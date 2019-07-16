 دراسة: تزايد حالات العنف بسبب الانتماء الديني | ثقافة ومجتمع | DW | 20.07.2019

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ثقافة ومجتمع

دراسة: تزايد حالات العنف بسبب الانتماء الديني

خلُصت دراسة إلى تزايد عدد الدول التي يتعرض فيها اصحاب المعتقدات الدينية للاضطهاد. وقد ازداد قمع الحكومات لهؤلاء بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل ذلك تزاد الشكوك في الأديان بين سكان عدة دول في المنطقة.

Mali 2013 Konflikt | Christliche Kirche in Diabaly (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

يتزايد عدد البلدان التي تتعرض فيها مجموعات دينية معينة للقمع والعداء الاجتماعي، هذا ما خلصت إليه نتيجة دراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث  (Pew Research Center)، والذي يدرس القوانين والممارسات المتعلقة بالتعامل مع الأديان في 198 دولة حول العالم
وقد ارتفع عدد البلدان التي يتعرض فيها الأشخاص للعنف بسبب معتقداتهم الدينية من 39 إلى 56 دولة بين عامي 2007 و 2017.
في ألمانيا أيضاً تدخل الاعتداءات ذات الصبغة الدينية ضمن الحياة اليومية. ووفقًا للتقرير الخاص بحماية الدستور في عام 2018، تم تسجيل 453 جريمة ذات "دوافع دينية أيديولوجية" العام الماضي. لكن يلاحظ أن هذه الأرقام آخذة في الانخفاض، إذ في عام 2017، تم تسجيل 907 جريمة بنفس الدافع.

الخطر داخل مراكز إيواء اللاجئين
مراكز إيواء طالبي اللجوء هي أيضاً من بين الأماكن التي تشهد حالات للعنف والاعتداءات بسبب الدين في ألمانيا. وعن هذه الظاهرة يقول ديتمار شتاينر من جمعية "مساعدة اللاجئين العلمانيين": "العنف داخل مراكز إيواء اللاجئين يكون أشد بكثير". وذكر شتاينر إحدى الحالات التي يقدمون لها الدعم داخل الجمعية وهو أحد طالبي اللجوء المنحدرين من موريتانيا، والذي صدرت في بلده فتوى بحقه بسبب منشور على صفحته الشخصية  في موقع فيسبوك. وقد علق في المنشور على حادث القطار في القاهرة بالقول: "كيف يسمح الله بمقتل كل هذا العدد من المسلمين؟".
في عام 2007، وفقاً لدراسة مركز بيو للأبحاث  بعنوان "نظرة فاحصة على كيفية اتساع نطاق القيود الدينية حول العالم" ، اقتصرت هذه الاعتداءات ذات الطابع الديني على أربع دول أوروبية. وفي العام 2017، شهدت 15 دولة في أوروبا اعتداءات من هذا النوع.

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

غالبية اليهود الألمان يخشون من ارتفاع نسبة المعادين للسامية بسبب المواقف المعادية لها بين اللاجئين

تزايد معاداة السامية

ضحايا الاعتداءات الدينية ليسوا فقط من الذين يصنفون أنفسهم من الملحدين وحسب، بل ايضا من المنتمين إلى مختلف الديانات ومن ضمنهم مسلمين ومسيحيين ويهود. فلوريان أيشوير من مؤسسة أماديو أنطونيو يؤكد تطور الظاهرة:" لسنوات ظل اليهود يشتكون من تفاقم وضعهم في ألمانيا، لكن الآن يرى معظمهم أن الوضع في تدهور متزايد". ويشير أيشوير إلى دراسة أجرتها جامعة بيليفيلد في أبريل/ نيسان عام 2017 حول "وجهات النظر اليهودية بشأن معاداة السامية في ألمانيا". ووفقاً لما خلصت إليه نتائج هذه الدراسة، فإن 70 في المائة من اليهود الذين شملهم استطلاع الرأي يخشون من ارتفاع نسبة المعادين للسامية بسبب المواقف المعادية لها بين اللاجئين. وفي الوقت نفسه، يرى 84 في المائة منهم أن معاداة السامية في ألمانيا تبقى مشكلة غير مرتبطة باللاجئين.

مختارات

بدقيقتين حداد تزامنا مع بث صوت الأذان في جميع أنحاء الجزيرة وارتداء الحجاب تضامنا مع المسلمين، أحيت نيوزيلندا ضحايا الاعتداء الإرهابي على مسجدي كرايستشيرش، حيث قادت رئيسة الوزراء أردرن تظاهرة حضرها خمسة آلاف شخص. (22.03.2019)

حادث الاعتداء على مصلين بالقرب من مسجد لندني يدخل طور التحقيقات، بينما يحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى نزاهة تغطية الإعلام الغربي، والبريطاني خصوصاً الذي نالته انتقادات المغردين. (20.06.2017)


قمع الحكومات 

على المستوى الرسمي تفاقمت عمليات الحظر والقيود عن طريق العقبات القانونية والبيروقراطية ضد جماعات دينية معينة. ووفقًا لمركز بيو، ارتفع عدد الدول التي فرضت مثل هذه القيود من 40 إلى 52 دولة بين عامي 2007 و 2017. وقد انضمت الصين و روسيا وإندونيسيا والسعودية إلى القائمة. وبشكل خاص ازداد قمع الحكومات للمجتمعات الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 72 في المائة. وباستثناء لبنان، ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، فإن جميع الدول العشرين في المنطقة تفضل ديناً معيناً. وفي 17 منها يُعد الإسلام دين الدولة الرسمي.

