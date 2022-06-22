دراسة تطيح باعتقاد شائع عن "سبب" لزيادة الوزن!

السمنة داء العصر! الدهون الزائدة تتسبب بأمراض وتراجع في صحة الجسم ولياقته. انقاص الوزن هو الحل، ولكن يبقى السؤال: كيف؟
هناك عدة أنواع من الحمية، لكن أكثرها شيوعاً هي اتباع نظام غذائي "منخفض الكربوهيدرات". وينظر إلى الأطعمة التي تحوي نشويات عالية مثل الحبوب أو البطاطس أو السكر على أنها العدو.
الجديد هو دراسة أمريكية حديثة وجدت أن استهلاك الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في التخسيس ويمكن أن يكون له أيضاً تأثير إيجابي على الصحة، كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفوورتر روندشاو" الألمانية الرصينة. ولكن الأمر الحاسم هنا هو نوع الكربوهيدرات. ووفق الدراسة لا يجب إتباع نظام غذائي صارم إلا إذا كان يحوي الحبوب الكاملة.
تشير الدراسة التي أجراها فريق بحثي في "مركز أبحاث التغذية البشرية في سن الشيخوخة" بجامعة تافتس في الولايات المتحدة إلى أن التحول من الحبوب الناقصة والمعالجة إلى الحبوب الكاملة يمكن أن يفيد كبار السن ومن هم في منتصف العمر. وليس ذلك فحسب، فاضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة مستويات السكر في الدم تضعف على المدى الطويل بفعل زيادة استهلاك منتجات الحبوب الكاملة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي.
وكانت نتيجة الدراسة: قلت دهون بطن أكثر من 3000 مشارك في الدراسة. كما تراجع ضغط الدم الانقباضي ومستويات الدهون في الدم نتيجة التغيير في النظام الغذائي بالابتعاد عن الحبوب المعالجة وتناول الحبوب الكاملة.
توجد الكربوهيدرات في الكثير من الأطعمة: في عائلة الخضار في الجزر والذرة على سبيل المثال لا الحصر؛ وفي بعض المشروبات الكحولية كالبيرة والنبيذ، وفي البقوليات كالبازلاء والفول والعدس مع أن امتصاص البقوليات يتم ببطء في الدم، وصلطة الطماطم، وغيرها مما نتناوله من الطعام والشراب، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفوورتر روندشاو" الألمانية.
خ.س
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الموز
بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الأفوكادو
تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البازلاء أو الجلبانة
تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الذرة
كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البطاطا الحلوة
كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الليتشي
يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
التمر
يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الثوم
قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الزيتون
يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.