 دراسة- ثقافة الترحيب الألمانية لاتزال مفهوما حديث العهد | معلومات للاجئين | DW | 31.08.2019

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معلومات للاجئين

دراسة- ثقافة الترحيب الألمانية لاتزال مفهوما حديث العهد

تتصاعد احتجاجات الجناح اليميني المتطرف في ألمانيا ومعها استهداف المهاجرين بالعنف. هل انتهت ثقافة الترحيب في ألمانيا؟ دراسة صدرت عن مؤسسة "بيرتلسمان" كشفت حقائق أخرى عن مدى تمسك الألمان بهذه الثقافة.

Deutschland Flüchtlinge Willkommenskultur (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

تهيمن مواضيع الهجرة واللاجئين على كثير من البرامج الحوارية في الإعلام الألماني،  وتركز محاور جدل الساسة والخبراء وأفراد المجتمع على الحديث عن فقدان السيطرة المزعوم من خلال إثارة أسئلة حول بلوغ المجتمع الألماني حدود الاستيعاب القصوى للمهاجرين.

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد "كانتار أمنيد" المتخصص، بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" والتي أعلنت نتائجها اليوم الخميس، أنّ نحو 52 بالمائة من مواطني البلاد يرون أن هناك هجرة مفرطة في ألمانيا. ورأى 49 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع ضمن الدراسة أن ألمانيا لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين، لأنها وصلت لحدودها الاستيعابية القصوى، مقابل 54 بالمائة كانوا يرون ذلك في دراسة مشابهة عام 2017 .

وأظهرت الدراسة أن سكان مناطق شرق ألمانيا أكثر ارتيابا إزاء الهجرة، مقارنة بسكان غرب ألمانيا، ومع ذلك فإن أغلبية كبيرة من سكان شرق ألمانيا بدأوا يرون آثارا إيجابية للهجرة، على سبيل المثال بالنسبة للاقتصاد، وذلك بعد القلاقل التي شهدتها ألمانيا عام 2015 بسبب تدفق عدد كبير من المهاجرين، حسبما ظهر في تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

Deutschland München | Symbolbild Migration & Arbeit (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

الاندماج في سوق العمل مهم جدا للمهاجرين وللألمان

هذه المعطيات مقارنة بالصور المتداولة على وسائل الإعلام عام 2015 تكشف تفاوتاً كبيراً، فقد كانت محطات القطار تكتظ بالألمان المرحبين بالورود بالمهاجرين الوافدين، ثم يساعدونهم في نقل أمتعتهم، ويعرضون عليهم مياه الشرب، ولأطفالهم دمى الحيوانات. وبات مصطلح "ثقافة الترحيب" هو المتداول في وصف سلوك الناس آنذاك.

أوركان كسيمين، أحد المشاركين في دراسة معهد "بيرتلسمان" يرى أن مشاعر الألمان ما زالت قوية تجاه سياسة الترحيب، وتسير بوتيرة عالية نسبياً. وقد أجرى معهد كانتا ايمند استطلاع رأي شمل 2025 شخصاً تناول جوانب متنوعة في قضايا الهجرة. ولم يطلب من المشاركين إبداء وجهات نظرهم الشخصية من قضية اللاجئين ومشاعرهم تجاه موضوع الهجرة، بل طلب منهم إبداء تصوراتهم عن السلوك الألماني العام تجاه اللاجئين وموضوع الهجرة.

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الاقتصاد- توجهات إيجابية

على سبيل المثال، فإنّ 79 بالمائة ممن جرى سؤالهم كانوا يعتقدون أنّ السلطات كانت ترحب بالهجرة العاملة، فيما اعتبر 71 بالمائة أن الأمر نفسه ينطبق على اللاجئين. وقدر تعلق الأمر بمجمل السكان المحليين، فقد شعر 71 بالمائة أنّ الألمان يرحبون بالمهاجرين، فيما اعتبر 56 بالمائة أن الألمان يرحبون باللاجئين.

وبخصوص النقص في الأيدي العاملة الماهرة، أيّد 41 بالمائة استيراد أيدي عاملة ماهرة من خارج ألمانيا، فيما أعتبر ثلثا من جرى سؤالهم أنّ للهجرة آثارا ايجابية على الاقتصاد الألماني برمته، كما تفاعلت أغلبية واضحة ممن جرى سؤالهم ايجابيا مع عمل الشركات الأجنبية في ألمانيا.

المهاجرون إزاء اللاجئين!

