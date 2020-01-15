دراسة: لهذا السبب تثير اللحية اشمئزاز بعض النساء

انتشرت في الأعوام الأخيرة موضة اللحية التي تجاوزت حدود الموضة لتصبح رمزاً للجاذبية والرجولة التي لم تنحصر عند فئة عمرية معينة.

تقول إحدى الدراسات السابقة بحسب ما نقلته صحيفة (الغارديان) البريطانية إن النساء أكثر انجذاباً للرجال الملتحين لأن اللحية قد تجعلهم يبدون أكثر قوة وهيمنة اجتماعية أو حتى أكثر أناقة. غير أن اللحية من ناحية أخرى، قد تثير الشكوك حول النظافة الشخصية. إذ أن بعض النساء تنفرن من اللحية خوفاً من احتمال احتوائها على القمل والبراغيث، والطفيليات، وغير ذلك من البكتيريا، وتفضلن الوجوه الخالية من الشعر لما يعكسه ذلك من نظافة.

في دراسة حديثة، عرض باحثون في جامعة كوينزلاند بأستراليا على 919 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18-70 عاماً حوالي 30 صورة لثلاثة رجال مختلفين تم تصوير وجه كل رجل منهم بعدة صور وبحالات مختلفة، فقد تم تصويرهم بلحية كاملة، ودونها، وبصور معدلة لتبدو أنثوية أو أكثر ذكورية.

بشكل عام، يعتبر الرجل ذو ملامح أكثر ذكورية أو خشونة، من لديه حافة جبين بارزة، وخدود واسعة، وفك عريض، وعيون عميقة.

وأظهرت النتائج أن الرجال الملتحين قد صنفوا على أنهم الأكثر جاذبية من قبل النساء الراغبات في علاقات قصيرة وطويلة الأمد. كما أن الوجوه الذكورية أكثر جاذبية من الوجوه الأنثوية غالباً، عند المستطلعة أراءهن.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عبرت كثير من النساء عن اشمئزازهن من اللحية لما قد تخفيه من طفيليات جلدية وبكتيريا قد تكون ناقلة للأمراض. وبحسب الباحثين، فإن نفور بعض النساء من اللحية يعود لربطها بعادات النظافة الشخصية السيئة أو سلوك غير أخلاقي كالسرقة والغش أو صورة قديمة توحي بالفوضوية وعدم المسؤولية. في حين أظهرت نساء أخريات انجذابهن للرجال الملتحين لأن اللحية بحسب النظرة التقليدية تعكس صورة أكثر ذكورية بحسب ما نشره موقع (ديلي ميل) البريطاني.

ر.ض/ز.أ.ب