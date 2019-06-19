 دراسة: للفوز بقلوب النساء كن ″حكواتيا″ | عالم المنوعات | DW | 13.07.2019

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منوعات

دراسة: للفوز بقلوب النساء كن "حكواتيا"

طالما سمعنا أنّ المظهر والأناقة والسيارة الفخمة ليست وحدها فقط المسؤولة عن انجذاب المرأة إلى الرجل. بيد أن دراسة أمريكية حديثة تناولت حالة اعجاب المرأة بالرجل وخرجت بنتائج مذهلة.

Erstwähler Studenten Jugendliche Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

قدرة الرجل على رواية أي قصة سبب بارز لانجذاب النساء إليه، وهذا يعني أنّ على الرجال أن يبيعوا بضاعة الكلام للنساء، فيضمنوا إعجابهن. خلصت إلى ذلك دراسة أجراها علماء في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية.

مختارات

في خطوة رائدة، أطلقت ولايتان ألمانيتان مبادرة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي من الرجال. ويقول المسؤولون في كل من ولاية بافاريا وشمال الراين وستفاليا إنهم يريدون كسر المحظورات المُحيطة بهذا بالموضوع. (19.06.2019)

وفسّر خبراء علم النفس ضمن فريق البحث هذه الحقيقة بأن هذه الظاهرة تبرز حالة اجتماعية مرموقة، تجعل من الرجل الرواي شريكاً محتملا في حسابات النساء.

مقابل ذلك، فالنساء لا يستطعن مجاراة الرجال في السرد ورواية الحكايات، طبقا لنفس الدراسة، والتي نشرت خبرا عنها مجلة فوكوس الألمانية. وقد أجرى الباحثون في علم النفس لقاءات مع مئات الطلبة، لتعزيز نتائج البحث. وقدم الباحثون للمشاركين توصيفاً لنساء ورجال، علاوة على تقديم نماذج لنصوص مكتوبة لهم ليقصوها على شريك محتمل.

م.م/ ع.أ.ج 

  • Miss World 2017 (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2017: مانوشي شيلار - الهند

    تربعت الهندية مانوشي تشيلار(20 عاماً) على عرش ملكة جمال العالم لسنة 2017. وتدرس مانوشي الطب وتعد سادس هندية تحصد هذا اللقب. تسير مانوشي على خطى ممثلات بوليوود الشهيرات مثل بريانكا شوبرا (ملكة جمال العالم 2000) وأيشواريا راي (ملكة جمال العالم 1994)

  • Miss World 2016: Stephanie Del Valle (Getty Images/AFP/Z. Gibson)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2016: ستيفاني ديل فال- بويرتوريكو

    في السنة الماضية 2016، توجت الطالبة البويرتوريكية ستيفاني ديل فال بلقب أجمل امرأة في العالم، حيث تسلمت التاج من الفائزة بالنسخة الماضية من إسبانيا.

  • Miss World 2015: Mireia Lalaguna (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2015: ميريا لا لاغونا – إسبانيا

    سنة 2015 فاز طالبة الصيدلة الإسبانية ميريا لا لاغونا بلقب أجمل سيدة في العالم، في حفل احتضنته الصين. وشهد الحفل غياب المرشحة الكندية والمولودة في الصين، أنستازيا لين، عن المشاركة بسبب منعها من السفر.

  • Miss World 2014: Rolene Strauss (Getty Images/AFP/M. Safodien)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2014: رولين شتراوس - جنوب أفريقيا

    استقر الاختيار في سنة 2014 على الجنوب أفريقية رولين شتراوس، التي تربعت على عرش الأجمل في العالم. بيد أن المنافسة، التي نظمتها العاصمة البريطانية لندن، خيمت عليها أجواء موت ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفاردو مونيوز.

  • Miss World 2013: Megan Young (Getty Images/AFP/R. Gacad)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2013: ميغان يونغ- الفلبين

    شهدت مسابقة أجمل امرأة في العالم سنة 2014 الكثير من الإثارة، بعدما تم نقل موقع الحفل من مكان قريب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بالي بسبب الاحتجاجات. وفازت الطالبة الفلبينية، ميغان يونغ، بلقب الأجمل تلك السنة.

  • Miss World 2012: Yu Wenxia (Getty Images/AFP/E. Jones)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2012: يو وينشيا - الصين

    احتضنت مدينة أوردوس في إقليم منغوليا الصيني مسابقة أجمل امرأة في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتوجت بها الصينية يو وينشيا.

  • Miss World 2011: Ivian Sarcos (Getty Images/J. O'Donnell)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2011: إيفيان ساركوس- فنزويلا

    في حفل احتضنته العاصمة البريطانية لندن، تربعت الفنزويلية إيفيان ساركوس على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2011. فقدت إيفيان والديها وأصبحت يتيمة في سن الثامنة، وترعرعت في دير. إعداد: بيترا لمبيك/ رضوان مهدوي.


مختارات

مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

بمشاركة أكثر من 100 حسناء من مختلف أرجاء العالم وفي مسابقة شهدت ندية كبيرة، تربعت الهندية مانوشي تشيلار على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2017. صور لأجمل نساء العالم في السنوات الأخيرة الماضية. (20.11.2017)  

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