دراسة تعتبر فيتامين "د" بديلا علاجيا ناجعا ورخيصا ضد السرطان

يعتقد خبراء صحة ألمان في مركز أبحاث السرطان بهايدلبرغ أنه يمكن خفض معدل الوفيات بالسرطان بنسبة 13 بالمائة، في حالة اتباع بديل علاجي ناجع.

ويعد فيتامين D العلاج المعجزة أو الوصفة السحرية لهذا الغرض. فهذا الفيتامين الذي نحصل عليه من الشمس أو السمك أو الأفوكادو وغيرها من الأطعمة، يعمل على تقوية نظام المناعة في جسم الإنسان.

ولاحظ الخبراء أن كبار السن ومرضى السرطان بشكل خاص يعانون من نقص فيتامين د. وخلص الباحثون الألمان في تجاربهم الى أن تناول هذا النوع من الفيتامين يمكن أن يقلل من معدل الوفيات من السرطان بنسبة كبيرة، نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية "بيلد" واسعة الانتشار.

وتسند خلاصات الباحثين في المركز الألماني لأبحاث السرطان بهايدلبرغ على نتائج دراسات عالمية توصلت بدورها إلى تلك النتيجة. ويعني ذلك أن تناول كميات كافية من فيتامين D منذ بداية سن الخمسين عاما يمكن أن يمنع ما يصل إلى 30 ألف حالة وفاة سنويا تسجل في ألمانيا فقط.

وفي هذا الصدد بينت دراسة المعهد "أن التكاليف الباهظة لأدوية السرطان تجعل من فيتامين د دواء رخيصًا نسبيًا في الجرعات اليومية المعتادة، نقلا عن موقع التلفزيون الألماني " آر تي إل".

ع. ع / ع.أ.ج