Indonesien Protest gegen Gewalt an Rohingya Angehörigen in Myanmar Minderheiten Säuberung Vertreibung Gewalt Religion Asien Indonesien Protest gegen Gewalt an Rohingya Angehörigen in Myanmar (Getty Images/AFP/B. Ismoto)

مظاهرات في إندونيسيا ضد أعمال العنف والاعتداءات على الروهينغا

الانتماء الديني

غير الانتماء الديني الذي تفرضه الدولة يرافقه المزيد في الشكوك حول الأديان ورجال الدين، كما كشفت دراسة أجرتها شبكة أبحاث الباروميتر العربية بجامعة برينستون عن اتجاهات العلمنة المتزايدة في العالم العربي.
يستند استطلاع الرأي الذي أجري في شهر يونيو/ حزيران من هذا العام بتكليف من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى آراء أكثر من 25 ألف شخص من 11 دولة عربية. باستثناء اليمن، ارتفعت نسبة السكان الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم "غير متدينين" في جميع الدول المعنية بين عامي 2013 و 2018. أكبر تطور كان في تونس، حيث وصف ثلث السكان أنفسهم في عام 2018 بأنهم "غير متدينين". وفي عام 2013، كانت النسبة لا تزال 10 في المائة. في المغرب، ارتفعت النسبة من أربعة إلى عشرة في المائة، وفي ليبيا من 10 إلى 25 في المائة وفي الجزائر من سبعة إلى اثنتي عشرة في المائة. في المقابل، فإن هذا الاتجاه بالكاد ملحوظ في العراق والأردن والأراضي الفلسطينية.
ربما يفسر هذا أيضاً اتجاهاً إيجابياً من الدراسة التي أجراها مركز بيو للأبحاث: بين عامي 2007 و 2017، تراجعت "التوترات والاعتداءات بين الجماعات الدينية" في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2017، سُجلت توترات بين مجموعات دينية مختلفة في 57 دولة، وكان هذا العدد أقل بـ 34 دولة في عام 2007.

استريد برانغه/ إ.م

  • Berlin Mazyek bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    شارك الآلاف في مظاهرة غير مسبوقة عند بوابة براندنبورغ، دعا إليها المجلس الأعلى للمسلمين والجالية التركية. ومع بداية المظاهرة، قام المسؤولون في المنظمات المسلمة بوضع باقة من الزهور البيضاء أمام مقر السفارة الفرنسية قرب بوابة براندنبورغ كتب عليها "الإرهاب: لا يحدث باسمنا".

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك قال في كلمته: "إن الإرهابيين لم يربحوا ولن يربحوا"، قبل أن يطلب الوقوف دقيقة صمت، تكريما لذكرى الضحايا الـ17 للاعتداءات التي وقعت في فرنسا الأسبوع الماضي. وأضاف: "هل كان الإرهابيون يريدون الانتقام للنبي؟ كلا ! بعملهم هذا ارتكبوا أكبر معصية".

  • Berlin Gruppenbild bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    المشاركون شبكوا أذرعهم في لقطة رمزية لإظهار وحدة الشعب الألماني بكافة أطيافه ضد العنصرية. كبار السياسيين الألمان كانوا أول المبادرين لذلك.

  • Berlin Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    الحضور لم يقتصر على المسلمين فقط، وإنما شارك في التظاهرة ممثلين عن المسيحيين الكاثوليك والبروتسانت، وكذلك عن اليهود.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    متظاهرون يرفعون لافتة تحمل كلمة الحرية، وهي من القيم التي يطالب الكثير من الساسة الألمان حالياً بالدفاع عنها إلى جانب قيم التسامح والتعايش مع الآخر.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    ربما هي من المرات النادرة جداً، التي يُتلى فيها القرآن على التلفزيون الألماني ببث حي ومباشر. القناة الألمانية الأولى نقلت المظاهرة كاملة.

  • Berlin Gack bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    الرئيس الألماني يواخيم غاوك ألقى كلمة في هذه المناسبة، وتوجه إلى الشعب الألماني، وخاصة المسلمين، بالقول: "نحن جميعا ألمانيا".

  • Berlin Wulff Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    كما كان الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف من بين الحضور، وهو الذي كان أول من قال تلك العبارة الشهيرة: "الإسلام جزء من ألمانيا"، في عام 2010 عندما كان رئيساً للبلاد.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    "ليس باسمي" هي لافتة رفعها أيضا العديد من المسلمين في مظاهرة مساء الثلاثاء في برلين، كهذه الفتاة المسلمة مثلاً.


 

مختارات

مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

بدعوة من المجلس الأعلى للمسلمين والجالية التركية في ألمانيا، شهد قلب العاصمة برلين مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها قادة الأحزاب وكبار الساسة الألمان، رفضاً للعنصرية والإسلاموفوبيا. (13.01.2015)  

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