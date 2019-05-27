دراسة تكشف عن بعض أسرار تطور التكاثر الجنسي

خلصت دراسة حديثة إلى أن التكاثر الجنسي، هو المفضل فيما يخص الانتقاء الطبيعي، لأنه لا يوفر فقط إمكانية تعزيز المزايا التطورية الهامة بل يمنع أيضاً انتشار السرطان، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس دايلي"، نقلاً عن دراسة صادرة في مجلة "journals.plos".

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" أن كائنات حية متعددة الخلايا (ظهرت قبل حوالي مليار سنة) ومنذ ذلك الحين، ساعد التكاثر الجنسي على نشر وإنشاء عدة آليات لوقف السرطان على غرار جهاز المناعة البشري. وأضاف الموقع البريطاني أن جهاز المناعة هذا، يمتلك القدرة ليس فقط على التعرف على الخلايا السرطانية بل أيضاً تمييزيها عن الطبيعية.

وأفاد موقع "ذا صن"، أنه نظراً لأن التكاثر الجنسي يؤدي إلى إنتاج نسخة مُطابقة للوالدين، فإن إصابة الأب بالسرطان يمكن أن يؤدي كذلك إلى إصابة النسل بنفس المرض.

وتابعت الدراسة الصادرة بالتعاون بين جامعتي "مونبوليه" الفرنسية و"ديكن" الأسترالية، أنه بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى القضاء على نوع حي بأكمله، لاسيما إذا لم يكن لهذه المخلوقات أي وسيلة لتطوير نظام مناعة أقوى، وذلك لأنه لديها مجوعة واحدة فقط من الجينات، حسب ما أورد نفس موقع البريطاني.

من جهة أخرى، أشار موقع "نيوز ويك" الأمريكي أن التكاثر الجنسي يقلل ليس فقط من فرصة إصابة كائن حي بالعدوى وإنما أيضاً نقلها إلى أطفاله (في حال الأم مثلاً). بالإضافة إلى انخفاض السرطانات التي تتكاثر من خلال الاتصال الجنسي.

وفي نفس السياق، قال فريديريك توماس، وهو أحد المشاركين في الدراسة من جامعة مونبوليه الفرنسية إن "انتشار التكاثر الجنسي في العالم الطبيعي يوحي بشكل غير مباشر بأن القوى الانتقائية الكامنة وراء تطور الجنس يجب أن تكون قوية وواسعة الانتشار".

ر.م/ع.ج.م