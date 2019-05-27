 دراسة تكشف عن بعض أسرار تطور التكاثر الجنسي | عالم المنوعات | DW | 11.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

دراسة تكشف عن بعض أسرار تطور التكاثر الجنسي

يبدو أن طبيعة الحياة على كوكب الأرض لم تبح بعد بكل أسرارها، التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت، فقد كشفت دراسة حديثة عن سر تطور التكاثر الجنسي، في ظل توقعات بأن تمهد هذه الدراسة النوعية الطريقة أمام فهم أكثر لحياة الإنسان.

Symbolbild Babyfüße (picture-alliance/Arco Images/J. Esch)

صورة رمزية.

خلصت دراسة حديثة إلى أن التكاثر الجنسي، هو المفضل فيما يخص الانتقاء الطبيعي، لأنه لا يوفر فقط إمكانية تعزيز المزايا التطورية الهامة بل يمنع أيضاً انتشار السرطان، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس دايلي"، نقلاً عن دراسة صادرة في مجلة "journals.plos".

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" أن كائنات حية متعددة الخلايا (ظهرت قبل حوالي مليار سنة) ومنذ ذلك الحين، ساعد التكاثر الجنسي على نشر وإنشاء عدة آليات لوقف السرطان على غرار جهاز المناعة البشري. وأضاف الموقع البريطاني أن جهاز المناعة هذا، يمتلك القدرة ليس فقط على التعرف على الخلايا السرطانية بل أيضاً تمييزيها عن الطبيعية.

مختارات

في العادة يصيب سرطان القولون كبار السن، لكنه يمكن أن يصيب جميع الناس. وقبل أن يتطور هذا المرض إلى مرحلة تتطلب علاجاً عسيراً لمدة طويلة، يمكن تلافيه من خلال اتباع خمس نصائح وأسلوب معيشة معتدل. (27.05.2019)

مادة علاجية جديدة قد تكون الأمل لمريضات سرطان الثدي، حيث كشفت دراسة أمريكية عن دواء جديد لمكافحة المرض، قد يشكل بديلا عن العلاج الكيماوي التقليدي. ويرفع الدواء احتمالات شفاء النساء المصابات بالمرض بدرجة كبيرة. (03.06.2019)

وأفاد موقع "ذا صن"، أنه نظراً لأن التكاثر الجنسي يؤدي إلى إنتاج نسخة مُطابقة للوالدين، فإن إصابة الأب بالسرطان يمكن أن يؤدي كذلك إلى إصابة النسل بنفس المرض.

وتابعت الدراسة الصادرة بالتعاون بين جامعتي "مونبوليه" الفرنسية و"ديكن" الأسترالية، أنه بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى القضاء على نوع حي بأكمله، لاسيما إذا لم يكن لهذه المخلوقات أي وسيلة لتطوير نظام مناعة أقوى، وذلك لأنه لديها مجوعة واحدة فقط من الجينات، حسب ما أورد نفس موقع البريطاني.

من جهة أخرى، أشار موقع "نيوز ويك" الأمريكي أن التكاثر الجنسي يقلل ليس فقط من فرصة إصابة كائن حي بالعدوى وإنما أيضاً نقلها إلى أطفاله (في حال الأم مثلاً). بالإضافة إلى انخفاض السرطانات التي تتكاثر من خلال الاتصال الجنسي.

وفي نفس السياق، قال فريديريك توماس، وهو أحد المشاركين في الدراسة من جامعة مونبوليه الفرنسية إن "انتشار التكاثر الجنسي في العالم الطبيعي يوحي بشكل غير مباشر بأن القوى الانتقائية الكامنة وراء تطور الجنس يجب أن تكون قوية وواسعة الانتشار". 

ر.م/ع.ج.م

  • Ein Embryo in der Gebärmutter in schwarz weiß

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.

  • Ein Mamorkrebs auf einem Stein, im Hintergrund ein Fluss

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.

  • Mamorkrebs auf Stein

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.

  • Jungferngecko auf Holzstück

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.

  • Tiere die sich klonen Rädertierchen (picture-alliance/dpa/F. Fox)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.

  • Nahaufnahme des Kopfes einer Eidechse

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.

  • Nahaufnahme Waran

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.

  • Hammerhai inmitten von Fischen

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.

  • BdT Livestream für Herdenschutzhunde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.


مختارات

في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

الأنثى وحدها "بدون تخصيب ذكري" قادرة على التكاثر. ربما يعتقد البعض أن هذا الأمر ضربا من الخيال، لكن العلماء أثبتوا هذه الحقيقة العلمية لدى مجموعة من الحيوانات. نعرفكم عليها في هذه الجولة المصورة. (13.02.2018)  

مواضيع ذات صلة

Krebs Krebszelle Illustration Darmkrebs

سرطان القولون يمكن تجنبه بخمس طرق بسيطة 27.05.2019

في العادة يصيب سرطان القولون كبار السن، لكنه يمكن أن يصيب جميع الناس. وقبل أن يتطور هذا المرض إلى مرحلة تتطلب علاجاً عسيراً لمدة طويلة، يمكن تلافيه من خلال اتباع خمس نصائح وأسلوب معيشة معتدل.

Baby (12-17 Monate) haelt Brokkoli, Baby girl (12-17 months) holding broccoli

دراسة: البروكلي يحتوي على مركبات تمنع نمو السرطان 18.05.2019

يوماً بعد يوم يكتشف العلماء أهمية البروكلي في الوقاية من الإصابة بالسرطان، لا بل حتى العلاج منه. دراسة لجامعة هارفارد أشارت إلى مكونات معينة يحتويها البروكلي قد تكون المفتاح لوقف المرض الخبيث.

Pills, Pillen, Tabletten, Gesundheit, Health

باحثون: الفيتامينات لا تكون صحية إلا إذا كانت طبيعية 09.04.2019

كثير من الناس يقبلون على تناول المكملات الغذائية بهدف الحصول على الفيتامينات التي تحتاجها أجسامهم. فما هو الفرق بين فيتامينات المكملات الغذائية والفيتامينات الطبيعية. وأيهما أكثر نفعا للصحة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 