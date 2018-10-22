دراسة: تشابه القرود مع البشر في نمط التفكير أكثر مما كان يعتقد

أظهرت نتائج أبحاث قامت بها كل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة هارفارد، وجامعة كارنيجي ميلو أنه بالرغم من أن البشر والقرود لا يتحدثون نفس اللغة بيد أن طرق تفكيرهم متشابهة أكثر بكثير مما كان يعتقد في السابق.
وقالت الدراسة التي تم نشرها في مجلة "Science Advances” إن الباحثين وجدوا تقاربا بين البشر وبين فصيلة من القرود تدعى قرود المكاك. وكان هذا التشابه فيما يخص الاستدعاء الذاتي والذي يعني عملية تكرار الشيء بطريقة مشابهة ذاتيا.
وتم فحص أكثر 100 متطوع من مختلف الفئات العمرية والثقافات والأصول في الولايات المتحدة، ووجد الباحثون تقاربا بين البشرووالقرد من فصيلة المكاك.
طبيعة التجربة
الاسترجاع الذاتي هي عملية معرفية تحدث في الدماغ. على سبيل المثال، عند ترتيب الكلمات أو الجمل أو الرموز التي تعبر عن الأوامر أو المشاعر أو الأفكار المعقدة.
تم تدريب الأشخاص لأول مرة على مهمة إنشاء تسلسل الأشكال، تم تقديم أربعة أقواس للمشاركين في مواقع عشوائية وكان عليهم لمسها بترتيب معين لتلقي ردود فعل. وأظهرت النتائج تقاربا بين المتطوعين وبعض القردة. وقال الباحثون إن القردة على وجه الخصوص كان أداؤها أفضل بكثير في التجربة مما كان يتوقع.
يقول سام شايت، الذي شارك في الدراسة كطالب دكتوراه: "تشير بياناتنا إلى أن القرود ذات التدريب الكافي قادرة على رسم خريطة لعملية الاسترجاع الذاتي أيضا، ما يجعل الأمر غير منوط بالبشر وحدهم كما كان يعتقد سابقًا".
ووفقًا للدراسة، تقدم النتائج رؤى جديدة حول تطور اللغة. يقول المؤلف المشارك للدراسات ستيفن بيانتادوسي، الأستاذ المساعد في علم النفس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "للمرة الأولى، لدينا بيانات تجريبية ذات مغزى عن أنماط التفكير لدى البشر وبعض أنواع الحيوانات العليا ".
تعلم القرود للقواعد
تم تصميم أحجام العينات للمواضيع البشرية لمطابقة كمية البيانات التي تم جمعها بين المجموعات بناءً على عدد تجارب المهام التي يمكن أن تكملها الموضوعات من كل مجموعة. استخدم المشاركون وكذلك القرود شاشة تعمل باللمس لترتيب الرموز. وحصل القرود على مكافأة طعام أو عصير للقيام بالتجارب الصحيحة. وكان هناك فاصل زمني 2 ثانية قبل بدء التجربة التالية بغض النظر عن الدقة، وتلقى الأشخاص ردود فعل إيجابية بغض النظر عن الاستجابة.
وفقا للباحثين فإن القرود أصبحت على علم بالأخطاء التي ارتكبتها في التجارب، ولم تكررها في التجارب التي تلتها وهو ما يظهر قدرة معينة لدى بعض أنواع القردة مثل المكاك وأيضا قرد البابون على تعلم القواعد الصحيحة في العمل.
