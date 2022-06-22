دراسة تطيح باعتقاد شائع عن "سبب" لزيادة الوزن!

السمنة داء العصر! الدهون الزائدة تتسبب بأمراض وتراجع في صحة الجسم ولياقته. انقاص الوزن هو الحل، ولكن يبقى السؤال: كيف؟

هناك عدة أنواع من الحمية، لكن أكثرها شيوعاً هي اتباع نظام غذائي "منخفض الكربوهيدرات". وينظر إلى الأطعمة التي تحوي نشويات عالية مثل الحبوب أو البطاطس أو السكر على أنها العدو.

الجديد هو دراسة أمريكية حديثة وجدت أن استهلاك الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في التخسيس ويمكن أن يكون له أيضاً تأثير إيجابي على الصحة، كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفوورتر روندشاو" الألمانية الرصينة. ولكن الأمر الحاسم هنا هو نوع الكربوهيدرات. ووفق الدراسة لا يجب إتباع نظام غذائي صارم إلا إذا كان يحوي الحبوب الكاملة.

تشير الدراسة التي أجراها فريق بحثي في "مركز أبحاث التغذية البشرية في سن الشيخوخة" بجامعة تافتس في الولايات المتحدة إلى أن التحول من الحبوب الناقصة والمعالجة إلى الحبوب الكاملة يمكن أن يفيد كبار السن ومن هم في منتصف العمر. وليس ذلك فحسب، فاضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة مستويات السكر في الدم تضعف على المدى الطويل بفعل زيادة استهلاك منتجات الحبوب الكاملة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي.

وكانت نتيجة الدراسة: قلت دهون بطن أكثر من 3000 مشارك في الدراسة. كما تراجع ضغط الدم الانقباضي ومستويات الدهون في الدم نتيجة التغيير في النظام الغذائي بالابتعاد عن الحبوب المعالجة وتناول الحبوب الكاملة.

توجد الكربوهيدرات في الكثير من الأطعمة: في عائلة الخضار في الجزر والذرة على سبيل المثال لا الحصر؛ وفي بعض المشروبات الكحولية كالبيرة والنبيذ، وفي البقوليات كالبازلاء والفول والعدس مع أن امتصاص البقوليات يتم ببطء في الدم، وصلطة الطماطم، وغيرها مما نتناوله من الطعام والشراب، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفوورتر روندشاو" الألمانية.

خ.س