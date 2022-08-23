 دراسة: صحة القلب تحدد مسار العمر الحقيقي لدماغ الإنسان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.08.2022

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صحة

دراسة: صحة القلب تحدد مسار العمر الحقيقي لدماغ الإنسان

يبدو أن القلب والدماغ أكثر ارتباطا مما كان يعرفه الباحثون سابقا. دراسة توصلت إلى أن الدماغ يشيخ بشكل أسرع لدى الأشخاص ذوي القلوب الضعيفة.

صورة رمزية للقلب والدماغ

صورة رمزية للقلب والدماغ

خلصت دراسة حديثة لعلماء في كلية لندن الجامعية (UCL) ببريطانيا إلى أن سرعة شيخوخة الدماغ مرتبطة بضعف صحة القلب والأوعية الدموية، ما يعني أن صحة القلب تحدد بشكل كبير مسار العمر الحقيقي لدماغ الإنسان، حسب ما جاء في الموقع المعتني بالصحة "هايل براكسيس نيت".

وقام فريق الباحثين الطبيين من جامعة لندن بفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد عمر دماغ المشاركين، وبهذه الطريقة، ظهرت عوامل الخطر لشيخوخة الدماغ المبكرة، وفقا لما جاء في تقرير بموقع القناة الثانية الألمانية "ZDFTV NEWS". وعلى وجه الخصوص، ارتبطت صحة قلب الأشخاص بشدة بشيخوخة الدماغ، كذلك لعب الجنس دورا أيضا، وفي المتوسط​، كانت أدمغة النساء "أصغر سنا" مقارنة بنظيرتها عند الرجال في نفس العمر، كما جاء في نتائج البحث بمجلة "The Lancet Healthy Longevity" البريطانية.

مختارات

أجازت الولايات المتحدة استخدام عقار "أدوكانوماب" لعلاج مرض الزهايمر، وقد يتبعها الاتحاد الأوروبي قريباً. هذا العقار يكافح بشكل نشط ببتيد بيتا النشواني في الدماغ. ولكن هل يمنع أيضاً فقدان الذاكرة المرتبط بالمرض؟

يسعى الباحثون إلى إيجاد طريقة للتغلب على مرض الخرف. وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أن للموسيقى دوراً هاماً في تنشيط مناطق في الدماغ قد تساعد على استرجاع بعض الذكريات القديمة، والتخفيف من القلق والارتباك لدى المصابين.

يسعى خبراء الصحة باستمرار إلى اكتشاف طرق وأساليب جديدة تساعد على علاج الأمراض المزمنة، وتحسين ظروف الناس الصحية. وأحدث ما تم التوصل إليه، طريقة بسيطة وفعالة للتغلب على شيخوخة الدماغ. فما هي ياترى؟

ويقول العلماء أن أداء الأدمغة، المتأثرة بالشيخوخة المبكرة نتيجة ضعف القلب، ينخفض بشكل أسرع من الأدمغة التي لم تظهر عليها أي تغيرات. وعلى الرغم من أن هذه الانخفاضات كانت في البداية خفية، إلا أنها تتفاقم مع كل عقد من الزمان وغالبا ما تصبح أكثر وضوحا في وقت قريب ما يزيد من خطر التدهور المعرفي والأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.

ويقول رئيس الفريق للعلمي في الجامعة البريطانية البروفيسور جوناثان شوت: "وجدنا أنه في حين أن الأشخاص في هذه الدراسة كانوا جميعا في نفس الأعمار تقريبا، لكن العمر الذي تنبأ به نموذج الكمبيوتر لأدمغتهم يختلف بشكل كبير". ويخلص البروفيسور إلى أنه "نأمل أن تكون هذه التقنية يوما ما أداة مفيدة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الشيخوخة المتسارعة بحيث يمكن تقديم استراتيجيات وقائية مبكرة وموجهة لتحسين صحة أدمغتهم".

وتوصلت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية في سن 36 و-أو 69 عاما يعانون أيضا من صحة دماغية أسوأ، في المتوسط​​، من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة. مقابل ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية الدماغية، التي تؤثر على تدفق الدم في الدماغ، كانت لديهم أعمار دماغية أكبر.

على سبيل المثال، فإن أي شخص كان يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم في سن 36 هو معرض بشكل كبير لخطر شيخوخة الدماغ بشكل أسرع في وقت لاحق من الحياة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم نظام قلبي وعائي صحي. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون تركيزات أعلى من واصم حيوي يسمى (بروتين خفيف الخيوط العصبية، أو NfL) في دم الأشخاص الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة. وزيادة تركيز NfL في الدم يرجع إلى تلف الخلايا العصبية.

ع.اع. / ع.ج.م

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

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    الحلوى مضرة للبشرة!

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  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

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  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم