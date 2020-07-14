 دراسة: لقاح كورونا البريطاني آمن ويحفز جهاز المناعة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: لقاح كورونا البريطاني آمن ويحفز جهاز المناعة

هل هذا هو الاختراق الذي طال انتظاره؟ ربما، إذ أظهرت دراسة حديثة أن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية آمن ويحفز جهاز المناعة. بيد أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان "اللقاح البريطاني" يوفر حماية كافية.

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff (picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress)

قال باحثون اليوم الاثنين (20 يوليو/ تموز 2020) إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا العملاقة للصناعات الدوائية، "آمن ويوفر مناعة من المرض".

مختارات

بعدما تنفس الكثير من المرضى الصعداء عقب علاجهم من فيروس كورونا، ذكر أكثر من تقرير صحفي عن تجدد الإصابة بالفيروس مرة ثانية. فماهو رأي خبراء الصحة؟ وكيف يتمكن الجسم من الدفاع عن نفسه؟ (27.04.2020)

وكتب باحثون في دورية "لانست" الطبية العلمية أن الاختبارات التي تجرى حاليا على 1077 من الأصحاء البالغين خلصت إلى أن اللقاح "ينتج أجساما مضادة قوية، وردود فعل مناعية من الخلايا التائية (T cell)". وأضاف هؤلاء أن ردود الفعل المناعية "ربما تكون أقوى بعد الحصول على جرعة ثانية" من اللقاح، وذلك حسب الاختبارات التي أجريت على مجموعة فرعية من المشاركين في التجارب.

وأوضح فريق الباحثين من جامعة أوكسفورد أن "المرحلة الأولية من التجارب توصلت إلى أن اللقاح آمن، وله أعراض جانبية محدودة، ويستثير ردود فعل مناعية قوية لدى الفرعين اللذين يتكون منهما النظام المناعي".

وأشار الفريق إلى أن اللقاح ينتج رد فعل مناعيا خلويا، وهو ما يعرف باسم رد فعل الخلايا التائية، خلال 14 يوما من تناوله، ويوفر رد فعل من الأجسام المضادة خلال 28 يوما.

مشاهدة الفيديو 02:00

سباق اللقاح ضد كورونا الى أين؟

وذكر أندرو بولارد رئيس فريق الدراسة بجامعة أكسفورد أن "اللقاح يستهدف استثارة الفرعين بحيث يهاجم الفيروس أثناء تحركه في الجسم، وكذلك يهاجم الخلايا المصابة". وأضاف: "نأمل أن هذا يعني أن النظام المناعي للجسم سوف يتذكر الفيروس، حتى يستطيع اللقاح توفير الحماية لفترة مطولة من الوقت".

يذكر أن الحكومة البريطانية حجزت بالفعل 100 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا العملاقة للصناعات الدوائية. 

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19

علماء: الضعف السريع للمناعة أمام كورونا يزيد صعوبة إيجاد لقاح 14.07.2020

فيما تزداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، يشير علماء إلى أن مناعة الجسم ضد كوفيد-19 تكون قصيرة الأمد وهذا ما يزيد صعوبة تطوير لقاح ضد المرض.

Schwarze Hand mit Russland-Fahne über Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken

اتهامات لروسيا بمحاولة سرقة بيانات لقاح كوفيد-19 17.07.2020

قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة معلومات عن لقاح وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

Indien Coronavirus | Ausbruch in Neu Delhi

حصيلة ثقيلة ـ كورونا يصيب عشرة ملايين شخص عبر العالم 28.06.2020

جائحة كورونا تواصل الانتشار وحصد الأرواح، فاتكة بحياة نحو نصف مليون انسان حول العالم. ولا يبدو أن أحدا أو شيئا سوف يوقفه قريبا، لتبقى إجراءات الإغلاق ثم التخفيف ثم الإغلاق الخيار الوحيد إلى أن تتضح الصورة كاملة.

إعلان