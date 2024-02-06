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صحة

دراسة تكشف عن 900 مادة نستخدمها يوميا تسبب سرطان الثدي

٦ فبراير ٢٠٢٤

تقرير جديد يكشف عن أكثر من 900 مادة كيميائية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. الدراسة تبين أن هذه المواد موجودة في منتجاتنا اليومية وتشمل العبوات والأطعمة ومستحضرات التجميل.

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صورة رمزية لطبيبة تشرح لمريضة عن الثدي (30.03.2015)
دراسة تكشف عن 900 مادة نستخدمها يوميا تسبب سرطان الثديصورة من: Monique Wuestenhagen/Themendienst/dpa/picture alliance

أثار تقرير جديد نُشر في موقع مجلة "إينفايرونمينت هيلث بيرسبيكتيف" الأمريكي تأكيدات مخيفة حول تأثير المواد الكيميائية الموجودة في منتجات الغذائية وغيرها على  صحة الثدي . اذ أجرى باحثون من معهد (سايلنت سبرينغ) وجامعة كاليفورنيا، دراسة استعرضوا فيها معلومات من قواعد بيانات موثوقة للوكالة الدولية لأبحاث  السرطان  ولوكالة حماية البيئة الأمريكية، للبحث عن المواد الكيميائية التي تم اكتشافها في الأغذية والمواد التي نستخدمها يوميا وعلاقتها بازدياد خطر الإصابة بأورام الثدي.

توسعت الدراسة الجديدة في المعرفة حول المواد الكيميائية ومخاطر سرطانها المحتملة، حيث نظر الباحثون من معهد (سايلنت سبرينغ) وجامعة كاليفورنيا، ليس فقط في المواد التي تسبب  الأورام  ولكن أيضا في تلك التي تسبب تغييرات بيولوجية. وهذا زاد عدد المواد المراجعة في الدراسة من 279 إلى 921 مادة.

والجدير بالذكر أن  هذه المواد الكيميائية تُستخدم في معظم المنتجات اليومية، بما في ذلك مستحضرات التجميل الموجودة تحت عبارة "معطر"، ومنتجات التنظيف، والملابس، وحتى ألعاب الأطفال.

و تقترح الدراسة ضرورة تقييم هذه المواد الكيميائية كمزيج من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الاستهلاكية. ويذكر أن العديد من هذه المواد الكيميائية مسموح بها قانونيًا في صناعة هذه المنتجات في الولايات المتحدة، ودول أخرى، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها آمنة للأشخاص الذين يتعرضون لها.

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