 دراسة سلوك الفئران لعلاج البشر من الاكتئاب! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.11.2019

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صحة

دراسة سلوك الفئران لعلاج البشر من الاكتئاب!

طور العلماء طريقة جديدة لقياس الاختلافات في شخصيات الحيوانات. لكن مهلاً.. ما دخل البشر بالأمر؟ الحقيقة أن فهم سمات الشخصية هو المفتاح للوصول إلى مزيد من العلاجات الفردية في الطب النفسي.

Symbolbild Wissenschaft Maus (picture-alliance/dpa/B. Marks)

بغرض التجربة، قام فريق بحثي متخصص في علم الأعصاب من معهد "ألون شين" بوضع فأر وسط مجموعة من الفئران وتركت له حرية التجول. ومن خلال فحص سلوك وتفاعل تلك القوارض على مدار بضعة أيام، تمكن العلماء من تحديد ما يصل إلى 60 سلوكًا مختلفاً. ومن الأمثلة على هذه السلوكيات الرغبة في التعامل مع الآخرين، والمطاردة أو الفرار، ومشاركة الطعام، والاستكشاف والاختباء.

وبناء على ذلك، تم إعطاء كل فأر درجات مختلفة بناءً على سلوكه. وبمساعدة برامج الكمبيوتر الخاصة التي قامت باستخلاص السمات الشخصية من البيانات التي حصل عليها العلماء أثناء عمليات الرصد، تمكن الفريق من تطوير مقياس للشخصية.

مختارات

ناقوس خطر جديد يدق ليربط بعض العادات الغذائية السيئة بالصحة، سواءً الجسدية أو النفسية، فقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الوجبات السريعة وخطر التعرض للاكتئاب، الذي يواصل سنوياً إضافة ضحايا جدد إلى قائمته. (31.08.2019)

يعاني عدد كبير من الأطفال بألمانيا في صمت من أمراض نفسية قبل حصولهم على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب، وفقا لدراسة صادرة مؤخرا، ما يجعل على الأسر والمدارس مسؤولية أكبر لاكتشاف معاناة هؤلاء الأطفال من أجل مساعدتهم. (23.11.2019)

يندرج هذا المقياس، الذي يشبه كثيراً المقياس المستخدم مع البشر، تحت مسمى نموذج "السمات الخمس الكبرى" والذي يشمل الانبساط، والوعي ، والضمير ، والعصبية والانفتاح على التجربة. وعلى سبيل المثال يرتبط الانبساط بالكلام والتواصل الاجتماعي والتعبير عن العاطفة؛ والإيثار، واللطف والخيال؛ الضمير لدفع السيطرة.

وقد عرّف الباحثون "الشخصية" على أنها خصائص فردية مستقرة إلى حد ما، وتستمر مع الكائن طوال العمر.

ولإثبات ما إذا كان من الممكن حقًا النظر إلى السلوكيات المرصودة في الفئران كسمات شخصية، وضع العلماء الفئران في موقف صعب، ولكن على الرغم من أن سلوك الفئران قد تغير تبعاً لهذا الموقف، إلا خصائصهم الشخصية ظلت كما هي بحسب ما أكد الباحثون. أدى ذلك إلى استنتاج مفاده أن كل فأر كانت لها شخصية فردية مختلفة عن الآخرين.

نشر الباحثون وهم من معهد وايزمان للعلوم بإسرائيل ومعهد ماكس بلانك للطب النفسي في ميونيخ، دراستهم يوم 4 نوفمبر في مجلة نيتشر لعلوم الأعصاب.

Symbolbild Junge Menschen im Park (picture-alliance/PhotoAlto/S. Olsson)

عرّف الباحثون "الشخصية" على أنها خصائص فردية مستقرة إلى حد ما، وتستمر مع الكائن طوال العمر

دور حاسم للجينات

أثناء البحث، قام الفريق أيضًا بفحص العلاقة بين علم الوراثة والسلوك، وهي مسألة ظلت لفترة طويلة محل بحث. ومن المعروف أن الجينات تؤثر على تطور شخصياتنا. ومع ذلك، فإن فهم الطريقة التي نرث بها بعض الخصائص هو أمر مهم لفهم كيفية تأثر باقي جوانب شخصياتنا بالبيئة التي نعيش فيها.

وفي هذه الحالة، أشارت النتائج إلى أن الفئران المعملية، على الرغم من أنها تعيش لأجيال متعاقبة داخل المختبر، إلا أنها لا تزال تتمتع بالسمات الشخصية والسلوكيات الموروثة من أسلافها، والتي عاشت بحرية في الطبيعة لملايين السنين.

لكن..كيف يمكن لذلك أن يساعد البشر؟

يشير الدكتور أورين فوركوش أحد الباحثين الرئيسيين في هذه الدراسة، إلى أن فهم الطريقة التي يرث بها الأطفال جوانب معينة من شخصياتهم يفتح الباب الآن لتشخيص وعلاج أفضل للأمراض العقلية.

فعندما تؤدي هذه الجينات إلى سلوك مرضي، فإن دراسة كيفية تكوين الجينات لشخصيات يمكن أن تساعد في تطوير علاجات نفسية أكثر تحديداً وتخصصاً لكل شخص على حده. ومن الممكن أن يشمل هذا العلاج المخصص لشخص بعينه دون غيره، على سبيل المثال، وصفة طبية لعلاجات أكثر تحديدًا وفعالية للاكتئاب.

بعبارة أخرى، فإن "الطب المشخصن" يركز على تحديد كيفية تأثير بعض خصائصنا الموروثة، مثل الانفتاح أو العصبية، على معدل نجاح علاج معين. قد يساعد تحديد هذه الروابط بين الشخصية والجينات والأدوية في إيجاد توافق أفضل بين المريض الذي يعاني من مرض عقلي وبين العلاج الموصوف له.

ويعد الاكتئاب، وهو أحد الأمراض العقلية الأكثر شيوعًا والتي يعاني منها حوالي 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، هدفًا واضحًا للطب المشخصن.

ومن الممكن أن يؤدي الاكتئاب الحاد إلى الانتحار، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة بين الإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

ع.ح/ز.أ.ب

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ما هو الاكتئاب الشتوي؟

    هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أعراض غير مقلقة

    وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أين يكثر انتشاره؟

    وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    تشخيص ليس بالسهل

    ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا

    يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    نصائح يومية

    ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الاختلاط بالآخرين

    على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

    يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ممارسة الرياضة بشكل متكرر

    أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

يعد الاكتئاب الشتوي من الأمراض التي تظهر في فصل الشتاء وتختفي مع بداية الربيع، جولة مصورة للتعرف على أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه. (21.01.2014)  

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