 دراسة تعتبر فيتامين ″د″ بديلا علاجيا ناجعا ورخيصا ضد السرطان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.02.2021

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صحة

دراسة تعتبر فيتامين "د" بديلا علاجيا ناجعا ورخيصا ضد السرطان

يتسبب السرطان في نسبة كبيرة من حالات الوفاة عالميا. كما أن علاجه باهظ التكلفة. وحسب خبراء صحيين ألمان فإن فيتامين "د" يمكن أن يكون بديلا علاجيا ناجعا ضد هذا المرض الخبيث.

Mann im Solarium

يعتقد خبراء صحة ألمان في مركز أبحاث السرطان بهايدلبرغ أنه يمكن خفض معدل الوفيات بالسرطان بنسبة 13 بالمائة، في حالة اتباع بديل علاجي ناجع.

ويعد فيتامين D العلاج المعجزة أو الوصفة السحرية لهذا الغرض. فهذا الفيتامين الذي نحصل عليه من الشمس أو السمك أو الأفوكادو وغيرها من الأطعمة،  يعمل على تقوية نظام المناعة في جسم الإنسان.

مختارات

بعكس الاعتقاد السائد، فإن آثار فيروس كورونا لا تنتهي بعد الشفاء من المرض. فالفيروس قد يتسبب في شيخوخة مبكرة لأعضاء الجسم على المدى الطويل، وفقاً لدراسة ألمانية حديثة.

قد تشعر فجأة بألم في رسغك، وبعدها ستلحظ خدرا في أناملك قد يتطور لدرجة أنك لن تستطيع أن تتناول قنينة الماء قرب فراشك لتشرب صباحا. عليك بالطبيب فقد تكون هذه عوارض مرض متلازمة النفق الرُسْغي، فما هي أعراضه وما مدى خطورته؟

 ولاحظ الخبراء أن كبار السن ومرضى السرطان بشكل خاص يعانون من نقص فيتامين د. وخلص الباحثون الألمان في تجاربهم الى أن تناول هذا النوع من الفيتامين يمكن أن يقلل من معدل الوفيات من السرطان بنسبة كبيرة، نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية "بيلد" واسعة الانتشار.

وتسند خلاصات الباحثين في المركز الألماني لأبحاث السرطان بهايدلبرغ على نتائج دراسات عالمية توصلت بدورها إلى تلك النتيجة. ويعني ذلك أن تناول كميات كافية من فيتامين D منذ بداية سن الخمسين عاما يمكن أن يمنع ما يصل إلى 30 ألف حالة وفاة سنويا تسجل في ألمانيا فقط.

وفي هذا الصدد بينت دراسة المعهد "أن التكاليف الباهظة لأدوية السرطان تجعل من فيتامين د دواء رخيصًا نسبيًا في الجرعات اليومية المعتادة، نقلا عن موقع التلفزيون الألماني " آر تي إل".

ع. ع / ع.أ.ج

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

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    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح


 

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