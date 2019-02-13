 دراسة : رموز الحب والغزل في زمن الفراعنة | عالم المنوعات | DW | 12.02.2019

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منوعات

دراسة : رموز الحب والغزل في زمن الفراعنة

يبدو أن الحب قد احتل مكانة كبيرة عند المصريين القدماء، الذين عرفوا قصائد الحب والغزل بالحبيب وعلموها لأبنائهم. فقد كشفت دراسة مصرية عن قصص الحب العظيمة مشيرة إلى العديد من رموز الحب آنذاك. فما هي أشهر هذه القصص ورموزها؟

Ägypten Sinai Archäologie Ausgrabung Fort (picture-alliance/dpa)

أفادت دراسة مصرية بأن قدماء المصريين عرفوا أشعار الحب وقصص العشاق وعلموها لأبنائهم في المدارس. وقالت دراسة للمؤرخ والباحث المصري فرنسيس أمين إن الحب احتل مكانة كبيرة في وجدان الفراعنة وكان جزءاً من ثقافتهم، فدرسوا قصائد المحبين مبكراً بالمدراس، وكانت الربة "حتحور" التي كُرٍسَ معبد "دندرة" لعبادتها هي ربة الحب وراعية المحبين، وهى سيدة الحب، والذهب والفيروز، وكان معبدها الذى بُني في عزلة لطيفة قرب الصحراء، على بُعٌدِ 60 كم شمال ، بمثابة رمز للحب والزواج.

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كيف كان المصريون القدماء يعبرون عن حبهم للطرف الآخر؟ هذا ما حاولت دراسة مصرية حديثة الإجابة عنه والتي قالت إن النصوص والرسوم التي تركها الفراعنة تدل على أن الورود كانت أهم وسيلة للتعبير عن الحب والغرام في ذلك الوقت. (13.02.2012)

في اكتشاف مهم جدا، عثرت بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة على ما يعتقد أنها أقدم قرية مصرية على الإطلاق تعود إلى مجتمعات ما قبل التاريخ، ما يوفر فرصة للتعرف على حياة المجتمعات التي كانت تعيش في الدلتا قبل آلاف السنين. (02.09.2018)

 وتشير الدراسة، التي صدرت اليوم الثلاثاء (12 شباط/فبراير) بمناسبة احتفالات العالم بعيد الحب، إلى ملحمة الحب العظيمة التي جمعت بين "ايزيس" و"أوزيريس"، وقصص الحب الملكية التي جمعت بين "نفرتاري"، والملك "رمسيس"، وبين " تي " والملك "امنحتب" الثالث، الذي أهدى لمحبوبته "تي" بحيرة كاملة، ومركباً مطلياً بالذهب، ودفن والديها "يويا وتويا" في مقابر الملوك في غرب الأقصر.

 ولفتت الدارسة إلى أن أوراق البردي وقطع الأوستراكا، تسجل الكثير من قصص العشق وقصائد العشاق في مصر القديمة، وأن هناك بريدات مشهورة مثل بردية هاريس، التي عثر عليها في معبد "الرامسيوم" غبر مدينة الأقصر، وبردية "شيفتر بيتي"، وبرديات متحف تورينو في إيطاليا، تسجل الكثير من قصائد الحب، ونصوص العشق، والعشاق. وطبقاً للدراسة، هناك نصوص مشهورة من أغاني " العازف على الهارب "، وجميعها نصوص في الحب والعشق والهوى. ويروى فرنسيس أمين، في دراسته، كيف كانت الفتيات يتحدثن في قصائد ونصوص أدبية مدهشة عن الحبيب، وكيف يتحدث الفتيان عن المحبوبة فيما كتبوه من نصوص أدبية عاطفية.

 وأشارت الدراسة إلى أن شجرة "الجميزة" كانت من رموز الحب في مصر القديمة، إذ كانت بظلالها الوارفة، وجذوعها الكبيرة والمتعددة والمجوفة، بمثابة ملاذ للعشاق يلتقون في ظلاله ووسط جذوعه وتجويفاته. وعاشت العديد من النصوص الأدبية التي تركها قدماء المصريين، منذ آلاف السنين وحتى اليوم، حيث كتبوا الحكايات، والتراتيل، والنصوص الأسطورية وقصص الرحلات والمغامرات، بجانب حكايات المحبين وأشعار العشق وحكايات خرافية فائقة الخيال.

 ر.ض/هـ.د (د ب أ)

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


مختارات

افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

رقد الفرعون توت عنخ آمون حوالي 3 آلاف سنة في قبره، قبل أن يكتشف العالم البريطاني هوارد كارتر المقبرة في عام 1922، وكان لتوافد الزوار لرؤية القبر الأثري نتائج سلبية استدعت إغلاق المكان لإعادة ترميمه وحمايته. (02.02.2019)  

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