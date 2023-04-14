 دراسة: خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مرتبط بضعف الصحة النفسية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.04.2023

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صحة

دراسة: خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مرتبط بضعف الصحة النفسية

صحتنا النفسية وصحة القلب والأوعية الدموية لدينا تتشابك فيما بينها. دراسة جديدة خلصت إلى أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مرتبط بضعف الصحة النفسية وذلك قبل سنوات من تشخيص ارتفاع ضغط الدم. فكيف يحدث ذلك؟ وما هي المؤشرات؟

طبيبة تقيس ضغط الدم لدى مريض (صورة رمزية)

ترتبط الصحة النفسية وصحة القلب والأوعية الدموية ببعضهما البعض

أظهرت  دراسة حديثة أجراها معهد ماكس بلانك  للعلوم الإدراكية والدماغية في لايبزيغ الألمانية وجود ارتباط بين ارتفاع ضغط الدم وأعراض  الاكتئاب والسعادة ونشاط الدماغ المرتبط بالعاطفة.

مختارات

وقد سبق لمجموعة من الدراسات أن تناولت العلاقة بين الصحة النفسية وضغط الدم وكانت نتائجها مختلفة وفي بعض الأحيان متباينة. بيد أن الباحثين في معهد بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية قاموا الآن في دراستهم ببحث معمق على أشخاص في الستين من عمرهم للتعرف على علاقة ارتفاع ضغط الدم بالصحة النفسية، وفق  ملخص للدراسة نُشر على صفحة جمعية ماكس بلانك للبحوث العلمية .

وتقول لينا شري وهي المؤلفة الأولى للدراسة "من أجل الحصول على إجابات موثوقة إحصائيًا، استخدمنا عينة كبير للغاية من البنك الحيوي في المملكة المتحدة مع أكثر من 500 ألف مشارك في الدراسة. لقد تمكنا من إظهار أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بأعراض اكتئاب أقل، ورفاهية أكبر ونشاط دماغي أقل مرتبط بالعاطفة، وهو أمر مفاجئ في البداية، ولكن يمكن تفسيره من خلال نتائجنا الإضافية ".

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ومن المثير للاهتمام، أن العلماء وجدوا أيضًا أن خطر ارتفاع ضغط الدم مرتبط بضعف الصحة النفسية قبل سنوات من تشخيص ارتفاع ضغط الدم.  ويوضح أرنو فيلينجر، رئيس قسم طب الأعصاب في معهد ماكس بلانك: "في العيادة، نلاحظ أن المصابين غالبًا ما يشعرون بالتعب والإرهاق  ثم لا يتناولون أدويتهم لارتفاع ضغط الدم لأنه يؤثر أيضًا على مزاجهم". 

ويضيف المشرف على الدراسة "من ناحية أخرى، نشك في أن الأفراد الذين لديهم ارتفاع ضغط دم عابر ويتوفرون على مزاج جيد مرده إلى أن الجسم في بداية الإصابة بالمرض يكون في مرحلة التعود على ارتفاع ضغط الدم حتى تصبح الإصابة به دائمة. ومع  ارتفاع ضغط الدم، ترتفع عتبة الألم أيضًا وهذا لا ينطبق فقط على الألم الجسدي، ولكن أيضًا على الألم الاجتماعي أو الإجهاد الشديد. لذا فهؤلاء الأشخاص يتحملون الألم أو التوتر لكن بعد عشر سنوات يتم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم  المزمن ".

ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج توفر الأساس لتفكير جديد في الصلة بين الصحة النفسية وأسباب ارتفاع ضغط الدم. ويمكن  لمثل هذا التغيير في المنظور، حسب مجلة ماكس بلانك، أن يمكّن من اتباع نهج جديد جديد للعلاج والوقاية من أمراض الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم المنتشرة على نطاق واسع والتي تؤكد على التفاعل والارتباط بين الصحة النفسية والبدنية.

هـ.د/ع.ج.م

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

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