آن كريستسن هيربه / علاء جمعة
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
انشر الحب لا الحرب
شعار البونوبو غير المعلن هو "انشر الحب وليس الحرب". كلما كان ذلك ممكنا، تتجنب هذه القرود أي نوع من القتال. وإذا نشأ خلاف قد يؤدي إلى عراك، فإن البونوبو سيسعى إلى تخفيض وتيرته من خلال العناق بدلاً من القتال وغالبًا من خلال الجنس. كما أن نسبة الإناث بين البونوبو أعلى من الذكور، مما يساهم في بيئة أكثر سلما.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أقرب الكائنات إلى الإنسان
البونوبو في جمهورية الكونغو على وشك الانقراض. قبل 40 عاما بلغ عددها حوالي 100 ألف. لكن هذا العدد تقلص اليوم بفعل عوامل بشرية ليتبقى 20 ألف قرد فقط. يتم صيد القردة الصغيرة لبيعها كحيوانات أليفة، كما يتم بيع لحمها بأسعار مرتفعة في الأسواق. وعلاوة على ذلك يقوم الإنسان بتدمير بيئتها والملاذ الآمن الوحيد لها المتمثل بالغابات.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
لا يستطيع السباحة
لا يعيش البونوبو حاليا سوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية - وتحديدا في حوض الكونغو، وهي منطقة شاسعة تساوي ثلاثة أضعاف حجم فرنسا. العديد من الأنهار بما فيها نهر الكونغو تصب في هذه المنطقة. ولأن البونوبو لا يستطيع السباحة، لم يتمكن من مغادرة الحوض.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
تطابق جيني كبير
ما يصل إلى 98 بالمائة من الحمض النووي للبونوبو مطابق للحمض النووي للإنسان. فقرود بونوبو هي أقرب إلى الإنسان منها إلى الغوريلا. لكن ثمة بعض الاختلافات أيضا، على سبيل المثال يمكن أن يعاني البونوبو من أمراض مثل فيروس نقص المناعة الإيدز، لكنه محصن ضد الملاريا.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
جنة البونوبو
"لولا يا بونوبو" تقع في منطقة كيموينزا وتعتبر المحمية الطبيعية الوحيدة في العالم التي تحتضن قرود البونوبو اليتيمة بعد أن تشردت بسبب الاتجار غير المشروع، وهي تعتبر بمثابة جنة لهذه القرود. أسسها الناشط البيئي البلجيكي كلودي أندريه، بهدف توفير الرعاية للقرود قبل إرجاعها إلى الحياة البرية من جديد.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الحاجة إلى الطمأنينة والحنان
الرعاية النفسية لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية. أحيانا، يتعرض صغار البونوبو لصدمات نفسية بسبب فقدان أمهاتهم، يمكن أن تودي بحياتهم. ولتجنب هذا، تعمل نساء على رعاية رضع البونوبو بهدف توفير الحنان والطمأنينة لها. ويحتاج طفل البونوبو لهذه الرعاية الخاصة حتى يبلغ سن الرابعة.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أرض البونوبو
تبلغ مساحة المحمية الطبيعية في مقاطعة إكواتور في جمهورية كونغو الديمقراطية 20 ألف هكتار كم من الغابات. و المعروفة محليا باسم "إيكولو يا بونوبو" ، وهو ما يعني "أرض البونوبو". وتسعى الحكومة إلى توسيع هذه المحمية لتصل إلى نحو 100 ألف هكتار، لحماية البونوبو من الانقراض على المدى الطويل.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الاستعداد للعودة إلى البرية
يعيش أكثر من 60 قردا على مساحة 75 هكتارا من الغابات الاستوائية حيث توجد محمية لولا يا بونوبو. هنا يتم تربية ورعاية القرود المريضة قبل إعادتها إلى حياتها الطبيعية والحرية في البرية. وأعادت لولا يا بونوبو مجموعتين من أيتام البونوبو بعد رعابتها وتأهيلها إلى البرية منذ عام 2009.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
التحول من عدو إلى صديق
أكثر من 30 ألف شخص يزورون المحمية كل عام. معظم الزوار من أطفال المدارس الكونغولية، فهم صناع القرار في المستقبل. فإذا كان هناك أحد سينقذ البونوبو، ربما سيكون منهم! إعداد: شيليا فروليش/ ح.ش