دراسة علمية تجيب.. هكذا يساعد الصوم في علاج سرطان الكبد

الصوم وتأثيراته الإيجابية المتعددة على الصحة يحظى باهتمام منذ زمن طويل في أبحاث الطب وكذلك البيولوجيا. والآن تأتي مفاجأة جديدة عبر دراسة علمية فحصت العلاقة بين الصومومعالجة سرطان الكبد.

بحث العلماء في هذه الدراسة فعالية أحد الأدوية مترافقا في نفس الوقت مع الصوم، وتأثير ذلك على خلايا سرطان الكبد المعزولة.

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وقد استطاع الأطباء أن يحققوا نجاحا، كما يذكر موقع "هايل براكسيس"، من خلال استخدام عقار "سورانيب" ()، وهو عقار يستخدم ضد الأورام السرطانية في خلايا الكبد والكليتين. استخدم العلماء العقار سورانيب بالتزامن مع الاستغناء عن التغذية (الصوم المعتدل). الصوم يحد من كمية الغلوكوز (سكر الدم) التي يحصل عليها الجسم.

وقد أدى استخدام العقار سوناريب مترافقا مع الصوم إلى إبداء نمو الورم بشكل واضح، وفقا لموقع "كرونة".

استخدام هذه الطريقة قد يصبح جزءا هاما من العلاج في المستقبل، خصوصا وأن دراسات عديدة قبلها أظهرت أن الصوم عند مرضى السرطان، الذين يتمتعون باستقلاب ثابت، أمر يستطيعون تحمله ولا يتسبب بأعراض جانبية سلبية.

والآن يتجه العمل إلى اختبار هذه الطريقة على نطاق أوسع، قبل اعتمادها كجزء من علاج سرطان الكبد.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الطماطم فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! المواد الغنية بالألياف ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الفراولة وأخواتها هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الخضار خضراء اللّون بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الحوامض الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الدواجن عوض الأبقار بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الجوز الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الأسماك تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! عدم الإكثار من الملح تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح



ف.ي/ أ.ح