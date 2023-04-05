 دراسة حديثة تربط بين النوم السيء والربو | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.04.2023

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صحة

دراسة حديثة تربط بين النوم السيء والربو

في نتيجة يتوقع أن تساعد كثيرا في الوقاية من أحد الأمراض المزمنة، توصلت دراسة حديثة إلى وجود صلة بين قلة النوم والربو. الدراسة أظهرت أيضا فوائد النوم في الوقاية من الربو، والذي يعاني منه 300 مليون شخص حول العالم.

نحو 300 مليون مصاب بالربو في العالم، حسب الإحصائيات.

الربو من الأمراض المزمنة، صورة أرشيفية.

يعاني نحو 300 مليون شخص حول العالم من الربو. ويؤثر هذا المرض المزمن على حياة الشخص المصاب به، إذ قد يجد صعوبة في ممارسة الرياضة، ويعاني من ضيق التنفس والسعال وضيق الصدر وغيرها من الأعراض، التي ربما تزداد حدتها ليلا.

ومنذ سنوات طويلة، يحاول خبراء الصحة معرفة الكثير عن هذا المرض من أجل التعامل معه بشكل جيد للغاية، وإيجاد علاج فعال له. ويبدو أن هناك بعض التفاصيل الجديدة عن الربو، الذي يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء.

فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن أنماط النوم السيئة قد تزيد من خطر الإصابة بالربو. فيما يقلل الاستمتاع بنوم جيد وبشكل منتظم من الإصابة بالربو، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن المجلة العلمية "BMJ Open Respiratory Research".

مختارات

يعتقد كثيرون أنهم يستطيعون تعويض ما فاتهم من نوم، في عطلة نهاية الأسبوع مثلًا! لكن خبراء يحذرون من المبالغة في الاعتقاد بأنه يمكن "تعويض" ساعات النوم الفائتة بسهولة! فماذا يقول العلم عن "تعويض النوم"؟

واعتمدت النتائج على دراسة بيانات مجموعة تضم أكثر من 450 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي للمملكة المتحدة "Biobank"، ولأشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و 73 عاما، وذلك على مدى سنوات.

وفي بداية الدراسة، سئل الأشخاص عن أنماط نومهم والمدة التي ينامونها، فضلا عما إذا كانوا يعانون من الشخير أو الأرق أو النعاس المفرط أثناء النهار.

وعلى مدار عقد من المتابعة، تم تشخيص 17836 حالة، إذ أظهر تحليل البيانات أن الأشخاص الذين لديهم عادات نوم سيئة والاستعداد الوراثي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو مرتين أكثر مقارنة مع أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي، حسب "الغارديان".

وأوضحت الدراسة أن النوم الصحي قلل من خطر الإصابة بالربو بنسبة 44 بالمائة لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية منخفضة. وبنسبة 41 بالمائة للمعرضين لمخاطر وراثية متوسطة. وبنسبة 37 بالمائة للمعرضين لمخاطر وراثية مرتفعة.

وأفادت الدراسة أن النوم الصحي قد يكون مفيدا جدا في الوقاية من الإصابة بالربو، وذلك بغض النظر عن الحالات الوراثية.

من حمى القش الإصابة بالربو التحسسي

وقالت الدكتورة إريكا كينيغتون رئيسة الأبحاث والابتكار في الجمعية الخيرية للربو والرئة في المملكة المتحدة "تشير هذه الدراسة إلى وجود صلة بين الربو وعدم الحصول على قسط كاف من النوم"، وأضافت: "لكن من السابق لأوانه القول إن علاج قلة النوم يمكن أن يقلل من خطر إصابة شخص ما بالربو".

نصائح بسيطة لنوم عميق

في المقابل، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة للحصول على قسط وافر من النوم، حسب مجلة "فيت فور فان" الألمانية المتخصصة. أما عن بعض هذه الخطوات فهي:

ممارسة اليوغا أو التأمل قبل النوم

تجنب القهوة والمشروبات الغازية في المساء

تجنب القيلولة الطويلة بعد فترة الظهيرة

الحفاظ على مواعيد ثابتة للذهاب للفراش

والابتعاد ما أمكن عن الأجهزة الإلكترونية ليلا لما لها من تأثير سيء على النوم، وفق نفس المصدر.

ر.م/ أ.ح

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    مسببات القلق

    إذا ما لم نستطع النوم، فعادة ما نكون نحن السبب في ذلك. فالإجهاد والصخب يمنعان جسدنا من الخلود إلى الراحة. ولهذا علينا أن نطور طقوسا ليلية، تساعدنا على النوم الصحي.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    وقت غير مناسب للتفكير في المشاكل

    يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية وتناول كميات قليلة من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة في ساعات متأخرة من المساء، والحد من التفكير في المشاكل.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    الأجواء الهادئة ضرورية

    يجب خفض درجة حرارة الغرفة، إذ يفضل ألا تتجاوز 18 درجة مئوية، وأن تكون الأجواء في الغرفة هادئة. إذ لا مكان للجوال والطعام وأوراق العمل داخل الفراش.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    لا للحبوب المنومة

    الحذر تجاه الحبوب المنومة، حتى ولو كانت أعشاب طبيعية، إذ لاينبغي تناولها لفترات طويلة والحليب الدافئ جيد ويشعرنا بالنعاس.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    محاولة الاسترخاء

    عموما لابد لنا مساءا من الانتقال إلى وضع الهدوء، فالضجيج مساءا أمر محرم و يجب استبداله بالترفيه عن النفس. بالاستحمام مثلا أو بالتأمل وتدريبات التحفيز الذاتي، إذ تساعد هذه التمرينات والطقوس على الاسترخاء.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    النوم في الوقت المناسب

    إعادة الصداقة مع الفراش، نذهب إلى الفراش عندما نشعر حقا بالنعاس مهما تأخر الوقت، والاستيقاظ في اليوم التالي بشكل عادي. ويجب علينا تجنب النظر إلى الساعة.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    للقلق المزمن تأثير سلبي على الصحة

    الإرهاق والقلق من أهم المسببات التي تجعلنا غير قادرين على التحمل مع مرور الزمن، فعلى المدى الطويل تؤدي قلة النوم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم و الاكتئاب أيضا.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    عدد ساعات النوم المثالية

    النوم الجيد يرفع من متوسط العمر. ويجب أن تتراوح عدد ساعات النوم بين 7 إلى 8 ساعات يوميا..مع أمنياتنا لكم بنوم هادئ !!!!

    الكاتب: DW/دالين صلاحية