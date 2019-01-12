 دراسة: عمر الأب المتقدم يؤثر على سلامة نسله | علوم وتكنولوجيا | DW | 02.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: عمر الأب المتقدم يؤثر على سلامة نسله

لطالما أدركت النساء حدود الخصوبة لديهن ومضاعفات الولادة المحتملة مع تقدمهن العمر. الآن تظهر الأبحاث العلمية أن الحيوانات المنوية للوالدين الأكبر سناً يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات صحية لأطفالهم في وقت لاحق.

Alleinerziehend (picture-alliance/dpa//M. Skolimowska)

 

من المفترض أن يكون عمر المرأة هو المهم فقط عندما يتعلق الأمر بإنجاب أطفال، حيث تبدأ خصوبتها في الانخفاض في العقدين الثالث والرابع من عمرها، ثم تصل إلى سن اليأس في العقد الرابع أو العقد الخامس من عمرها. هذا الاعتقاد كان شائعاً لفترة طويلة. 

مختارات

لكن أبحاثاً أجريت خلال السنوات القليلة الماضية أظهرت أن عمر الأب مهم أيضاً عندما يتعلق الأمر بالخصوبة ونمو الطفل. فقد أكدت دراسة نُشرت في مجلة "الطب النفسي البيولوجي" أن هنالك علاقة بين سن الأب المتقدم والفصام. كما كشفت الدراسة أن خطر الإصابة بالفصام المبكر يزيد بشكل خاص من نسل الآباء الأكبر سناً. وبحسب الخبراء، يحدث هذا الشكل الحاد من مرض انفصام الشخصية قبل سن الثامنة عشر ويرتبط بمزيد من التشوهات الوراثية.

ويقول شي هينج وانغ من جامعة الصين الطبية في تايتشونج: "كل تأخير لمدة عشر سنوات في سن الأب يزيد من خطر الإصابة بالفصام المبكر في ذريتة بنحو 30 في المائة". من ناحية أخرى، لم يكن لعمر الأم أي تأثير على خطر الإصابة بالاضطراب.


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كيف تعمل الساعة البيولوجية؟

مخاطر إضافية

مع تراكم الطفرات الوراثية في الحيوانات المنوية، تزداد مخاطر ولادة الأطفال كل عام للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً. كما كان احتمال إصابة الطفل بالتوحد في ذرية الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أعلى بنسبة 5.75 مرة من الأطفال المولودين لآباء تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وربط الباحثون كلاً من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة والاضطراب ثنائي القطب ومحاولات الانتحار ومشاكل تعاطي المخدرات بسن الأب. كما يزداد خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد أثناء الطفولة وغيره من أنواع السرطان في وقت لاحق من العمر، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

ووجد مسح استقصائي أجرته جامعة ستانفورد على 40.5 مليون ولادة بين عامي 2007 و2016 أن عمر الأب المتقدم (الذي عرفوه كآباء فوق سن 35) أدى إلى ارتفاع خطر انخفاض الوزن عند الولادة والنوبات وغيرها من آثار الولادة الضارة. فعلى سبيل المثال، كانت هناك زيادة بنسبة 14 في المائة في الولادة المبكرة عندما كان عمر الأب أكثر من 45 عاماً، و28 في المائة عندما زاد عمر الأب عن 50 عاماً.

ووجدت الدراسة أيضاً أن من المستغرب أن عمر الأب المتقدم كان مرتبطاً بفرصة أكبر في إصابة الأم بسكري الحمل أثناء حملها. وبالنسبة للآباء الذين يبلغون من العمر 55 عاماً أو أكبر، زادت احتمالات الإصابة بسكري الحمل لدى الأمهات بنسبة 34 في المائة. ولم يكن الباحثون متأكدين من السبب وراء ذلك، لكنهم اعتقدوا أنه قد يكون له علاقة بمشيمة الأم.

Indien Vater mit Sohn (picture-alliance/dpa/ Bildagentur-online/Tips Images)

التخطيط الأسري

وقال مايكل أيزنبرغ، مدير الطب التناسلي الذكوري والجراحة وأستاذ مشارك في كلية طب جامعة ستانفورد، إن "قرار الإنجاب وتوقيت ذلك أمر معقد". وفي حين أن احتمال حدوث هذه النتائج السلبية لا يزال غير كبير، إلا أنه من المعلومات المهمة للآباء المحتملين كي يعرفوا متى يخططون لعائلاتهم، خاصة مع تقدم عمر الوالدين في مناطق متعددة حول العالم.

