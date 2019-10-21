 دراسة: لاعبو كرة القدم معرضون أكثر للوفاة بالأمراض العصبية | علوم وتكنولوجيا | DW | 21.10.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: لاعبو كرة القدم معرضون أكثر للوفاة بالأمراض العصبية

دراسة حديثة أجريت على نتائج الفحص الطبي المدونة في سجلات أكثر من 7 آلاف لاعب كرة قدم اسكتلندي بين عامي 1900 و1976 أظهرت أنهم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف من بقية الناس.

Fussball Bundesliga - VfL Wolfsburg vs RB Leipzig- Kopfball trotz Kopfverletzung (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

كشفت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو نشرت يوم الاثنين (21 اكتوبر/تشرين الأول) أن لاعبي كرة القدم هم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف من بقية الناس.

وصدر التقرير بتكليف من الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لتقييم السجلات الطبية لـ7676 لاعباً شاركوا احترافياً في اسكتلندا بين عامي 1900 و1976.

وتمت مطابقة سجلات اللاعبين مع أكثر من 23 الف فرد من عموم السكان، في الدراسة التي ترأسها استشاري الأمراض العصبية الدكتور ويلي ستيوارت من جامعة غلاسكو.

مختارات

وأشارت النتائج التي توصل إليها ستيوارت إلى أن "مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر ازدادت خمسة أضعاف، وأربعة أضعاف في مرض الخلايا العصبية الحركية، وضعفين في مرض الشلل الرعاشي لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين".

وأظهرت الدراسة أنه على رغم أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض العصبية، إلا أنهم أقل عرضة للموت بسبب أمراض شائعة أخرى، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة.

ووجدت الدراسة التي تحمل عنوان "تأثير كرة القدم على الصحة طويلة المدى ومخاطر الخرف"، أن معدل الوفيات بين لاعبي كرة القدم السابقين كانت أقل من المتوقع حتى سن 70، وأعلى مما كان متوقعا في تلك السن.

وقال ستيوارت في بيان "أحد الجوانب المهمة في هذا العمل هو القدرة على الاطلاع على مجموعة من النتائج الصحية لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين. وهذا يسمح لنا ببناء صورة أكثر اكتمالا للصحة لدى هذه الفئة من السكان"، وأضاف "تشير بياناتنا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الوفيات لدى لاعبي كرة القدم السابقين، إلا أن معدلات الوفيات لديهم أقل بسبب الأمراض الرئيسية الأخرى. وأكد على أهمية بذل جهود إضافية من أجل تحديد العوامل التي تسهم في زيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية للسماح بتقليلها.

في وقت سابق من هذا العام، طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير قوانين اللعبة لتقليل الضغط على الطاقم الطبي وإعطاء الأطباء مزيدا من الوقت لتقييم إصابات الرأس خارج الملعب، بحيث لا يعود أي لاعب مصاب بالارتجاج إلى اللعب.

وقال غريغ كلارك رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم "يجب أن تدرك اللعبة برمتها أن هذه مجرد بداية لفهمنا وأن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة"، وأضاف "من المهم أن تتحد أسرة كرة القدم العالمية الآن للعثور على الإجابات وتقديم فهم أكبر لهذه القضية المعقدة. مؤكداً أن الاتحاد الإنكليزي ملتزم ببذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

وتعرّض غوردون تايلور الرئيس التنفيذي السابق لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لانتقادات لاذعة لإهماله هذا الموضوع، ولا سيما من قبل عائلة مهاجم وست بروميتش ألبيون السابق جيف أستل الذي توفي عام 2002 بسبب اعتلال الدماغ المزمن بما تم ربطه أنه سدد كرات رأسية بكثرة.

وقال تايلور إنه "يتعين على كرة القدم في العالم أن تتحد لمعالجة هذه القضية بطريقة شاملة وموحدة"، مضيفاً "يجب أن يستمر البحث عن إجابة على أسئلة وتكون أكثر تحديداً حول ما يجب القيام به لتحديد عوامل الخطر والحد منها".

