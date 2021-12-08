 دراسة: سلوك البشر المتضارب يشكل خطراً على الحياة البرية | التغيرات المناخية | DW | 15.08.2022

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بيئة ومناخ

دراسة: سلوك البشر المتضارب يشكل خطراً على الحياة البرية

يشير نموذج محاكاة تم عبر الكمبيوتر إلى أن الحياة البرية قد تواجه مشاكل في البقاء إذا ساعد بعض البشر في البيئة الحيوانات البرية، بينما يصطادها آخرون، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على استمرار الحيوانات؟

سيدة تقوم بإطعام أحد الغزلان

قد يتسبب سلوك البشر المتضارب بين الكرم والقسوة في اختلال في الفهم لدى الحيوانات ما قد يؤثر على حياتها في النهاية

قد يتعرّض البشر ذوو النوايا الحسنة  الحياة البرية عن غير قصد للخطر من خلال بعض التصرفات الطيبة والكريمة مع الحيوانات. يقول العلماء إن الحيوانات البرية قد تتعلم بسرعة ما إذا كان البشر جديرين بالثقة أم لا، بناءً على تجاربهم الخاصة وتجارب أعضاء مجموعتهم.

مختارات

في ظل تراجع أعداد الإصابات الجديدة في الصين، بدأت الحياة تعود تدريجياً لطبيعتها هناك، وسط مخاوف من تسبب ذلك في موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا، خاصة مع إعادة فتح أسواق بيع الحيوانات والخفافيش التي يُعتقد أنها مصدر كورونا.

لكن البشر يتصرفون بشكل مختلف تجاه الحيوانات، بعضها جيد وبعضها سيء للغاية، وهذه "الرسائل المختلطة" بالبشر تعرض الحيوانات لخطر الوثوق بالبشر الخطأ، كما تقول مادلين جوماس من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

وتقول جوماس: "عندما نطعم الحيوانات البرية، على سبيل المثال، قد نرى ذلك أمراً جيداً وقد يكون جيدًا بالنسبة لنا، لكننا لا نعرف فيما بعد ما إذا كان هذا الحيوان سوف يقابل لاحقاً شخصا سيكون بهذا القدر من الطيبة أم لا"، بحسب ما نقل موقع "نيو ساينتست".

على عكس الحيوانات الأخرى - وخاصة الحيوانات المفترسة - يُظهر البشر سلوكيات فردية مختلفة على نطاق واسع تجاه الأنواع الأخرى، كما تقول جوماس.

في الوقت الذي يتجاهل فيه بعض الناس الحيوانات البرية أو يتجنبونها؛ يقترب الآخرون منها أو يطعمونها أو يداعبونها ؛ فيما يقوم آخرون بملاحقتها أو الإمساك بهم أو إيذائها أو صيدها. هذا الاختلاف الحاد في التصرفات من قبل البشر يجعل الأمر معقدًا بالنسبة للحيوانات ما يجعلها لا تعرف أو لا تتوقع كيف يمكن أن يتعامل البشر معها، بحسب ما أشارت الدراسة التي   نشرت في مجلة "رويال سوسايتي".

ولفهم هذا الأمر، طورت جوماس وزملاؤها نموذجًا حاسوبيًا لتقييم كيفية تعامل الحيوانات البرية مع الرسائل المختلطة التي يرسلها البشر. يسمح النموذج للحيوانات بتعلم معلومات عن البشر بطرق مختلفة - من خلال التعلم من مراقبة الحيوانات الأخرى وبسرعات مختلفة. كما أنه يسمح للمجموعات البشرية التي تحتوي على مزيج مختلف من الأشخاص سواء من الودودين أو من ذوي الطباع العنيفة مع الحيوانات، ويمنح الحيوانات قدرات مختلفة للتعرف على البشر وتذكرهم.

يشير النموذج إلى أن الحيوانات التي تتعلم بسرعة وتتعرف على البشر عن قرب تكون أكثر قدرة على البقاء في الأماكن التي يتصرف فيها البشر عمومًا بالطريقة نفسها - سواء كانت صديقة أو معادية للحيوانات - كما تقول جوماس .

وبنقل هذه النتائج إلى الواقع فإن ذلك يعني أن الغزلان مثلاً يمكن أن تستفيد من وجود المزيد من أراضي الرعي في المناطق الحضرية، حيث يتركها الناس بمفردها أو حتى يتعاملون معها بلطف. وفي الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر تماماً، يمكن أن تعيش الغزلان التي تعيش في مناطق الغابات التي تحظى بشعبية بين الصيادين بشكل أفضل من خلال التعلم السريع للاختباء من الناس، وفق ما ذكر موقع "Environmental News Bits".

ومع ذلك، يشير النموذج أيضًا إلى أن التعلم السريع للحيوانات التي تعيش في الأماكن التي يكون فيها الأشخاص المختلفون في الطباع ولديهم مواقف مختلفة تجاه الحيوانات البرية يمكن أن يكون ضارًا، كما تقول جوماس، إذ سرعان ما توصلت "حيوانات المحاكاة" في هذه البيئات إلى استنتاجات حول جميع البشر بناءً على تجربة واحدة جيدة أو سيئة.

يشير النموذج إلى أن القدرة على التعرف بوضوح على البشر على أنهم ودودون أو عدائيون ليس مفيدًا دائمًا، كما تقول جوماس، هذا لأنه من خلال التعرف على كل شخص جديد على حدة، بدلاً من التعميم، كما تقول، يمكن للحيوانات أن تضيع وقتًا ثمينًا من الأفضل إنفاقه إما للاستفادة من الموارد المتاحة، أو الهروب من خطر وشيك.

