني كان يعمل في دريسدن. جزء من أعماله الفنية كانت موجهة ضد النازية، وهو ما جعل النازيين يصادرون بعض لوحاته الفنية عام 1933 ويصنفونها تحت فئة "الفن المنحط"، وقاموا باعتقال فيلهلم لاخشنيت. وتحطمت معظم أعماله الفنية في غارات جوية على مدينة دريسدن في فبراير/ شباط عام 1945. وظهر بعضها مؤخرا.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
" المحتجبة" للرسام أوتو غابرييل
تندرج أعمال الرسام الألماني (1895-1972) أوتو غابرييل ضمن اتجاه فني يدعى "الموضوعية الجديدة". بعد الحرب العالمية الأولى انضم أوتو غابرييل إلى الحزب الشيوعي الألماني وفي وقت لاحق شارك في تأسيس "المجموعة الحمراء" في مدينة دريسدن. أعماله الفنية "البروليتارية الثورية" لم تعجب النظام النازي. وفي عام 1933 ألقى النازيون القبض عليه ووصفوا فنه بالفن الشيوعي.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"الأم والطفل" للرسام إريش فراس
الرسام إريش فراس ينتمي إلى "الجيل المفقود" من الفنانين الألمان الذين قلصت الدعاية النازية أعمالهم بشدة. وقد كان عضوا في مجلس اتحاد الفنانين في دريسدن الذي قام النازيون بحله عام 1934.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"بورتريه لرجل" للفنان والنحات لودفيغ غودينشفيغ
لودفيغ غودينشفيغ نحّات ورسام ألماني توفي عام 1942.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
" المرأة المتأملة" للرسام فريتس ماسكوس
ليس من المعروف الكثير عن النحات الألماني فريتز ماسكوس (1896-1967) . وضع النازيون أعماله في معرض أسموه "معرض الفن المنحط" في برلين.
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لوحات فنية على الإنترنت صادرها النازيون
"المساء والحزن" للرسام إدوارد مونش
لوحات الرسام النرويجي إدوارد مونش متأثرة إلى حد كبير بالأسلوب الحداثي التعبيري. عُثِرَ على بعض أعماله لدى كورنيليوس غورليت ابن التاجر هيلدبراند. سُرِقَت لوحته الأكثر شهرة وعنواها " الصرخة " عام 2004 من متحف مونش في العاصمة النرويجية أوسلو وتم استرجاعها عام 2006 . ويعود تاريخ لوحة "المساء والحزن" إلى عام 1896.
الكاتب: نيكولاس فيشار / علي المخلافي