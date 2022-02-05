دراسة: تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا

تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي. حيث أظهر التقرير السنوي لعام 2021 الذي أصدره "مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة " (Kofa) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW) أن فجوة العمال المهرة زادت لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يتم العثور لها على عامل مؤهل بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، ارتفع من حوالي 213 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير إلى 465 ألف وظيفة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021

وبحسب التقرير، يشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي. ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلةفي ثمانية من بين كل عشرة وظائف شاغرة لديها العام الماضي.

وبوجه عام، أظهرت الدراسة أن الفجوة في العمال المهرة نسبة إلى الوظائف الشاغرة بلغت أكبر مستوى لها في مجالات "الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتربية"، يليها مجالات "البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء".

وبحسب الدراسة، أصبح النقص في العمالة الماهرة مؤخرا حادا بشكل خاص في مجالات "العلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات" و "النقل والشحن والحماية والأمن".

وأشار التقرير إلى أن أقل عجز في العمالة الماهرة وكذلك الأقل نموا في فجوة العجز نسبة إلى الوظائف الشاغرة على مدار العام الماضي كان في مجالات "اللغويات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والفن والثقافة والتصميم".

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)