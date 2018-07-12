 دراسة: لشباب دائم.. تناول الأغذية الغنية بالسبيرمدين | عالم المنوعات | DW | 14.07.2018

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منوعات

دراسة: لشباب دائم.. تناول الأغذية الغنية بالسبيرمدين

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول أغذية غنية بمركب السبيرمدين ربما يُساعد في الحفاظ على شباب الجسم وإطالة العمر أكثر مما هو متوقع. الدراسة فسرت نتائجها بتجربة علمية حديثة. فما هي الأغذية التي تحتوي على السبيرمدين؟

Emmentaler Käse Schweiz Käse (picture-alliance/Anka Agency International)

صورة من الأرشيف.

لطالما شكل الحفاظ على مظهر شاب هوسا للعديد من الناس، الذين يرغبون في إطالة هذه المرحلة الزمنية المميزة في عمر الإنسان إلى أقصى وقت ممكن، لاسيما وأن الشخص في مرحلة شبابه يتمتع بجسد في أوج قوته وعنفوانه.

ومنذ عدة سنوات يُحاول خبراء الصحة، إيجاد توليفة مناسبة تضمن الحفاظ على الشباب، بالاعتماد في الغالب على بعض مستحضرات التجميل أو بعض العمليات الجراحية، التي ازدهرت كثيرا في الآونة الأخيرة.

بيد أن دراسة علمية توصلت إلى طريقة بسيطة وفعالة قد تُساعد على تمديد مرحلة الشباب فترة طويلة، وذلك بالاعتماد فقط على نوع معين من التغذية.

مختارات

في الحركة بركة، هذه المقولة قد تثبت صحتها علميا، خاصة بعد أن أكدت دراسة ألمانية أن الرياضة تساهم في إبقاء الأشخاص أصغر من عمرهم الفعلي. إن كنت تريد أن تصغر حتى 10 أعوام، عليك بممارسة الرياضة بحسب ما يقوله العلماء. (17.10.2017)

معظمنا يرغب في الحفاظ على مظهره الشبابي والحيوي، لكن مع التقدم في العمر تبدأ علامات الكبر تظهر علينا، فما هي الأسباب العلمية لذلك؟ وكيف يمكننا التخفيف من علامات التقدم في السن التي تظهر علينا؟ (19.01.2018)

وفي هذا الشأن خلصت دراسة حديثة إلى أن التغذية الغنية بالسبيرمدين تُبقي الناس شبابا فترة أطول من المعتاد وتُطيل العمر، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الطبي، نقلا عن دراسة نُشرت في المجلة العلمية "American Journal of Clinical Nutrition".

والسبيرمدين هو مركب يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويتواجد بنسب معتدلة في الجبنة وأنواع الفطر. كما يتواجد أيضا في البقوليات ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "انسبرك"، أن الأشخاص الذين يتناولون أغذية غنية بالسبيرمدين قد يعيشون مدة زمنية أطول، وأضاف موقع الجامعة الألمانية أن بعض المكونات الغذائية قادرة على التأثير بشكل منتظم على عملية الشيخوخة.

وأفاد  موقع مجلة "American Journal of Clinical Nutrition" أن النتائج اعتمدت على دراسة شارك فيها 829 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 45 و84، وأضاف موقع المجلة العلمية المتخصصة أن خبراء الدراسة لاحظوا أن الأشخاص، الذين يتناولون على الأقل أغذية تحتوي على حوالي 80 ميكرومول من السبيرمدين تنخفض نسبة موتهم بشكل كبير.

وقال أحد المشاركين في الدراسة الدكتور ستيفان كيشل "السبيرمدين يُعطي إشارة إلى الخلايا من أجل أن تبدأ في عملية التنظيف بشكل ذاتي وحماية نفسها من الترسبات والشيخوخة المبكرة".

جدير بالذكر، أن دراسة سابقة أكدت أن السبب في إطالة مركب السبيرمدين للعمر يكمن ربما في قدرة هذا المركب على دوره المُحفز أثناء عملية التهام الخلايا المعطوبة من القلب وتنقيته من الخلايا الخاملة، وفق ما أشار إليه موقع المجلة العلمية المتخصصة "نتشر ميديسن".

ر.م/ف.ي

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    المكياج مفيد للبشرة

    المكياج المناسب لنوع الجلد قد يوفر حماية إضافية للبشرة، لذلك لا بد من اختيار الماكياج الملائم للبشرة كما هو الحال في جميع مستلزمات التجميل الخاصة بالوجه.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لابد من أن يناسب نوع البشرة

    يلجأ الكثير من مرضى الجلد إلى الماكياج لإخفاء البقع الموجودة في بشرتهم. وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية يال أدلير يمكن لأولئك الذين يعانون من أمراض جلدية استخدام المكياج لكن بشكل يناسب نوع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو بشرة مختلطة.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب المكياج الدهني

    أصحاب البشرة الدهنية غالبا ما يعانون من مشكلة حبّ الشباب. وينتج جلد المصابين بحب الشباب الكثير من الدهون، ما يؤدي لخلل في تصريفها من مسامات الجلد. وهذا يعني بأنه عليهم الحليولة دون وصول الدهون إلى المسام مع تجنب استخدام الماكياج الدهني، لكونه يزيد من كمية الدهون في البشرة ويؤدي إلى التهاب البثور.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لا بد من مراعاة محتوى المكياج

    أصحاب البشرة غير الصافية عليهم مراعاة ثلاثة أشياء في اختيار الماكياج، أولها مكونات الماكياج، فالمواد المعطرة الموجودة في مستحضرات التجميل والمواد الحافظة هي غير صحية ويجب تجنبها.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب الجراثيم

    تنصح أخصائية الأمراض الجلدية يالا أدلير بالابتعاد عن استخدام علب المكياج المفتوحة، فهي غيرصالحة، مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام العبوات التي تسمح باستخراج الكمية المراد استخدامها فقط. لتبقى المادة محمية من الجراثيم.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    الماء فقط لإزالة المكياج الجيد

    الماكياج الجيد الذي يحتوي على نسبة قليلة من المواد الضارة ليس من الضروري إزالته بشكل جذري، حيث يكفي الماء والمنشفة لإزالته. وإذا بقيت جسيمات صغيرة على الجلد فقد تفيده ولن تضره.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

أثبتت الدراسات العلمية أن استخدام المكياج لايبكر في ظهور التجاعيد ولا يمنع تنفس الجلد ودخول الأوكسجين الى طبقاته، إذا ما تم اختياره بشكل يناسب نوع البشرة، كيف ذلك؟! جولة مصورة للتعرف على المكياج الملائم للبشرة. (13.02.2014)  

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