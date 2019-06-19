دراسة: للفوز بقلوب النساء كن "حكواتيا"

قدرة الرجل على رواية أي قصة سبب بارز لانجذاب النساء إليه، وهذا يعني أنّ على الرجال أن يبيعوا بضاعة الكلام للنساء، فيضمنوا إعجابهن. خلصت إلى ذلك دراسة أجراها علماء في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية.

وفسّر خبراء علم النفس ضمن فريق البحث هذه الحقيقة بأن هذه الظاهرة تبرز حالة اجتماعية مرموقة، تجعل من الرجل الرواي شريكاً محتملا في حسابات النساء.

مقابل ذلك، فالنساء لا يستطعن مجاراة الرجال في السرد ورواية الحكايات، طبقا لنفس الدراسة، والتي نشرت خبرا عنها مجلة فوكوس الألمانية. وقد أجرى الباحثون في علم النفس لقاءات مع مئات الطلبة، لتعزيز نتائج البحث. وقدم الباحثون للمشاركين توصيفاً لنساء ورجال، علاوة على تقديم نماذج لنصوص مكتوبة لهم ليقصوها على شريك محتمل.

م.م/ ع.أ.ج