ع.ح./ع.خ. (أ ف ب)

 

  • Mexiko, Gemüseangebot (picture-alliance/AP Photo/R. Blackwell)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    حمراء كالدم

    تعود أصول الطماطم إلى أميركا الجنوبية، وبالخصوص إلى حضارة الأزتيك، حيث ظهر اسمها أول مرة. وتحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم، أحدها هو ليكوبين، وهو مركب عضوي مهم يساعد في تحييد الجذور الحرة المضرة بالجسم. كما يحمي خلايا الجلد من الاشعاعات فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أن هذا المركب العضوي يقي من أنواع مختلفة من السرطان، وجيد للدورة الدموية، ويساعد على التخلص من المواد الضارة في الأوعية الدموية.

  • Spanien Tomatenschlacht in Bunol („La Tomatina“) (picture-alliance/AP Photo/A. Saiz)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    تصلب الشرايين

    لا تحتوي الطماطم على "فيتامين سي" فقط، بل على "فيتامين بي" أيضا. كما أن الحديد الموجود في مركبها يمنح الطاقة للجسم، ويلعب حامض الفوليك دورا في مكافحة التصلب العصيدي للشرايين. بذلك تمنح الطماطم قوة أكبر للجهاز المناعي.

  • Symbolbild Sperma (imago/Science Photo Library)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الحيوانات المنوية

    باحثون في جامعة شيفيلد في بريطانيا توصلوا إلى فائدة أخرى لليكوبين، إذ يشير بحث قاموا به إلى تحسن ملحوظ في حجم ونشاط الحيوانات المنوية لرجال كانوا يعانون من نقص في عدد وضعف حركة الحيوانات المنوية، بعد تناولهم مادة مركزة من الليكوبين.

  • Symbolbild Sieb mit Gemüse (Fotolia/Africa Studio)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    أين تحفظ؟

    خبراء التغذية لا ينصحون بحفظها في الثلاجة بل في درجات حرارة الغرفة، لأن الطماطم تنضج وتحصل على رائحتها الزكية في درجات حرارة غير منخفضة. ولا ينصح بحفظها مع خضروات أخرى، لأنها تطلق غاز الإيثلين خلال نضوجها، ما يؤثر على نوعية هذه الخضروات. ويجب تناول الناضجة من الطماطم بعد 4 أيام على أقصى حد، كما يحبذ عدم تعرضها للضوء والحرارة.

  • Frau mit Tomaten vor den Augen (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الرشاقة

    لأن نحو 95 بالمئة من مركبها هو الماء، فإنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط. ولهذا ينصح خبراء التغذية بتناولها مع أنواع أخرى من الخضروات لغرض فقدان الوزن.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    طعمه أفضل في الجو

    عصير الطماطم مفضل جدا عند كثير من الألمان، ويستهلك منه نحو 1.7 مليون لتر سنوياً خلال الرحلات الجوية لخطوط لوفتهانزا الألمانية. إذ اظهرت دراسة في عام 2010 أن طعمه على الأرض مختلف جدا في الجو. دراسة في جامعة مورسيا الإسبانية بينت أن عصير الطماطم مفيد جدا في حماية الكبد وتنظيفه.

  • Achtung: Nur für Berichterstattung über Slow Food - Tomaten (Slow Food/Stefan Abtmeyer)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    ملونة ومختلفة

    هناك أكثر من 3800 نوع من الطماطم حول العالم. ويعتقد أن العدد قد يبلغ 7 آلاف نوع، لأن هناك أنواع منها تزرع بالحدائق الخاصة وليست للبيع. فهناك طماطم خضراء وصفراء، وصغيرة جدا، ومدورة وعرموطية الشكل، ولكل نوع منها خصائص وفوائد مختلفة واستعمالات متنوعة في المطبخ، كما تستعمل أحيانا كنباتات زينة بسبب شكلها الجميل. إعداد: عباس الخشالي.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

يطلق عليها في النمسا "باراديسا" وفي بعض البلدان العربية "البندورة" أو الطماطم.. هاجرت من أميركا الجنوبية فغزت العالم، وغيرت جنسها من فاكهة إلى خضار. منها نحو 4 آلاف نوع وغنية بالفيتامينات ومواد مفيدة للصحة، فما سرها؟ (14.10.2019)  

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