وأضاف أيزنبرغ: "بينما نعلم أن المخاطر تتغير مع تقدم المرأة في العمر، فإن هذه الدراسة تقدم دليلاً على تأثير سن الأب أيضاً".

اعتبارات أخرى

هناك أيضاً تأثيرت ضارة أخرى على الأطفال يمكن أن يحدثها الحمل المتأخر للمرأة. فعمر الأم المتقدم يسهم في زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل ومتلازمة داون والإجهاض والولادة المبكرة والتشوهات الخلقية وأمراض القلب وغيرها. 

وفي حوار مع DW، ألقى ميكو ميرسكيلا، مدير معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية، وزملاؤه نظرة أكثر شمولية على سن الوالدين ونتائج الأطفال. وقال ميرسكيلا: "بالنسبة لي كعالم اجتماعي، فإن السؤال هو كيف تتناقض العمليات الفسيولوجية الهامة مع العمليات الاجتماعية".

ولم ينظر فريق ميرسكيلا في وزن المواليد فحسب، بل نظر أيضاً إلى التحصيل التعليمي للأطفال في وقت لاحق، ووجدوا أنه نظراً لأن النساء ينجبن أطفالهن في سن متأخر في المتوسط، يصبح الأطفال أطول ويعيشون لأعمار أطول ويحققون مستويات أعلى من التعليم.

سام بيكر/ س.إ

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تشويش إيقاع الحياة

    تغيير التوقيت يخلق العديد من المشاكل، منها التشويش على الساعة البيولوجية للجسم. ولهذا السبب يتمنى نصف سكان ألمانيا إلغاء تغيير التوقيت المعتمد مرتين في السنة، مرة عند نهاية أكتوبر/ تشرين أول (التوقيت الشتوي) ومرة بنهاية مارس/ آذار (التوقيت الصيفي).

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تحديد موعد دقات القلب

    الساعة البيولوجية هي مصدر مركزي لتوازن إيقاع الجسم. مليارات الساعات تدق في جسمنا، فلكل خلية مقياس وراثي للوقت يبعث إشارات للقلب حول متى عليه أن يدق مثلا ومتى ينبغي لضغط الدم أن يرتفع. وبدون وجود "ساعة مركزية" ستعمّ الفوضى في الجسم.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    مركز التحكم في الدماغ

    هناك مركز زمني موجود في الدماغ حيث تتقاطع الأعصاب البصرية. فمن خلال العين يقيس هذا المركز الضوء وساعات النهار، ويضبط ساعات الخلايا فيما بينها. الساعة البيولوجية تتحكم في الهرمونات ومعدل ضربات القلب والأداء العقلي.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    إيقاع الجسم

    في الساعة العاشرة صباحا تقريبا نكون أكثر يقظة. وعند منتصف النهار يرتفع الضغط لأعلى مستوى. وفي الثالثة بعد الظهر يكون شعورنا بالألم ضئيلا وفي المساء يتم إفراز هرمون النوم الميلاتونين، فنشعر بالتعب.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العصافير والبوم

    تحدد الساعة البيولوجية أيضا ما إذا كنا نحب النوم والاستيقاظ باكرا أم السهر لساعات متأخرة من الليل. واكتشف الخبراء وجود نوعين مختلفين من الأشخاص وهما "العصافير" و "البوم". العصافير يتعبون في المساء باكرا، أما البوم فيذهبون إلى النوم في وقت متأخر. وعندما تكون العصافير قد بدأت يومها منذ وقت طويل، يكون الآخرون قد استيقظوا للتو.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    معاندة الساعة البيولوجية

    معاندة الساعة البيولوجية لها عواقب لا يشعر بها بوضوح سوى من سافر إلى مناطق بعيدة بها توقيت زمني مختلف. ويسبب التحول الوقتي ما يعرف بالفوضى، ما يجعل الإحساس بالجوع والتعب في الوقت الخطأ ويؤثر على المزاج والشهية وقدرة الأداء العام.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العواقب

    عدم الاكتراث بمتطلبات الجسم حسب قواعد الساعة البيولوجية يؤثر على صحتنا بشكل سلبي، ويجعلنا عرضة للإصابة بالأرق ومشاكل في المعدة والاكتئاب أيضا.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


مختارات

تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

في فجر الأحد الأخير من شهر أكتوبر الجاري، تم اعتماد التوقيت الشتوي في وسط أوروبا، وهو ما يحر للتساؤل عن مدى تأثير ذلك على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عادة على انضباط الجسم وتحديد موعد دقات القلب وغيرها. (26.10.2013)  

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كيف تعمل الساعة البيولوجية؟  

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