وتظهر الدراسة أن تصورات الناس عن المهاجرين تؤثر في ثقافة الترحيب، وفي ألمانيا بالذات، ليس هذا الأمر ايجابيا بشكل سائد، فنحو 45 بالمائة ممن جرى سؤالهم كانوا مؤمنين بآن مساهمات المهاجرين في المجتمع ملحوظة، ما يؤشر نزولا عن المعدل الذي سجل عام 2012. وطبقا للدراسة، فإنّ سبب هذا قد يكون وفود اللاجئين إلى ألمانيا بشكل متزايد مؤخراً. اندماج اللاجئين في سوق العمل بالبلد المضيف لا تظهر آثاره إلا في المدى المتوسط أو البعيد عادة، علاوة على أنّ مساهمة ما كان يسمى بجيل "العمال الضيوف" تبدو قد طواها النسيان، وفي هذا السياق يقول كسيمين إن الهجرة ليست قضية بالأبيض والأسود مضيفاً "إنها مزيج من الفرص والمجازفات، وهكذا يراها الناس".

أغلبية بلغت نسبتها 52 بالمائة أعربوا عن اعتقادهم بوجود إفراط في الهجرة، وبدوا منقسمين بشان قدرة ألمانيا على استيعاب المزيد من الوافدين الجدد. فيما اعتبر 49 بالمائة أن البلاد ما عادت تتسع لمزيد من اللاجئين، مسجلين بذلك ارتفاعا عن النسبة المسجلة في عام 2017. في الجانب الآخر، أعتبر 37 بالمائة أن على ألمانيا، طبقا لالتزامها الإنساني، استقبال المزيد من اللاجئين .

 

Deutschland Ankunft von Flüchtlingen in München (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

صورة من الارشيف عن توضح أحد أوجه استقبال الناس في مدينة ميونيخ للاجئين في سبتمبر/ أيلول عام 2015

تناقص مستوى التشكيك

وبشكل عام، تدنى مستوى التشكيك عن مستوياته التي كان عليها عام 2017، لكن تأثيرات سلوك صد اللاجئين مازالت تظهر بشكل لاحق، ومع ذلك فإن 71بالمائة ممن جرى استبيان آرائهم يرون أن الهجرة تؤثر على مستويات إعانة الدولة الاجتماعية، فيما يرى 69 بالمائة وجود صراعات بين الألمان وبين المهاجرين، ويرى 64 بالمائة المشكلات في التعليم والمدارس، أما نسبة 90 بالمائة السائدة في الاستطلاع فترى أنّ مشكلة اللغة لدى المهاجرين هي عائق حاسم في قضية الاندماج، وفي هذه المنطقة يُجمع الذين استطلعت آرائهم على ضرورة اتخاذ المزيد من المبادرات في هذا الخصوص.

سياسة الترحيب ما زالت فتية

رغم أن ألمانيا ما برحت لعقود دولة يقصدها المهاجرون، فإن "ثقافة الترحيب" ما زالت فتية فيها كما يقول كسيمين مبينا: "ألمانيا بلد جديد على الهجرة، وما زالت ثقافة الترحيب أيضا فتية فيها، وذلك على مستويين: فمن جانب، بدأ الألمان يرون بلدهم مقصداً للهجرة والمهاجرين منذ 10 إلى 15 سنة فحسب، وفي الجانب الآخر، فإنّ الجيل الأصغر سناً في ألمانيا، يبدو أكثر ايجابية تجاه قضية الهجرة بشكل ملحوظ من الجيل الأكبر سناً".

وفي الحقيقة فإن جيل الشباب في ألمانيا ممن هم تحت سن الثلاثين، يختلف جذرياً عن الجيل الأكبر سناً وخاصة في مجال تقييم الهجرة وتقييمهم لمسألة الاندماج. فالناس الأصغر عمراً يفترضون أنّ للهجرة تأثيراً قليلاً جداً على المساعدات الاجتماعية وعلى مشكلة الإسكان، مركزين اهتمامهم على قضية الفرص.

 وتمضي الدراسة إلى القول" ولهذا مسبباته أيضاً، فنسبة الشباب من أصول مهاجرة ترتفع إلى 30 بالمائة بين الشباب من تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 30 سنة، وتنخفض لمستوى 20 بالمائة بين من هم أكبر سناً، وهكذا يكون التعامل مع الوافدين والهجرة جزءاً من مفردات الحياة اليومية لدى جيل الشباب".

لكن التصورات الإيجابية ليست حكراً على الشباب، إذ يعتقد 67 بالمائة ممن استطلعت آراءهم أن الهجرة تجعل الحياة في ألمانيا أكثر متعة، فيما يرى 64 بالمائة في الهجرة وسيلة لمحاربة شيخوخة المجتمع.

ديانا هودالي/ م.م

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


 

مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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