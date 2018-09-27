 دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة على الدماغ واتخاذ القرارات | عالم المنوعات | DW | 05.10.2018

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منوعات

دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة على الدماغ واتخاذ القرارات

في الوقت الذي يجد فيه البعض صعوبة بالغة في اتخاذ قرارات حاسمة قد تقلب حياته رأس على عقب، توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم يُساعد على اتخاذ القرارات المصيرية ويُعزز قوة الدماغ. فيما وصف الخبراء نتائج الدراسة بـ"الرائعة".

Symbolbild Schlafen (picture-alliance/beyond/Vladimir Godnik)

صورة من الأرشيف.

توصلت دراسة حديثة إلى أن غفوة قصيرة يمكن أن تُساعد في تعزيز قوة الدماغ واتخاذ قرارات حاسمة، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة "the Journal of Sleep Research".

مختارات

لا تقتصر أهمية النوم على تأثيره على الشعور بالتعب أو القدرة على التركيز فحسب، بل قد تكون أخطر من ذلك. إذ أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين قلة النوم وتصلب الشرايين، كما أكد الأطباء على أهمية النوم للحفاظ على صحة جيدة. (01.09.2018)

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وأوضحت الدراسة، الصادرة عن جامعة "بريستل" البريطانية، أن الغفوة تُساعد فعلاً على اتخاذ قرارات صعبة، وتُمكن من اكتساب المعرفة قبل المرور إلى مرحلة اتخاذ القرارات الهامة، فيما وصف الخبراء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنها "رائعة".

واعتمدت النتائج على دراسة شارك فيها 16 شخصاً، حيث تم قياس التغيرات التي تطال دماغ المشاركين في الدراسة قبل وبعد غفوة من النوم، وذلك بالاعتماد على تخطيط دماغي كهربائي يُسجل النشاط الكهربائي للدماغ.

وطلب الخبراء من المشاركين أخذ غفوة من النوم تصل مدتها إلى 90 دقيقة، كما طلب من نفس المشاركين تنفيذ مهمتين. الأولى هي وصف ما إذا كانوا يعتقدون أن سلسلة من الكلمات "جيدة" أو "سيئة". أما المهمة الثانية فهي ما إذا كان مربع باللون الأحمر أو الأزرق يظهر عندما تُومض الشاشة عشرات المرات.

وأفادت الدراسة أن المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و91 سنة أكملوا المهام، التي طلبت منهم ثم ناموا أو ظلوا مستيقظين قبل القيام بتمرينات أخرى. علاوة على ذلك، فقد لاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين أخذوا غفوة تحسنت طاقة دماغهم بشكل كافٍ للغاية.

في نفس السياق، أشار موقع "the siver telegram" أن دراسة جامعة "بريستل" البريطانية تؤكد بالفعل نظرية أن النوم يُساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل في حياتهم.

ر.م

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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