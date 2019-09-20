دراسة عالمية تكشف أرقاما ومعطيات جديدة عن الزهايمر

الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر، يقلق أغلب الناس ويثير خوفهم من فترة الشيخوخة. إذ أظهرت دراسة عالمية أن ثلثي الأشخاص، يعتقدون أنهم قد يصابون بالخرف مع التقدم في العمر، وهو ما يمكن أن يقوض المساعدة التي يسعى إليها هؤلاء الأشخاص.

ويصاب شخص كل ثلاث ثوان بالخرف في مختلف أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يعيش 5,8 مليون شخص مصابين بالزهايمر، ويصاب شخص آخر به كل 65 ثانية.

ويعد الزهايمر سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. وتفيد منظمة مرض الزهايمر الدولية أن عدد الأشخاص، الذين يعيشون بالخرف يحتمل أن يتضاعف ثلاث مرات من 50 مليون إلى 152 مليون بحلول 2050.

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ورغم شيوع الزهايمر، أظهرت أكبر دراسة مسحية عالمية بشأن الاتجاهات حيال المرض أن هناك القليل من الفهم الصحيح لهذا المرض عبر العالم، حتى بين الأطباء، حسبما جاء في موقع "ميديكال نيوز توداي". ووجدت الدراسة، التي شملت 70 ألف شخص في 155 دولة، أن 62 بالمائة من العاملين في مجال الصحة يعتقدون أيضا أن الخرف جزء طبيعي من التقدم في العمر. وكشفت الدراسة أيضا أن 16 بالمائة فقط من الأشخاص، يحصلون على تقييمات إدراكية منتظمة رغم أن التشخيص المبكر يمكن أن يفيد.

وخلصت الدراسة، التي رأستها منظمة مرض الزهايمر العالمية إلى أن الوصمة حيال المرض قد تقيد الأشخاص في طلب المشورة، والمساعدة الطبية والدعم، وهي أمور يمكن أن تساعدهم على الحياة بشكل جيد مع الزهايمر لأطول فترة ممكنة.

ووجدت الدراسة أيضا أن نحو 48 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، يعتقدون أن ذاكرة المصاب بالزهايمر لن تتحسن أبدا حتى بالمساعدة الطبية، في حين أن ربع المشاركين يشعرون أنه لا يوجد سبيل للحيلولة دون الإصابة بالمرض.

وفيما يتعلق بالعلاج، يعتقد 40 بالمائة من الأشخاص أن الأطباء، يتجاهلون هؤلاء المصابين بالزهايمر في حين أن ما يصل إلى 55,8 بالمائة من الأطباء يوافقون على أن زملاءهم يتغاضون عن المصابين بالزهايمر.

ر.م/ ع.ج ( د ب أ)