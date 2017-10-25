 دراسة: حب القهوة ″السادة″ مؤشر على السلوك السادي والنرجسية | عالم المنوعات | DW | 22.12.2018

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منوعات

دراسة: حب القهوة "السادة" مؤشر على السلوك السادي والنرجسية

احتساء أكواب من القهوة عادة يومية لملايين الناس في العالم، لكن دراسة توصلت إلى أن هناك علاقة بين شرب القهوة السوداء أو "السادة" وبين الحالة السلوكية والنفسية للأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من القهوة. فكيف ذلك؟

Kaffee (picture-alliance/dpa/T. Hase)

لا يستطيع العديد من الناس بداية يومهم من دون احتساء كوب أو أكواب من القهوة، إذ تحظى القهوة بشعبية جارفة في أرجاء متفرقة حول العالم بسبب مذاقها الفريد، وقدرتها على تغيير مزاج الكثير من الناس، خصوصاً في الساعات الأولى من النهار.

وهناك عدة طرق لاحتساء القهوة من بينها مزجها مع الحليب الساخن وإضافة قطع سكر أو شربها "سوداء" أو كما يقال باللهجة الشعبية "القهوة السادة"، حيث يرتشفها البعض على فترات متقطعة، من أجل الاستمتاع بمذاقها المميز لأطول فترة ممكنة. لكن الجديد هو ارتشاف القهوة السوداء، قد يكون إشارة على الإصابة بمرض معين. فقد خلصت دراسة إلى أن هناك علاقة بين حب القهوة السوداء والميول السادي أو النفسي، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" نقلاً  عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "Appetite".

مختارات

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يختلف الكثيرون فيما إن كانت القهوة صحية أم مضرة بصحتنا، لكن في دراسة جديدة أضاف فريق من الباحثين الكنديين مزية جديدة إلى القهوة، إذ يمكن أن تقيّ الدماغ من الإصابة بأمراض كالزهايمر وباركنسون. (12.11.2018)

واستندت نتائج الدراسة على بحث شمل أكثر من 1000 مشارك، حيث طلب منهم الخبراء إعطاء طعامهم ونكهاتهم المفضلة. زيادة على ذلك، أخذ المشاركون سلسلة من اختبارات الشخصية لتقييم السمات الشخصية المعادية للمجتمع، على غرار السادية والنرجسية والاعتلال النفسي.

وأوضحت الدراسة، التي قام بها باحثون من جامعة "إنسبروك" النمساوية، أن تفضيل النكهات المرة مرتبط بسلوك متعلق بالاعتلال النفسي، وأضافت أن الرابط الأكبر كان بين الطعام المر و"السادية اليومية" أي الاستمتاع بإيقاع الألم بالآخرين.

وتابعت الدراسة أن القهوة السوداء ليست الوحيدة المرتبطة بالميول السادي أو النفسي، فقد لاحظ القائمون على الدراسة أن المشاركين الذي أفادو بولعهم بالكرفس والفجل وماء التونيك مرجع أن تظهر لديهم أيضاً سمات غير اجتماعية.

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هل القهوة صحية فعلا؟

ونقل موقع " abc13 " عن الباحثة كريستينا ساجيوجلوا والباحث توبياس غريتيريمب قولهما "تشير النتائج إلى أنه كلما زاد الأشخاص من تناول الأطعمة والمشروبات ذات المذاق المر كلما كانت شخصياتهم مظلمة"، إلاّ أنهما أضافا أن الأبحاث لاتزال في مراحلها الأولى وأن "الأدلة لازالت نادرة" بشكل عام.

يشار إلى أن دراسة سابقة، صادرة عن "الجمعية الأوروبية لطب القلب" قد أشارت إلى أن الاستهلاك المكثف للقهوة ربما يمكن أن يُقلل من خطر الموت، وأضافت وفق ما ذكر الموقع الأمريكي "نيوز دايلي" أن احتساء أربعة أكواب من القهوة في اليوم قد يُخفض خطر الموت بنسبة تصل إلى حوالي 64 في المائة.

ر.م/ع.ج.م

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  • Mexiko Protest gegen Monsanto

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  • Kartoffelsorten Kartoffeln

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  • Cappuccino mit Muster Kaffeebohnen auf einem Teller

    أغذية عبرت قارات العالم وسكنت مطابخ الشعوب

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  • Verarbeitung von Kakao an der Elfenbeinküste

    أغذية عبرت قارات العالم وسكنت مطابخ الشعوب

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    الكاتب: هيله يابيسان/ س.ع


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