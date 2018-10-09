 دراسة تكتشف السن الحقيقي لبلوغ الإنسان | علوم وتكنولوجيا | DW | 24.03.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة تكتشف السن الحقيقي لبلوغ الإنسان

كشفت دراسة لجامعة كامبريدج أن سن البلوغ الحقيقي لا يكتمل في سن الـ18، فدماغ الإنسان لا يصل إلى مرحلة النضج الحقيقي إلا في العقد الثالث من العمر ليودع المرء مرحلة الطفولة ويدخل عالم البالغين.

Anatomie des Gehirns (picture-alliance/BSIPF. D. Cunha)

في أغلب دول العالم يُحدد سن البلوغ بربيع المرء الثامن عشر، حيث يحصل المرء على اعتراف المجتمع بنضجه وحريته في الاختيار وعقد الصفقات وحق تقرير الكثير من تفاصيل حياته من دون أوصياء. لكن البلوغ لا يعني بالضرورة الدخول في عالم الكبار، ولا يتوقف ذلك على الانتقال للسكن خارج منزل الوالدين والحصول على أول وظيفة أو بعد ولادة الطفل الأول.

الوصول إلى عالم البالغين عملية قد تستغرق طويلاً لدى البعض وقد تكون سريعة لدى البعض الآخر. وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتملك أفكارنا ومخططاتنا الكثير من الفوضى ونحن في مطلع عقدنا الثاني من العمر بشكل يمنعنا من السيطرة على حياتنا في مختلف تفاصيلها.

وهذا من الأمور الطبيعية للغاية، كما يؤكد باحثون في مجال الدماغ البشري. وبحسب مجلة "شتيرن" الألمانية فإن نظرية هؤلاء الباحثون ترى أن البشر لا يكملون مرحلة البلوغ إلا على مشارف العقد الثالث من العمر، مؤكدين أن الدماغ في سن الـ18 معرض للكثير من التغييرات الجوهرية.

مختارات

البلوغ المبكر قد يصيب الذكور والإناث، فمثلا قد تصاب طفلة أقل من 8 سنوات باضطراب هرموني فتظهر ملامحها الأنثوية كأنها فتاة بالغة، فكيف يمكن التصرف في هذه الحالة، وكيف يمكن التحكم بوتيرة النمو السريع للجسم؟ (22.06.2015)

مع التقدم في السن يضعف البصر لدى كثير من الناس، والبعض منهم يفقد قدرته نهائيا على الرؤية. فكيف يمكن المحافظة على البصر حتى عند بلوغ أرذل العمر؟ (30.09.2014)

ومن الممكن أن تقوم هذه التغييرات بالتأثير على سلوكنا لتصبح مسؤولة أيضاً عن تطور الأمراض النفسية. في العقد الثاني من العمر يصبح الإنسان أكثر عرض للاضطرابات النفسية مقارنة بوضعه في العقد الثالث، كما جاء في الدراسة.

وينقل الموقع الألماني عن بيتر جونز، الأستاذ في جامعة كامبريدج، قوله عن نتائج الدراسة: "ما نرغب في قوله حقاً إن من السذاجة وضع تحديد ثابت لانتقال الشخص من مرحلة الطفولة إلى عالم البالغين"، مضيفاً أن هذا التطور في حقيقته ليس سوى انتقال يختلف من شخص إلى آخر ويمكن أن يستمر حتى العقد الثالث من العمر.

لكن لماذا يشيع ربط البلوغ بسن الـ18، في الوقت الذي تقول فيه الدراسة إن نضوج الدماغ قد يستمر حتى العقد الثالث؟ عن هذا يقول جونز إن الأمر يتعلق هنا بتصنيفات المجتمع في النظام التعليمي والصحي والقضاء في المقام الأول. لكن رغم ذلك يبقى من المهم أن ندرك أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر، كما يضيف الباحث البريطاني.

وفي ضوء هذه النتائج فلا بد للأشخاص في عقدهم الثاني ألا يتضايقوا من بعض الأخطاء "الطفولية" ولا بد لهم أن يعلموا أن أدمغتهم لا تمنحهم الشعور بالنضج إلا بعد الثلاثين من العمر.

  • 13.02.2013 DW fit und gesund Wechseljahre

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    "سن اليأس" للرجال أيضا

    تحدث في جسم الرجال أيضا تغيرات هرمونية مرتبطة بالتقدم في العمر ينتج عنها نفس الأعراض تقريبا التي تعاني منها المرأة في سن اليأس، ومنها التعرق الشديد والشعور بالاكتئاب وضعف القدرات البدنية والذهنية وأحيانا هشاشة في العظام.

  • Gemüse als Pausen-Snack

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    تغيير نمط التغذية

    تغيير نمط الحياة في الوقت المناسب يساعد الرجل على تجاوز فترة "سن اليأس" بسلام مع الاحتفاظ بأكبر قدر من اللياقة البدنية والعقلية. تأتي التغذية الصحية في مقدمة الأمور التي تساعد على رفع معدلات الحماية من الإصابة بالسرطانات. ينصح الأطباء الرجال بالبدء في تغيير طريقة تغذيتهم بعد سن الأربعين من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية والتقليل من الوجبات السريعة والدهون.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الرياضة البدنية والذهنية

    يؤكد الخبراء أن ممارسة الرجل للرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع من الأمور التي تساهم في الحماية من الإصابة بالسرطانات، علاوة على دورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للإنسان.

  • Symbolbild Parkinson medizinische Untersuchung

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    الفحص الطبي الدوري

    الإصابة بسرطان البروستاتا ترتبط عاليا بالتقدم في العمر وغالبا ما يصاب بها الرجل بعد الستين، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الرجال. ينمو سرطان البروستاتا عادة ببطء، وفي معظم الأحيان لا يكون على قدر كبير من الشراسة. ثمة تحليلات خاصة للدم يمكن أن ترجح إمكانية وجود السرطان من عدمه وينصح بالقيام بها بشكل منتظم، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والأربعين.

  • Symbolbild Sport im Alter

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    العامل الوراثي

    العامل الوراثي والخلل في هورمون التيستوستيرون من أهم عوامل الإصابة بالسرطان لدى الرجال وتحديدا سرطان البروستاتا. العلاج الهورموني المتخصص من الأمور التي يمكن أن تكون مساعدة في هذه الحالات.

  • Krebs Arzt Diagnose Symbol

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    قطع الحبل المنوي

    اللجوء لقطع الحبل المنوي كطريقة لمنع الإنجاب من الممكن أن يزيد نسبة الإصابة بالسرطان لدى الرجال بمقدار أكثر من عشرة بالمئة، وفقا لما رصدته دراسة حديثة. تنتشر هذه الفكرة كوسيلة لمنع الإنجاب لدى الأمريكيين بشكل أكبر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 بالمئة من الرجال يلجأون لهذه الطريقة.

  • Symbolbild Pflegeheim Elternunterhalt

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    هشاشة العظام

    بالرغم من أن مرض "هشاشة العظام" أكثر انتشارا بين النساء، خاصة بعد سن اليأس، إلا أنه يصيب الرجال أيضا مع التقدم في العمر. الاهتمام بالحصول على كميات كافية من فيتامين (د) ومن الكالسيوم من الأمور التي تحمي من الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.

    الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

يرتبط مصطلح "سن اليأس" بالنساء عادة، إلا أن العلم الحديث أثبت أن الرجال أيضا يمرون بأعراض مشابهة مع التقدم في العمر، الأمر الذي يتطلب استعدادات وبعض التغيير في أسلوب الحياة بعد بلوغ سن الأربعين. (21.08.2014)  

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