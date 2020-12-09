دراسة صينية تؤكد خطورة الطعام المقلي على القلب

الطعام المقلي لا يمكن للبعض الاستغناء عنه، ولكن تناوله بشكل دائم يرفع من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة حديثها تم إجراؤها في الصين.

وقام فريق من الباحثين بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون مشارك في 17 بحث تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، كما جاء بموقع "شبكة أخبار الصحة" الألماني (HealthNewsNet).

ووجد الباحثون أن ما يصل لحوالي 37 ألف شخص من المشاركين في الدراسات يعانون من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وأن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وفقا لموقع "شبكة الطب" (MedicineNet).

وتوصل الباحثون إلى أنه حتى مع تناول كميات صغيرة من الطعام المقلي يمكن له أن يشكل خطورة على صحة القلب، إذ أن تناول 114 غرام فقط من هذا النوع من المأكولات يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بمعدل 28 بالمئة. وترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بمعدل 22 بالمئة، بينما يصل خطر الإصابة بفشل القلب بمعدل 37 بالمئة.

وتعود خطورة الأطعمة الدهنية لما يعرف بـ "الأحماض الدهنية" أو "الدهون غير المشبعة"، والتي يؤدي تناولها لرفع معدلات الكولسترول في الدم بما يساهم في الإصابة بأمراض القلب والالتهابات والضغط العصبي.

ويزيد استخدام هذا النوع من الدهون في الصناعات الغذائية بسبب انخفاض سعرها مقارنة بغيرها، وتوجد في الكثير من المنتجات مثل البيتزا المجمدة والوجبات سريعة التحضير، والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس المحفوظة وحلوى الكوكيز والمقبلات المملحة.

ولا يتمثل الخطر هنا في عملية القلي نفسها، ولكن في نوع الدهون المستخدمة، وهو ما يعني وجود بدائل صحية.

ويعتبر استخدام زيت الزيتون واحد من أهم هذه البدائل الصحية لعدم إضراره بالجسم أو تسبب استخدامه في خطر على الصحة.

وتنصح الجمعية الألمانية للتغذية DGE بألا يتجاوز كم ما يستهلكه الجسم يوميا من الطعام المشبع بالأحماض الدهنية أو الدهون غير المشبعة واحد بالمئة فقط.

وتقول المتحدثة باسم الجمعية إيزابيل كيلير: ”لو تناولت غذاء صحي وقمت باختيار المنتجات الصحيحة، كالخضروات والفواكه والمكرونة والأرز والبطاطس ومنتجات الألبان قليلة الدسم، فحينها لن تشكل الأحماض الدهنية عامل لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية".

د.ب/ع.ش