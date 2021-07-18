 دراسة: لقاح جونسون آند جونسون أقل فعالية بكثير ضد متغير دلتا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.07.2021

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صحة

دراسة: لقاح جونسون آند جونسون أقل فعالية بكثير ضد متغير دلتا

أشارت دراسة حديثة إلى أن العديد من الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون ربما قد يحتاجون إلى الحصول على جرعة إضافية سواء منه أو من لقاحات أخرى، نظرا لانخفاض كفاءته في مقاومة متغيرات فيروس كورونا.

لقاح جونسون اند جونسون

تقول الدراسة أن من تناول لقاح جونسون اند جونسون المكون من جرعة واحدة ربما سيحتاج إلى جرعة إضافية من اللقاح

أفادت دراسة حديثة أجراها فريق من باحثي جامعة نيويورك أن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتم التلقيح به من خلال جرعة واحدة فقط، كان أقل فعالية بكثير في منع عدوى فيروس كورونا من نوع "متغير دلتا"، إلى جانب أشكال الطفرات الأخرى للفيروس مثل "لامدا" مقارنة بالسلالات السابقة، فيما يعد الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق منذ ظهور متغير دلتا. 

استندت الدراسة التي نشرها موقع نيويورك تايمز - والتي لم تخضع بعد لمرحلة "مقارنة الأقران" -مراجعة علمية متخصصة من إحدى المجموعات أو الإصدارات العلمية - إلى نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات الدم المأخوذة من الأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المعتمدة للاستخدام في الولايات المتحدة.

نتائج مقلقة

وقد لا تعكس نتائج تحاليل الدم التي اعتمدت عليها الدراسة فعالية اللقاح على أرض الواقع. لكن الاستنتاجات تضيف المزيد من التأكيدات على أن 13 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تلقيحهم بـهذا اللقاح قد يكونون في حاجة إلى تلقي جرعة ثانية من أحد لقاحات mRNA التي تصنعها شركة فايزر-بيونتك أو مودرنا ، بحسب ما قال الباحثون في الدراسة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن نتائج هذه الدراسة الحديثة تتوافق مع المراجعات السابقة لأداء لقاح استرازينيكا المماثل ضد متغير دلتا ، والذي وجد أن معدل فعاليته حوالي 33 ٪ ضد هذا المتغير.

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أمريكا توقف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

وقال ناثانيال لانداو، عالم الفيروسات في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، والذي قاد فريق البحث: "إن الرسالة التي أردنا إيصالها لم تكن أن الناس لا ينبغي أن يحصلوا على هذا اللقاح، لكننا نأمل أن يتم تعزيزه في المستقبل بجرعة أخرى سواء من اللقاح نفسه او من لقاحات أخرى مثل فايزر أو موديرنا".

لقاح من جرعة واحدة ..لايكفي!

مختارات

أوصت السلطات الصحية الأمريكية بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا بعد إصابة ست متلقيات نساء له بجلطات. لكن الشركة قالت إنه لم يثبت وجود علاقة "واضحة" بين الحوادث واللقاح، وأجلت إطلاق اللقاح في أوروبا.

من جانبهم، قال خبراء آخرون إن نتائج الدراسة تتوافق مع ما كانوا يتوقعونه، إذ يبدو أن كل اللقاحات تعمل بشكل أفضل عند إعطائها على جرعتين. وقال جون مور، عالم الفيروسات في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك: "لقد اعتقدت دائماً في هذا الأمر، وكثيراً ما قلت إن لقاح جونسون اند جونسون يجب أن يؤخذ على جرعتين" بهدف رفع مستوى الأجسام المضادة بما يكفي لمواجهة المتغيرات الجديدة.

وأشار الدكتور مور إلى العديد من الدراسات التي أجريت على القرود والأشخاص والتي أظهرت فعالية أكبر مع جرعتين من لقاح جونسون آند جونسون، مقارنة بجرعة واحدة. وقال إن الدراسة الجديدة كانت ذات مصداقية بشكل خاص لأن من نشرها هو فريق لا علاقة له بأي من مصنعي اللقاحات.

وقالت سيما كومار، المتحدثة باسم شركة جونسون المنتجة للقاح، إن البيانات الواردة من الدراسة الجديدة "لا تتحدث عن الطبيعة الكاملة للحماية المناعية" التي يضفيها اللقاح على من تناوله، وقالت إن الدراسات التي رعتها الشركة تشير إلى أن اللقاح "ولّد نشاطًا قويًا ومستمرًا ضد متغير دلتا سريع الانتشار".

ويعد متغير دلتا هو النسخة الأكثر عدوى حتى الآن من فيروس كورونا. وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، إن العدوى بهذا المتغير تمثل 83 في المائة من الإصابات في الولايات المتحدة.

لقاح جونسون آند جونسون

الأدلة الحالية تشير إلى أن لقاح جونسون آند جونسون كان محدود الفعالية ضد سلالة دلتا

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الكثير من الدراسات أشارت إلى أن اللقاحات من نوع mRNA "الحمض النووي الريبوزي الرسول" ستحافظ على فعاليتها ضد فيروس كورونا، بما في ذلك جميع المتغيرات التي تم تحديدها واكتشافها حتى الآن.

وقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة - على سبيل المثال - أن هذا النوع من اللقاحات يؤدي إلى تفاعل مناعي دائم في الجسم قد يحمي من فيروس كورونا لسنوات.

لكن الأدلة الحالية تشير إلى أن لقاح جونسون آند جونسون كان محدود الفعالية، لأنه تم طرحه في وقت متأخر عن لقاحات mRNA، فيما أجريت معظم دراسات فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المراكز الطبية والمستشفيات التي اعتمدت على عينات من الموظفين الذين تلقوا لقاحات mRNA.

لقاح مثير للجدل

ولم تكن الدراسة المثيرة للقلق عن فعالية لقاح جونسون آند جونسون هي الأولى، اذ سبقتها دراسات اخرى نشرها باحثون منتسبون إلى الشركة نفسها تفيد أن اللقاح كان أقل فاعلية بشكل طفيف ضد متغير دلتا مقارنة بالفيروس الأصلي، وأن الأجسام المضادة التي يحفزها اللقاح نمت بقوة على مدى ثمانية أشهر.

ومؤخراً، انتشرت مخاوف أخرى من تسبب اللقاح في حدوث جلطات دموية والإصابة بمتلازمة عصبية نادرة، بالإضافة إلى مشاكل التلوث في مصنع في بالتيمور.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي إنها أضافت خللاً عصبياً نادراً يعرف باسم "متلازمة جيلان باريه" كعرض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي "بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة جيلان باريه".

عماد حسن/إ.ع

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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