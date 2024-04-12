الرجال يقولون "أنا أحبك" قبل النساء

في العادة تعتبر عبارة "أنا أحبك" بمثابة إفصاح عن المشاعر وإعلان عن رغبة في اتخاذ الخطوات القادمة في علاقة جديدة. لكن الباحثين اكتشفوا أن هناك أمورا أخرى تدفع الرجال إلى ذلك.

تعتبر كلمة "أنا أحبك" إعلانا صريحا للحب وتكون إعلان ميلاد علاقة حب جديد عندما يقولها المرِء لأول مرة. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون أن الرجال قد تكون لديهم دوافع أخرى لقول كلمة "أنا أحبك". وكشفت نتائج دراسة أجرتها جامعة أبرتاي في اسكتلندا ونشرتها صحيفة"دي فيلت"، أن الرجال يميلون في المتوسط ​​إلى الاعتراف بحبهم في وقت أبكر من النساء.

واعتمدت الدراسة على 3 آلاف مشارك من عدة دول مختلفة. ووفقاً لذلك، يفكر الرجال في مشاعرهم بعد حوالي 70 يوماً ويعبرون عنها بعد 108 يوم في المتوسط، بينما تحتاج النساء إلى 77 يوماً في المتوسط ​​للتفكير فيها، و123 يوماً للتعبير عنها.

وبناء على ذلك؛ غالبًا ما يقول الرجال كلمة "أنا أحبك" أولاً، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم متأكدون من التزامهم بالحب مدى الحياة. ووفقًا لعلم النفس، فإن الاعتراف بالحب يعمل على زيادة العلاقة الجنسية الحميمة، حيث يكون الرجال أكثر عرضة لبدء هذه العلاقة من النساء.

ويؤكد المعالج النفسي فولفغانغ كروغر هذا الاتجاه ويؤكد أن الرجال يستخدمون هذا للإشارة إلى أن العلاقة أصبحت جدية ويمكن أن تبدأ المرحلة المثيرة. قد يبدو هذا من الطراز القديم، حيث أن ممارسة الجنس قبل الاعتراف الأول بالحب أمر شائع هذه الأيام، ولكن لا يزال هناك شيء ما يتعلق به، تضيف صحيفة "دي فيلت".

ونشر غوشوا م. أكرمان (أستاذ علم النفس في جامعة ميشيغان)، وفلادا غريسكيفيسيوس (جامعة مينيسوتا)، ونورمان لي (من جامعة سنغافورة للإدارة) ست دراسات حول هذا الموضوع. وتؤكد نتائج الدراسات الست خلاصات جامعة أبرتاي في اسكتلندا.

ووفقا لنتائج الدراسات الست فإن الرجال غالبًا ما يأخذون زمام المبادرة في العلاقات الرومانسية لتجنب تفويت "الفرص" المحتملة. في النهاية، الشيء الأكثر أهمية هو أن يتمتع شخص ما بالشجاعة اللازمة لاتخاذ الخطوة التالية في العلاقة.

ع.ع