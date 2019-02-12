 دراسة: سوق العمل الألمانية في حاجة لـ 260 ألف مهاجر سنويا | أخبار | DW | 12.02.2019

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أخبار

دراسة: سوق العمل الألمانية في حاجة لـ 260 ألف مهاجر سنويا

كشف دراسة حديثة أن سوق العمل في المانيا تحتاج سنويا إلى 260 الف قوى عاملة مهاجرة حتى عام 2060، حيث يأتي أقل من نصف هذا العدد من داخل الاتحاد الأوروبي والنصف الآخر من خارجه.

England, Symbolbild: EU- Arbeiter in Großbritannien (picture-alliance /D. Davies)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر. وبحسب الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء (12 شباط / فبراير 2019)، فإن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة.

مختارات

انتقد تقرير حديث نشره المعهد الألماني لحقوق الإنسان "الاستغلال الواسع" للعمالة المهاجرة في ألمانيا، حيث يحصل الكثير من العمال المهاجرين على أجر أقل من الحد الأدنى أو لا يحصل البعض على الأجر إطلاقا، حسب التقرير. (06.12.2018)

يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في العمالة المتخصصة. ويأمل أرباب العمل أن يتمكنوا من سدّ هذه الثغرة عبر المهاجرين. لكن البيروقراطية تبقى عائقا في وجه أرباب العمل، الذين يطالبون بحل جذري من خلال قانون جديد للهجرة. (10.07.2018)

وأشارت الدراسة إلى أن العمالة المهاجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ستتراجع مستقبلا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تتقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في الدول الأوروبية تدريجيا، ما يؤدي إلى خفض الرغبة في قبول وظيفة بألمانيا. وأوضحت الدراسة، التي أجراها خبراء من معهد أبحاث اقتصاد السوق والتوظيف وجامعة كوبورغ الألمانية أن تلك الأسباب تزيد من أهمية استقطاب أيدي عاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال العقود الأربعة المقبلة.

وأوضحت الدراسة أن حاجة السوق الألمانية للعمال المهاجرين ستكون بحدود 260 ألف شخص، يمكن أن يأتي نصف العدد، أي حوالي 114 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي، فيما يجب أن يأتي حوالي 146 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بيرتلسمان يورغ دريغر إن حركة هجرة القوى العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ضعيفة حاليا للغاية، لهذا يطالب بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد الذي يسهل توجه القوى العاملة الماهرة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي ألمانيا. بيد أن يورغ دريغر أشار أيضا إلى أن قانونا جديدا ميسرا للهجرة لا يكفي لاحتواء المشكلة، بل أن يجب أن ترتبط الهجرة بالاندماج في المجتمع أيضا، ما يشكل مهمة مجتمعية متكاملة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 2013 وحدها هاجر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى ألمانيا. بدأت الهجرة إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي حيث قصدها خاصة الباحثون عن العمل، أما أغلب المهاجرين الجدد حاليا فهم من دول الاتحاد الأوروبي.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    خلال خمسينات القرن الماضي بدأت "المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية" وساهم المهاجرون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة. قدم أغلبهم بأمتعة قليلة ودون أسرهم.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كان المهاجر البرتغالي أرماندو رودريغز دي سا المهاجر رقم مليون عندما وصل إلى محطة قطارات كولونيا – دويتس. فوجئ أرماندو باحتفال استقباله وبدراجة ناريه هدية له. أخذه شعور الخوف من ترحيله للبرتغال عندما سمع إسمه في مكبر الصوت .

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    بهذه السيارة "فورد ترانزيت" وصل المهاجر التركي صبري غولير إلى ألمانيا قادما من تركيا عن طريق البر. كان المهاجرون الأتراك يفضلون هذه السيارة التي أطلق عليها آنذاك إسم "عربة الأتراك".

  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في ألمانيا الشرقية بدأت هجرة العمال إليها خلال منتصف ستينيات القرن الماضي ووقعت حكومتها على اتفاقيات مع دول المعسكر الاشتراكي ومع فيتنام لاستقدام عمال لمصانع النسيج والألبسة.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 1989 وقبل سقوط الجدار بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا الشرقية نحو 190 ألف عامل، أما في ألمانيا الغربية فكان عددهم 5 ملايين شخص. وبدأت مخاوف البعض من زيادة أعداد المهاجرين تظهر للعيان وتتصدر عنوانين الصحف والمجلات.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    عام 2011 تم اختيار مواطن من أصل أوغندي أميرا لاحتفالات الكرنفال التقليدية في إحدى الجمعيات، فأصبح بذلك رمزا للاندماج في مدينة آخن وإيقونة ضد أي مظهر عنصري.


مختارات

ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

احتلت ألمانيا هذا العام المرتبة الثانية من بين الدول المفضلة لدى المهاجرين. بدأت الهجرة إلى ألمانيا قبل 60 عاما، ويقدم متحف "بيت التاريخ الألماني" في بون معرضا عن تاريخ الهجرة. إليكم بعض أشواط مراحلها. (15.12.2014)  

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