وتشير الدراسة إلى أنه ليست كل الأنواع قادرة على التعرف الفردي على البشر على أي حال - على الرغم من أن البشر ذوي النوايا الحسنة يفترضون أحيانًا مثل هذه الافتراضات الخطيرة، ومثل هذا التضارب يضر بشدة بالحيوانات وقد يتسبب في هلاكها في النهاية.

تقول جوماس: "لقد رأيت أشخاصًا على وسائل التواصل الاجتماعي يقولون: "لا بأس بإطعام هذه الحيوانات، لأنها تعرفني، ولن تصعد إلى أشخاص آخرين.. لكنك فقط لا تعرف ذلك على وجه اليقين. هذه التصرفات تضع [الحيوانات] في موقف ضعيف للغاية، خاصة عندما لا نزال لا نعرف الكثير عن كيفية إدراك الحيوانات لنا".

عماد حسن

  • A raccoon stretches as it wakes up in a tree (Charlie Davidson/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    استيقاظ داخل شجرة!

    أطلق المصوران بول جوينسون هيكس وتوم سلام جائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية (CWPA) في عام 2015، بهدف الدفع إلى الحفاظ على الحياة البرية من خلال "الصور المضحكة الأكثر روعة على الكوكب". وفاز تشارلي ديفيدسون، من نيوبورك نيوز في ولاية فرجينيا الأمريكية، بجائزة لالتقاطه صورة حيوان الراكون وهو يتمطى مستيقظاً داخل فجوة في أحد الأشجار بالقرب من منزله.

  • A sea turtle off the coast of Lady Elliot Island, Queensland, Australia (Mark Fitzpatrick/Comedy Wildlife Photography Awards)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    توقيت ممتاز

    الفائز بالمرتبة الأولى في مسابقة هذا العام كان مارك فيتزباتريك، الذي التقطت صورته لسلحفاة قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند الأسترالية. قال فيتزباتريك إنه سعيد لأن صورته "أضحكت الناس خلال عام كان صعباً بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن المساعدة في نشر رسالة مهمة تتعلق بالحفاظ على الحياة البرية".

  • A Kingfisher sits on a sign that reads No Fishing, with a fish in its beak (Sally Lloyd-Jones/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    "ممنوع الصيد"

    تشمل المسابقة فئات عديدة صور الحيوانات التي تعيش على اليابسة ولقطات تلك التي تعيش في الماء، وأخرى للطيور. التقطت سالي لويد جونز صورة لطائر الرفراف هذا وهو ينتهك القانون بصيده اليومي للأسماك بالقرب من كيركودبرايت الأسكتلندية.

  • A fox cub looks at a shrew (Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    في حوار عميق

    تشمل الفئات الأخرى للمسابقة فئة للأطفال دون سن الـ 16 عاماً، وأخرى لمقاطع الفيديو القصيرة. في هذه اللقطة صادفت أيالا فيشيمر أثناء سفرة لها في دولة إسرائيل ثعلباً صغيراً يلعب مع فأر. وقالت إن الفأر بدا وكأنه يتوسل للثعلب للإبقاء على حياته. وذكرها المشهد بقصة الأطفال الكلاسيكية " الغرفول" في بريطانيا.

  • Two rose-ringed parakeets sit on a branch, with one holding up its foot (Petr Sochman/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    تراجع!

    تتمحور رسالة المسابقة لهذا العام حول البقاء في المنزل وتعزيز العادات البيئية في الحياة اليومية مثل إضافة صناديق النباتات إلى النوافذ لجذب النحل، والتسوق محلياً وتجنب الرحلات الجوية الطويلة، أي الإجراءات التي طغت على حياتنا هذا العام بسبب وباء كورونا. تم تقديم هذه الصورة لببغاوات تطبق التباعد الاجتماعي في سريلانكا من قبل بيتر سوتشمان، وفازت الصورة ضمن المسابقة الرسمية.

  • A squirrel stands on its hind legs, appearing to sing (Kranitz Roland/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    السنجاب المطرب

    كان رولاند كرانيتس من بلدة أجفالفا غرب هنغاريا مستمتعاً بهذا السنجاب الذي بدا وكأنه يغني، مشيراً في رسالته إلى أن "صوته جميل للغاية". وجذبت صورته المصوتين عبر العالم، وتم منحه جائزة الجمهور.

  • A baby elephant falls on its face as it walks behind its mother (Tim Hearn/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    سقطة قوية

    تضم لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام مقدمة البرامج التلفزيونية الإنجليزية كيت هامبل والممثل والكوميدي هيو دينيس وخبير الحياة البرية ويل ترافرز والناشطة البيئية بيلا لاك البالغة من العمر 17 عاماً، في مهمة صعبة في اختيار الفائز من بين 44 متأهلاً للتصفيات النهائية، بما في ذلك لقطة تيم هيرن التي التقطها في التوقيت المناسب لفيل يسقط في ناميبيا.

  • A young macaque appears to smile for the camera at a temple in Bali (Luis Martí/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    الضحكة الأخيرة

    أثناء إجازته في معبد أولواتو في بالي، جنوب إندونيسيا، صادف لويس مارتي هذا القرد الصغير الذي بدا وكأنه يضحك في وجه حامل الكاميرا. يمكن العثور على هذه الصور وغيرها على موقع www.comedywildlifephoto.com. وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة القادمة تبدأ في 1 آذار/ مارس 2021. مارتين كوبلر/ م.ب


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