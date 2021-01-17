دراسة تظهر نجاحا مبدئيا لحملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتيك وفايزر للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أقل بصورة ملحوظة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وقارنت الدراسة مجموعة من حوالي 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر. وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح". وقال باليسر إنه لم يتم إجراء اختبارات خاصة، ولكن تمت "متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية".

وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس كورونا لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض. وقال باليسر: "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 % في المجموعة التي تلقت التطعيم عنها في المجموعة الأخرى".

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 95 مليوناحتى صباح اليوم الاثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 95 مليونا و 42 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 52.3 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 30 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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فيما وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.05 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 46 ألفا و901 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.71 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 51 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا. وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و141 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن هذا هو أقل عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغ عدد الإصابات يوم الاثنين قبل أسبوع 12 ألفا و497 حالة. وسجل المعهد 214 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 343 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وجاء في تقرير المعهد مساء أمس الأحد: "بعد زيادة حادة في عدد الحالات في أوائل كانون أول/ديسمبر الماضي، وتراجعه خلال العطلات وزيادة متجددة في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، يبدو أن عدد الحالات يستقر مرة أخرى".

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)