 دراسة توضح تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على أداء الدماغ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.05.2023

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صحة

دراسة توضح تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على أداء الدماغ

لا شك أن تناول العناصر الغذائية المهمة يعزز الصحة البدنية والعقلية. ومن بين تلك العناصر أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي يكثر الحديث عن فوائدها. وتوصلت دراسة حديثة إلى أنها تؤثر بشكل إيجابي على أداء الدماغ.

صورة رمزية للمخ

تشير النتائج إلى أن التركيزات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة ببنية دماغية أفضل ووظيفة معرفية أفضل.

توصل باحثون أمريكيون إلى استنتاج مفاده أن أحماض "أوميغا 3 الدهنية" لها أيضًا تأثير كبير على أداء المخ. وقام الباحثون بدراسة نماذج متعددة المتغيرات وخلصوا في النهاية إلى أن "المؤشر المرتفع لأحماض أوميغا 3 (في جسم الشخص) مرتبط بحجم أكبر للحصين وتفكير تجريدي أفضل".

مختارات

من المعروف أن الأحماض الدهنية مفيدة لصحة الجسم والعقل أيضا، إلا أن دراسة حديثة ربطت كذلك بينها وبين صحة القلب. العديد من الدراسات أكدت أن الراغبين بحياة أفضل عليهم تناول الأسماك والخضروات والحبوب الغنية بالأحماض الدهنية.

وقد نشر الباحثون هذه النتيجة في مجلة "نويرولوجي" (Neurology ) المتخصصة في أبحاث المخ والأعصاب، حسبما نشر موقع "24vita.de" الألماني المتخصص في الصحة.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، يستفيد الحُصين من الإمداد الكافي بأحماض أوميغا 3 الدهنية. فتلك المنطقة في الدماغ (الحصين) ليست مسؤولة فقط عن الذاكرة طويلة المدى.

فوفقًا لتلك المجلة الطبية، توصل باحثون من مستشفى جامعة بون وجامعة الرور في بوخوم وآخن بألمانيا وبرمنغهام في إنجلترا إلى استنتاج مفاده أن الحصين يشارك أيضًا في حل سريع وناجح للنزاعات.

تأثير مثير للاهتمام

وقامت الدكتورة كلاوديا إل.ساتيزابال، من معهد "غلن بيغز Glenn Biggs" لأمراض الزهايمر والأمراض العصبية التنكسية بجامعة تكساس في مدينة سان أنطونيو، وفريقها بدراسة كيفية تأثير مستوى أوميغا 3 في الجسم على نشاط الحصين.

وتم تحليل بيانات 2183 مشاركًا بالغًا في الدراسة لهذا الغرض. وتم استخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والاختبارات المعرفية لتحديد أداء أدمغتهم.

هل هناك أطعمة تُحسن المزاج؟

وأفادت المجلة الطبية، أن مؤلفي الدراسة قدّروا تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بناءً على تركيز "DHA" (حمض الدوكوساهيكسانويك) و "EPA" (حمض إيكوسابنتانويك)  وكلاهما من أحماض أوميغا 3 الدهنية، في كريات الدم الحمراء (في خلايا دم معينة).

وبعد تقييم البيانات، تبين أن المشاركين في الدراسة الذين لديهم تركيزات متزايدة من DHA و EPA أظهروا زيادة في حجم الحصين. وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن التركيزات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة ببنية دماغية أفضل ووظيفة معرفية أفضل في مجموعة يغلب عليها أنها في منتصف العمر"، حسبما كتب موقع "24vita.de" الألماني.

لا تتعجل!

وربما يقرر قارئ الآن، بعد معرفة نتائج هذه الدراسة أن يبدأ في وضع الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية في قائمة التسوق الخاصة به كمكملات غذائية. لكن في الواقع يجب عليه أن يتروى بداية.

فالباحثون يشيرون إلى أن نتائج دراستهم ليست كافية لتقديم توصيات عامة وأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد نتائج الدراسة التي قاموا بها، بحسب ما كتب موقع "24vita.de" الألماني.

يذكر أن أحماض أوميغا 3 الدهنية توجد في الجوز وبذور الكتان وأنواع مختلفة من الأسماك مثل السلمونأو الماكريل. وهي أحماض مهمة لبنية الخلايا البشرية، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقوي جهاز المناعة وتقلل من عمليات الالتهاب.

ص.ش/أ.ح

  • أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    فاكهة النجمة (الكرموبلا)

    الاستهلاك المعتدل لفاكهة النجمة والمعروفة أيضا بال(الكرمبولا) غير مضر. ولكن تناول كميات كبيرة منها أو لدى الإصابة بفشل كلوي من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بتسمم "فاكهة النجمة" وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته. وأعراض هذا التسمم هو القيء والحذق وانخفاض ضغط الدم والوهن وبعض التشنجات وفي الحالات القصوى من الممكن أن يؤدي إلى حدوث فشل كلوي.

  • Thunfisch Salat

    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    سمك التونة

    الأسماك الكبيرة مثل التونة، هي من بين أكثر الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الزئبق والذي يعرف بتأثيره الضار على الصحة، والسبب هو أن التونة تتغذى على أنواع أخرى من الأسماك ما يعني أنها تمتص كمية كبيرة من المعادن الضارة وفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس".

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    شاي الكومبوتشا

    يتميز شاي كومبوتشا باحتوائه على بعض المواد المفيدة مثل البروبيوتيك وهي عبارة عن بكتيريا معوية مفيدة ولكن ربما لا يعرف الكثيرون أن الإكثار من تناوله له آثار جانبية، فوفقا لموقع "ديلي بوست" يؤدي حمض اللاكتيك الموجود في الكومبوتشا إلى الإصابة بنوبات ذعر لدى البعض. فضلا عن أن الكوموبتشا يحتوي على كمية قليلة من الكحول. كما أن شاي الكومبوتشا المصنع ذاتيا في المنزل يمكن أن يكون ملوثا بالعفن والبكتيريا.

  • أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    جوزة الطيب

    تستعمل جوزة الطيب في تحضير الكثير من الأطباق، ورغم ذلك إلا أن استخدامها بكثرة يمكن أن يكون له آثارا جانبية لا يعلمها الكثيرون، إذ من الممكن أن تسبب الهلوسة ونوبات قلق وفزع حسبما موقع "غيزوندهايت هويته"، وتناول 5 غرامات من جوزة الطيب يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة، لذا ينصح بعدم الإكثار منها لتفادي الإصابة بالتسمم.

  • أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    القهوة

    تعد القهوة بالنسبة للكثيرين المشروب الذي يساعدهم على تعديل مزاجهم، ما يدفعهم للإكثار من تناوله، إلا أن تعديل المزاج بالإكثار من القهوة يعني زيادة نسبة الكافيين التي نتناولها، وهو ما يعد مضرا حسبما موقع "ديلي بوست"، إذ قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والدوخة وصولا إلى الإصابة بنوبة قلبية.

  • أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    الماء

    وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن الإكثار من الماء من الممكن أن يكون مميتا، فالإكثار من شرب المياه دون تناول ما يكفي من الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم ويؤدي إلى إغراق الخلايا والدم بالماء بشكل كبير. ما يعني أن الخلايا لا يمكنها القيام بعملها جيدا لعدم قدرتها على إرسال الإشارات الكهربائية اللازمة، وعدم علاج ذلك يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالتسمم بالمياه المميت.

    الكاتب: دالين صلاحية


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