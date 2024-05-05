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النساء يتعاملن بشكل أفضل مع الضغط في المنافسات الرياضية

٥ مايو ٢٠٢٤

يكون الرياضيون تحت ضغوط كبيرة يجب التعامل كعها بشكل إيجابي حتى لا تؤثر على أدائهم. دراسات تشير إلى أن النساء يظهرن تأثرا أقل من الضعف تحت الضغط مقارنة بالرجال. لكن كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟

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تشير دراسة إلى أن النساء يظهرن تأثرا أقل تحت الضغط مقارنة بالرجال
تشير دراسة إلى أن النساء يظهرن تأثرا أقل تحت الضغط مقارنة بالرجالصورة من: dapd

عندما يتعامل الرياضيون مع ضغوط كبيرة خلال المنافسات، يفقد بعضهم تركيزهم مما يؤثر على أدائهم بشكل كبير. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن النساء يظهرن قدرًا أقل من الضعف تحت الضغط مقارنة بالرجال في المنافسات الرياضية. لكن كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟

وأجرى الباحث  المختص في المجال الرياضي كريستوف بورين من جامعة الرور في بوخوم دراسة استمرت على مدار 19 موسمًا، حيث قام بتحليل بيانات تشمل 1039 امرأة و1274 رجلاً خلال سباقات التزلج، وسباقات "السوبر جي"، وفقًا لتقرير من موقع "شبيغل أونلاين".

وأظهرت النتائج تفوق النساء بشكل واضح في الجولة الثانية من السباق عندما قام مدربهن بتحديد المسار، بينما فشلالرجال في كثير من الأحيان تحت نفس الظروف، مما أدى إلى استبعادهم في العديد من المرات من سباق التعرج الثاني.

وفيما يتعلق بـكرة القدم، فقد قام بورين وزميله دومينيك يونغ بتحقيق في مدى تأثير مكان إقامة المباراة - سواء كان في نفس المدينة أو في ملعب الفريق المضيف - على أداء الفرق، باستخدام بيانات من فترة الجائحة. وأظهرت النتائج زيادة في الأداء عندما كان هناك جمهور في الملعب، ومع ذلك، فإن دقة التمريرات والتسديدات على المرمى تراجعت في ظل وجود المشجعين، وفقًا لموقع "شبيغل أونلاين".

وختم بورين بالقول: "عندما يكون هناك جمهور في الملعب، يظهر الفريق المضيف أداءً أكثر حماسة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المهارة قد تتأثر تحت الضغط بشكل عام". ومع ذلك، يشير الباحثان إلى أن اللعب تحت الضغط قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان لتحقيق نتائج أفضل.

ع.ع

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