 دراسة تربط الميول الجنسية بمتغيرات جينية! | عالم المنوعات | DW | 21.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دراسة تربط الميول الجنسية بمتغيرات جينية!

في دراسة معقدة وكبيرة توصل باحثون إلى أن تغيرات معينة في أربع كروموسومات تشير إلى علاقة مع الميول الجنسية سواء إلى الجنس الآخر أو المثلية الجنسية، وترتبط بحاسة الشم والسمع ومتغيرات أخرى.

Frauentag in Turin (picture-alliance/Zumapress/S. Guidi)

شغلت بحوث علاقة السلوك الجنسي للبشر بالجينات العلماء لربع قرن تقريباً، ورغم تقدم العلماء في هذا المجال إلا أن جانباً معقداً من السلوك الجنسي بقي عصياً عليهم. مجلة ساينس العلمية كتبت حول أوسع دراسة على الإطلاق في علم الوراثة وعلاقته بالميول الجنسية، البحث كشف عن أربعة اختلافات وراثية مرتبطة بما أطلق عليه العلماء، السلوك غير الجنسي. 

وقال أندريا غانا الباحثة في معهد برود بجامعة كامبردج وفي كلية الطب بجامعة بوسطن إنه وفريق العمل العلمي درسوا جينا لمئات آلاف من الناس، طرح عليهم في نفس الوقت سؤلاً: إن كانوا قد مارسوا الجنس مع شخص ينتمي إلى الجنس نفسه؟ فجاءت الإجابات أن نحو 451 ألف أجابوا بلا، فيما أجاب نحو 25 ألفا بنعم.

مختارات

عرفت نساء مصر القديمة، في عصر الفراعنة قبل خمسة آلاف عام، وسائل التخصيب الجنسي والإسراع بعملية الإنجاب متمثلة في جلوس الزوجة فوق خليط من بخار الزيت والبخور والتمر والجعة . كما خضعن لاختبار لمعرفة نوع الجنين. كيف ذلك؟ (19.08.2017)

بعد الضجة التي أثارها الكشف عن فضيحة التحرشات والاعتداءات الجنسية في هوليود، أنبرت أصوات في ألمانيا تطالب بضرورة حماية وإنصاف ضحايا التحرش في الأوساط الفنية. (05.01.2018)

فريق العمل وجدوا متغيرات في الكروموسومات رقم 7,11,12, و15. وتبين لهم أن هناك نوعان مختلفان من الرجال الذين أبلغوا عن تجربة جنسية مع نفس الجنس. في النوع الأول لوحظ تغير  في مجموعة من الحمض النووي على الكروموسوم 15، وعثر هناك على بيانات ترتبط بالصلع الذكوري. وفي الحالة الثانية في الكروموسوم 11، حيث يرتبط  بمستقبلات شمية غنية. كما لاحظ الباحث أن الحاسة السمعية تلعب دورًا كبيرًا في الجذب الجنسي.

أما التغير الرابع فقد كانت له علاقة بالمزاج واضطرابات الصحة العقلية. وكان الرجال والنساء الذين لديهم متغيرات في هذه الكروموسومات أكثر عرضة للإصابة باضطراب اكتئابي رئيسي وانفصام الشخصية، وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب ثنائي القطب.

وكانت دراسة أصغر أُجريت في عام 1993 قد بحثت عن العلاقة بين الكروموسوم x والمثلية الجنسية، لكنها لم تتوصل إلى النتائج التي وصل إليها فريق عمل أندريا غانا. وقال غانا لمجلة ساينس إنه رغم نتائج البحث، لكنه لا يمكن القول إن هناك جينا مسؤولا عن المثلية الجنسية عند البشر. وأوضح أن النتائج التي ظهرت جديرة بالاهتمام "لأننا لا نعلم شيئا حقاً عن علم الوراثة في السلوك الجنسي، ويبدو أننا قد بدأنا بالفعل في هذا المجال". كما أضاف أن السلوك الجنسي عند البشر معقد جداً هناك مؤثرات كثيرة عليه، بحيث لا يمكن ربطه بالجينات فقط.

وأوضح موقع مجلة ساينس، أن الجانب الآخر الغريب في الدراسة أن الغالبية من الناس الذين لهم سلوك جنسي مغاير وليس مثلي، الذين كشفت عنهم الدراسة ولديهم متغيرات في الجينات الأربع المتعلقة بالصلع والشم وحاسة السمع والمزاج، يميلون إلى أن لهم شركاء جنس أكثر من المعتاد. ورغم ذلك يرى العلماء أن الدراسة الحذرة تشكل بداية لفهم علاقة الميول الجنسية بالجينات.

ع.خ/ ه.د (DW)

  • Giraffes (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.

  • Bottlenose dolphins (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.

  • Lions (ARTIS/R. van Weeren)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.

  • Bisons (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.

  • Macaques (picture alliance/robertharding)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.

  • Layson albatrosses (imago/Mint Images)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.

  • Female bonobos having sex (picture-alliance/F. Lanting)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.

  • Swans (picture-alliance/blickwinkel/P. Frischknecht)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.

  • Homosexualität im Tierreich | Walrosse (imago/Nature in Stock)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.

  • Domestic sheep (Getty Images/M. cardy)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    .تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ


مختارات

أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

عملية الاقتران بالجنس نفسه ليست طبيعية فحسب في عالم الحيوان، بل هي عملية شائعة الحدوث أيضاً، إذ تشير الدراسات أن مايقارب الـ1500 نوع من الحيوانات تجامع شريكاً من نفس الجنس. في جولتنا هذه سنعرفكم على بعض منها. (04.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

تغيير تاريخي بقانون "المثلية الجنسية" في الهند 06.09.2018

طبقاً للمادة 377 من القانون في الهند، فإن "الاتصال الجنسي بين رجل ورجل أو سيدة وسيدة أخرى يعتبر ضد نظام الطبيعة"، وهو ما يعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى عشرة أعوام. هذه المادة اٌلغيت من طرف المحكمة العيا في الهند. تعرف على خلفيات قرار المحكمة.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: الفنّ كملجأ آمن لطرح قضايا المثلية الجنسية 25.07.2018

في مقالها* لـ DW عربية تبرز الكاتبة الصحفية رشا حلوة الأهمية الفائقة التي يلعبها الفن في نشر ثقافة التسامح في المجتمعات العربية، وحتى عندما يتعلق بمواضيع حساسة أو تابوهات، مثل قضية المثلية الجنسية.

Symbolbild Erektionsprobleme

أيها الرجال.. ستنتفي الحاجة إليكم في التكاثر قريباً! 12.10.2018

نجح علماء صينيون في تجربة قد تغير مستقبل الجنس البشري لو طُبقت على الإنسان بدل الفئران، إذ تمكنوا من إخصاب فأرة وإيلادها دون حاجة إلى الحيوانات المنوية الذكرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 