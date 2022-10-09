 دراسة تظهر أن البحر يعالج الاكتئاب والقلق ويغسل الهموم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.10.2022

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صحة

دراسة تظهر أن البحر يعالج الاكتئاب والقلق ويغسل الهموم

بعد يوم عمل مجهد، يمكن للمشي في الغابة أن يكون مفيداً للصحة النفسية، بحسب ما أظهره العلم حتى الآن. لكن وفق دراسة حديثة، فإن رحلة قصيرة إلى البحر هي بمثابة رحلة شفاء للإنسان. فما السبب؟

Malediven | One & Only Reethi Rah Resort

البقاء بالقرب من البحر يخفف من اضطرابات القلق والإكتئاب!

المشي بين الأشجار والنباتات الخضراء مفيد للراحة النفسية، كما أظهرت دراسات علمية سابقة. لكن إذا كنت ترغب في التخلص من الإجهاد اليومي، وإعادة شحن بطارياتك، فإن أفضل مكان لذلك ليس الغابة، وإنما البحر، وفق دراسة حديثة نشرها موقع "stern" الألماني.

يميل الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحار والأنهار إلى أن يكونوا أسعد وأكثر صحة مقارنة بسكان المناطق الأخرى. هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أجراها عالم النفس البيئي، ماثيو وايت، من جامعة إكستر في بريطانيا. مع فريقه البحثي، أجرى عالم النفس مقابلات مع أكثر من 16 ألف شخص من 18 دولة حول ظروفهم المعيشية وصحتهم الجسدية والنفسية.

أكثر سعادة من سكان المدن

غير أن الدراسة الحالية التي أجراها، وايت وزملاؤه ليست المسح الوحيد الذي يشير إلى تأثير علاجي للمساحات الطبيعية الزرقاء على الإنسان. فقد بدأ الباحثون حول سوزانا موراتو من كلية لندن للاقتصاد وجورج ماكيرون من جامعة ساسكس استطلاعاً قبل عشر سنوات، انتهى به الأمر بأكثر من مليون إجابة. والنتيجة كانت: أن الناس بين الطبيعة دائماً أسعد بكثير من سكان المدن. وينطبق هذا مبدئياً على المناطق ذات المناطق الخضراء في الغالب مثل الغابات والمروج والجبال ولكن بالأخص على المناطق الساحلية. على مقياس السعادة المكون من 100 نقطة، سجلت المناطق الساحلية حوالي ست نقاط أفضل من المدن، كما كانت المناطق الطبيعية الخضراء في المتوسط أفضل بنقطتين فقط من المناطق الحضرية.

النوم تحت سماء مرصعة بالنجوم على كرسي الشاطئ

من ناحية المناطق الطبيعية الخضراء، هذا ليس بالأمر الجديد. إذ ليس من قبيل الصدفة أن الممارسة اليابانية "للاستحمام في الغابة" أصبحت شائعة بشكل متزايد في الدول الغربية. وفقاً للعديد من الدراسات، فإن التجربة المكثفة للغابة، التي تمارس في الدولة الآسيوية منذ ثمانينيات القرن الماضي، لها تأثيرمريح ويمكن أن تقلل من هرمونات التوتر وضغط الدم.

التواجد بين الطبيعة يجلب معه العديد من الفوائد الأخرى على صحة الإنسان. لقد تمكن العلماء من إثبات أننا أصبحنا أكثر انتباهاً وإبداعاً واسترخاءاً عندما نقضي الكثير من الوقت بين المساحات الطبيعية الخضراء أو الزرقاء على حد السواء.

ما الذي يجعل البقاء بجانب البحر أفضل من التنزه وسط الغابة؟

 وفق نتائج العديد من الدراسات التي أجراها عالم النفس البيئي، ماثيو وايت، فإن البحر يشجعنا على أن نكون أكثر نشاطاً. لذلك لا يكفي أن تكون بجانب الماء فقط، لكي نشعر بالتأثيرات الإيجابية، علينا أيضاً أن نشعر بالارتباط بالطبيعة هناك.

إذا كان التواجد بين الطبيعة خياراً حراً وتستمتع بنسيم البحر، فقد تصل التأثيرات إلى حد التخفيف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات القلق والاكتئاب. في حالة عدم التواجد جسدياً، يكفي السفر عقلياً إلى البحر. فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن الأشخاص الذين تم خلع أسنانهم شعروا بألم أقل عندما قاموا بنزهة افتراضية على الشاطئ.

هناك العديد من الفرضيات الأخرى حول هذا الأمر، كما نُشر في مقال في موقع "Spektrum". ربما الأكثر شيوعاً، هو أن البحر يتميز بالحركة المستمرة ويتغير مظهره باستمرار بسبب حركة الأمواج والرياح. ويمكننا أن نلهي أنفسنا بسرعة عن الأفكار السلبية من خلال الرؤية والضوضاء عبر الإنسجام في مشهد طبيعي مثير للإعجاب. وهذا ينطبق بشكل أساسي على كل إنسان بغض النظر عن تكوينه الاجتماعي وأصله. فقد أظهرت دراسة من عام 2019 أنه حتى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يكونون أفضل حالًا من المتوسط، إذا كانوا يعيشون بالقرب من البحر. ووفقًا للباحثين، فإن التأثير المريح للبحر يمكن أن يخفف من الظروف المعيشية المجهدة والمرهقة.

ويبقى السؤال: وأنت كيف تشعر عندما تكون بقرب البحر أو تغطس داخله؟

إ.م

  • A look at the beauty of the oceans from space station Mir 1995 (NASA)

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    كوكبنا الأزرق

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  • Light under water

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Blick aufs Meer mit Wellen von einem Segelboot aus

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Vielfarbige Fische in einem Korallenriff

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    أشكال متنوعة للحياة

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  • Tinenfischwurm mit weichen blauen Stacheln und spiralartigen Fühlern

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Doppelfoto - ein gesundes und ein ausgeblichen Korallenriff.

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    جرس إنذار!

    فقدان هذه الطحالب للونها يعتبر من علامات الخطر، فاللون المزدهر لهذه الكائنات ونموها المتسارع يعتمد على كائنات دقيقة، يتأثر عملها بتلوث البيئة وبدرجات الحرارة المرتفعة، وهذا ما يظهر في اللون الباهت لها.

  • Ein Firschschwarm schwimmt in einer kreisförmigen Bewegung unter Wasser

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    كائنات لا تستطيع حماية نفسها من الحرارة

    تمثل التغيرات المناخية تهديدا واضحا للحياة في البحار والمحيطات، إذ رصدت دراسات حديثة، ارتفاعا في سرعة معدلات انقراض بعض أنواع الأسماك والكائنات البحرية، بنسبة تصل للضعف مقارنة بأنواع شبيهة بها على اليابسة. الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هو المسؤول الأول عن هذه التغيرات، إذ لا تجد الكائنات المائية في البحار والمحيطات، أماكن تحتمي بها من الحرارة المرتفعة.

  • Eisschollen in Grönland

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    مخاطر لا تحصى لذوبان الجليد

    يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في ذوبان الثلوج في المناطق الجليدية، الأمر الذي يؤدي بدوره لارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وأيضا في انبعاث غاز الميثان، ما يؤدي لما يعرف بظاهرة "حمضية المحيطات" والتي تشير إلى زيادة حموضة المسطحات المائية.

  • Ein Boot und Badenden am Algarve-Strand in Portugal

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    ارتباط الإنسان بالمياه..علاقة مهددة؟

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  • Fishing boat on the Thai coast

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    حماية الحياة البرية..تحديات في انتظار الأجيال المقبلة

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