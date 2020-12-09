 دراسة صينية تؤكد خطورة الطعام المقلي على القلب | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.02.2021

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صحة

دراسة صينية تؤكد خطورة الطعام المقلي على القلب

أصابع البطاطس وقطع الدجاج المقلية وحلوى الدونتس كلها مأكولات شهية، ولكن تناولها باستمرار يشكل خطورة على القلب. فما المشاكل التي يمكن للطعام المقلي أن يتسبب فيها؟ وهل هناك بدائل لهذه المأكولات الشهية؟

Streetfood Deutschland

الطعام المقلي لا يمكن للبعض الاستغناء عنه، ولكن تناوله بشكل دائم يرفع من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة حديثها تم إجراؤها في الصين.

وقام فريق من الباحثين بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون مشارك في 17 بحث تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، كما جاء بموقع "شبكة أخبار الصحة" الألماني (HealthNewsNet).

ووجد الباحثون أن ما يصل لحوالي 37 ألف شخص من المشاركين في الدراسات يعانون من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وأن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وفقا لموقع "شبكة الطب" (MedicineNet).

وتوصل الباحثون إلى أنه حتى مع تناول كميات صغيرة من الطعام المقلي يمكن له أن يشكل خطورة على صحة القلب، إذ أن تناول 114 غرام فقط من هذا النوع من المأكولات يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بمعدل 28 بالمئة. وترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بمعدل 22 بالمئة، بينما يصل خطر الإصابة بفشل القلب بمعدل 37 بالمئة.

وتعود خطورة الأطعمة الدهنية لما يعرف بـ "الأحماض الدهنية" أو "الدهون غير المشبعة"، والتي يؤدي تناولها لرفع معدلات الكولسترول في الدم بما يساهم في الإصابة بأمراض القلب والالتهابات والضغط العصبي.

ويزيد استخدام هذا النوع من الدهون في الصناعات الغذائية بسبب انخفاض سعرها مقارنة بغيرها، وتوجد في الكثير من المنتجات مثل البيتزا المجمدة والوجبات سريعة التحضير، والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس المحفوظة وحلوى الكوكيز والمقبلات المملحة.

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ماذا سنأكل في المستقبل؟

ولا يتمثل الخطر هنا في عملية القلي نفسها، ولكن في نوع الدهون المستخدمة، وهو ما يعني وجود بدائل صحية.

ويعتبر استخدام زيت الزيتون واحد من أهم هذه البدائل الصحية لعدم إضراره بالجسم أو تسبب استخدامه في خطر على الصحة.

وتنصح الجمعية الألمانية للتغذية DGE بألا يتجاوز كم ما يستهلكه الجسم يوميا من الطعام المشبع بالأحماض الدهنية أو الدهون غير المشبعة واحد بالمئة فقط.

وتقول المتحدثة باسم الجمعية إيزابيل كيلير: ”لو تناولت غذاء صحي وقمت باختيار المنتجات الصحيحة، كالخضروات والفواكه والمكرونة والأرز والبطاطس ومنتجات الألبان قليلة الدسم، فحينها لن تشكل الأحماض الدهنية عامل لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية".

د.ب/ع.ش

  • Bemalte Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    البيض مفيد جدا للجسم بسب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات. والبيضة الواحدة تحتوي في المعدل على 9 غرامات من البروتين و8 غرامات من الدهون. ويحتوي على فيتامين "أ" الذي ينشط النظر عند الإنسان وفيتامين "بي" القابل للذوبان المفيد لعمل الجهاز العصبي وتنفس الخلايا، ومهم لعملية الأيض (التمثيل الغذائي) أيضا.

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    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يحتوي البيض على 277 مليغرام كولسترول، بينما يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى 300 مليغرام كولسترول على الأكثر، لذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا، وإنما ثلاث مرات على الأكثر في الأسبوع، حسب ما توضح زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية لموقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني.

  • 05.12.2012 DW Fit und Gesund Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يعد بياض البيض (أو زلال البيض) خاليا تقريبا من الدهون ويحتوي على القليل من السعرات الحرارية وأغلب محتواه من البروتينات. ويحتوي بياض البيض على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الكاليسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والفسفور.

  • Symbolbild gepelltes Ei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    تتركز السعرات الحرارية والكولسترول في صفار البيض، إذ يحتوي الصفار على أكثر من 50 سعرة حرارية وأكثر من 200 مليغرام من الكولسترول.

  • Deutschland Essen Kochen Vegetarisch Hamburger mit Spiegelei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    هناك عدة طرق لتحضير البيض، مثل قليه في الزيت. والبيض بهذه الطريقة يكون غنيا بالأحماض الدهنية المشبعة وترتفع نسبة الكولسترول فيه، تقول زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية. لذلك لا ينصح خبراء التغذية باستخدام الزيت في قلي البيض، وينصحون أيضا بعدم قلي البيض القديم لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Eierschalensollbruchstellenverursacher

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    أما البيض المسلوق فيحتفظ بأغلب مكوناته الصحية وفيتاميناته. وفي هذه الطريقة ينصح خبراء التغذية بعدم استعمال الملح بصورة كبيرة مع البيض لأنه يؤثر على ارتفاع ضغط الدم ومحتوى السوائل في الجسم. وحتى عند سلق البيض لا ينصح باستعمال البيض غير الطازج لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Rührei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    طريقة أومليت (أو البيض المخفوق) تحضر مع الزيت أو الزبدة ويضاف إليها بعض الخضروات أو الحليب. وينصح خبراء التغذية عند تناول البيض بهذه الطريقة بتجنب الحليب كامل الدسم وعدم استعمال كميات كبيرة من الزيوت.

  • 26.11.2012 DW EUROMAXX Gericht Omelett Lyon

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    وترحب الخبيرة زيلكه ريستماير، كما نقل موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني عنها، باستعمال الخضار الطازجة مع البيض كونها تعطي للطبق مكملات طبيعية مفيدة للجسم. وينصح بالاستغناء عن تناول صفار البيض عند تحضيره بطريقة أومليت.

    الكاتب: زمن البدري


 

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