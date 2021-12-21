دراسة توضح تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على أداء الدماغ

توصل باحثون أمريكيون إلى استنتاج مفاده أن أحماض "أوميغا 3 الدهنية" لها أيضًا تأثير كبير على أداء المخ. وقام الباحثون بدراسة نماذج متعددة المتغيرات وخلصوا في النهاية إلى أن "المؤشر المرتفع لأحماض أوميغا 3 (في جسم الشخص) مرتبط بحجم أكبر للحصين وتفكير تجريدي أفضل".

وقد نشر الباحثون هذه النتيجة في مجلة "نويرولوجي" (Neurology ) المتخصصة في أبحاث المخ والأعصاب، حسبما نشر موقع "24vita.de" الألماني المتخصص في الصحة.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، يستفيد الحُصين من الإمداد الكافي بأحماض أوميغا 3 الدهنية. فتلك المنطقة في الدماغ (الحصين) ليست مسؤولة فقط عن الذاكرة طويلة المدى.

فوفقًا لتلك المجلة الطبية، توصل باحثون من مستشفى جامعة بون وجامعة الرور في بوخوم وآخن بألمانيا وبرمنغهام في إنجلترا إلى استنتاج مفاده أن الحصين يشارك أيضًا في حل سريع وناجح للنزاعات.

تأثير مثير للاهتمام

وقامت الدكتورة كلاوديا إل.ساتيزابال، من معهد "غلن بيغز Glenn Biggs" لأمراض الزهايمر والأمراض العصبية التنكسية بجامعة تكساس في مدينة سان أنطونيو، وفريقها بدراسة كيفية تأثير مستوى أوميغا 3 في الجسم على نشاط الحصين.

وتم تحليل بيانات 2183 مشاركًا بالغًا في الدراسة لهذا الغرض. وتم استخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والاختبارات المعرفية لتحديد أداء أدمغتهم.

هل هناك أطعمة تُحسن المزاج؟

وأفادت المجلة الطبية، أن مؤلفي الدراسة قدّروا تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بناءً على تركيز "DHA" (حمض الدوكوساهيكسانويك) و "EPA" (حمض إيكوسابنتانويك) وكلاهما من أحماض أوميغا 3 الدهنية، في كريات الدم الحمراء (في خلايا دم معينة).

وبعد تقييم البيانات، تبين أن المشاركين في الدراسة الذين لديهم تركيزات متزايدة من DHA و EPA أظهروا زيادة في حجم الحصين. وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن التركيزات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة ببنية دماغية أفضل ووظيفة معرفية أفضل في مجموعة يغلب عليها أنها في منتصف العمر"، حسبما كتب موقع "24vita.de" الألماني.

لا تتعجل!

وربما يقرر قارئ الآن، بعد معرفة نتائج هذه الدراسة أن يبدأ في وضع الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية في قائمة التسوق الخاصة به كمكملات غذائية. لكن في الواقع يجب عليه أن يتروى بداية.

فالباحثون يشيرون إلى أن نتائج دراستهم ليست كافية لتقديم توصيات عامة وأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد نتائج الدراسة التي قاموا بها، بحسب ما كتب موقع "24vita.de" الألماني.

يذكر أن أحماض أوميغا 3 الدهنية توجد في الجوز وبذور الكتان وأنواع مختلفة من الأسماك مثل السلمونأو الماكريل. وهي أحماض مهمة لبنية الخلايا البشرية، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقوي جهاز المناعة وتقلل من عمليات الالتهاب.

ص.ش/أ.ح