 دراسة ترصد العواقب المدمرة للفطور غير الصحي على الجسم | عالم المنوعات | DW | 01.01.2019

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منوعات

دراسة ترصد العواقب المدمرة للفطور غير الصحي على الجسم

لطالما شددت دراسات سابقة على ضرورة تناول وجبة الفطور لما لها من فوائد صحية. لكن دراسة إسبانية خلصت إلى أن تناول أطعمة غير صحية في هذه الوجبة الصباحية يؤثر بشكل دائم على صحة القلب والأوعية الدموية. فكيف ذلك؟

Nahrungsmittel Ernährung Vorbeugung (picture-alliance/dpa/M. Kemp)

صورة من الأرشيف.

يُعد الفطور من الوجبات الأساسية لدى غالبية الناس، إذ يحتاج جسم الإنسان هذه الوجبة الصباحية، من أجل التزود بالطاقة اللازمة، التي تُساعده على التعامل مع نشاطات الحياة اليومية. وكثيرا ما تحتوي مائدة الفطور على الخبز والزبادي والحلويات والقهوة والشاي.

وتبقى نوعية الأطعمة المُقدمة في الفطور هي ما يحدد الفوائد الصحية لهذه الوجبة من عدمها، فقد توصلت دراسة إسبانية إلى أنه يُمكن للتغذية السيئة في وجبة الفطور أن تؤثر بشكل دائم على صحة القلب والأوعية الدموية. وأظهرت الدراسة الصادرة عن جامعة "نافارا" الإسبانية أن طريقة تناول وجبة الفطور مرتبطة بعوامل مهمة في صحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس"، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة "Nutrients".

مختارات

يعاني ملايين الأشخاص في العالم من الاكتئاب لأسباب مختلفة. ويرى خبراء التغذية أن الأكل الصحي خصوصاً في وجبة الفطور من شأنه المساعدة على التخلص من الاكتئاب. فما هي أنسب المواد الغذائية التي يجب أن تكون ضمن وجبة لفطور؟ (08.03.2017)

يبدو أن هذه الدراسة ستُسعد كثيرين من عشاق البن، فحسب نتائج دراستين حديثتين احتساء كوب من القهوة قبل انصرافك إلى عملك يحول دون إصابتك بمرض السكري. (16.11.2018)

واعتمدت النتائج على دراسةٍ، فحص فيها الخبراء العادات الغذائية لحوالي 203 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، حيث لاحظ الخبراء أن 13 في المائة من التلاميذ، الذين لم يتناولوا وجبة الفطور أو تناولوا وجبة فطور ذات جودة سيئة، لديهم مستوى أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك، ومقاومة أكبر للأنسولين، مما يوثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أنه لا يجب التخلي عن تناول وجبة الفطور، حيث لاحظ الخبراء أن الأطفال الذين لا يتناولون هذه الوجبة تزداد رغبتهم في تناول الطعام خلال النهار، ويأكلون الطعام أكثر من المعتاد عند الظهيرة، وأضافت أن الخبراء لاحظوا أيضاً وجود صلة بين عدم تناول الفطور وزيادة الوزن لدى الأطفال.

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ما الذي يجب أن تحتويه وجبة الفطور؟

ونقل موقع جامعة "نافارا" الإسبانية عن المشرفة على الدراسة إيدويا لابايين قولها "الفطور ليس فقط الوجبة الأولى في اليوم، بل أيضاً الوجبة التي يُمكن النظر إليها على أنها الأكثر أهمية". وأضافت أن برامج التوعية الغذائية الخاصة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال يجب أن تهدف للحد من استهلاك الأطعمة غير المناسبة، والتي يتم تناولها في وجبات الفطور، على حد قولها.

أطعمة مناسبة للإفطار

في المقابل، هناك أطعمة عديدة يمكن تناولها في وجبة الفطور، من أجل التزود بالطاقة اللازمة خلال اليوم، والتمتع في نفس الآن بصحة جيدة؛ إذ يشير موقع " بزنس إنسايدر" إلى أنه يجب تناول أطعمة غنية بالبروتين في وجبة الفطور على غرار: الشوفان والبيض والجبن ولبن الزبادي، فيما تنصح جمعية التغذية الألمانية (DGE) بتناول الخضروات والفواكه مثل الجزر والفجل والخيار والتفاح والعنب والخوخ والأناناس، بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن تناول الحلويات على الفطور، لما لها من آثار سلبية على الصحة.

ر.م/ف.ي

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا

    أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    مكونات الفطور الحلو

    يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور حلو بأسلوب صحي

    وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تناول الشوفان في الفطور

    أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    وجبة الفطور الدسمة

    تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور دسم بلمسات صحية

    يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    عدم تناول وجبة الفطور

    لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تعويض الفطور بغذاء صحي

    لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان. لكن بعض خبراء التغذية لا يرون في عدم تناولها أمرا مقلقاً. لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي عند الشعور بالجوع، كما أنهم يحثون على جعل وجبة الفطور صحية أكثر. (21.10.2013)  

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ما الذي يجب أن تحتويه وجبة الفطور؟  

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