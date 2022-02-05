 دراسة: تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

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دراسة: تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا

ما زالت ألمانيا بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة، بحسب دراسة متخصصة رصدت تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في 2021. ولا تنحصر الحاجة في القطاع التكنولوجي فحسب، بل يتعداه إلى قطاعات مثل الصحة والعلوم والهندسة وغيرها.

تحاول ألمانيا جاهدة استقطاب العمالة الماهرة

تحاول ألمانيا جاهدة استقطاب العمالة الماهرة

تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي. حيث أظهر التقرير السنوي لعام 2021 الذي أصدره "مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة " (Kofa) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW) أن فجوة العمال المهرة زادت لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي.

مختارات

رغم أن قانون "هجرة العمالة المتخصصة" يتضمن العديد من المزايا لاستقطاب أصحاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها سوق العمل في ألمانيا، إلا أن هناك عقبات عديدة تحول دون استفادة الراغبين بالهجرة من هذا القانون.

قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، ديتليف شيل، في تصريحات إعلامية إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة. فما هي المجالات التي تحتاج إلى العمالة المتخصصة؟

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يتم العثور لها على عامل مؤهل بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، ارتفع من حوالي 213 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير إلى 465 ألف وظيفة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021

وبحسب التقرير، يشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي. ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلةفي ثمانية من بين كل عشرة وظائف شاغرة لديها العام الماضي.

وبوجه عام، أظهرت الدراسة أن الفجوة في العمال المهرة نسبة إلى الوظائف الشاغرة بلغت أكبر مستوى لها في مجالات "الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتربية"، يليها مجالات "البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء".

وبحسب الدراسة، أصبح النقص في العمالة الماهرة مؤخرا حادا بشكل خاص في مجالات "العلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات" و "النقل والشحن والحماية والأمن".

وأشار التقرير إلى أن أقل عجز في العمالة الماهرة وكذلك الأقل نموا في فجوة العجز نسبة إلى الوظائف الشاغرة على مدار العام الماضي كان في مجالات "اللغويات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والفن والثقافة والتصميم".

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)

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