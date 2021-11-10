دراسة: تراجع فعالية جرعة بيونتيك/فايزر المعززة بعد 3 أشهر

يتقلص المستوى المرتفع في البداية من الحماية ضد الإصابة بمسار شديد من متحور كورونا "أوميكرون" بعد بضعة أشهر من تلقي جرعة معززة من لقاح بيونتك/فايزر، بحسب نتائج دراسة جديدة مولتها شركة فايزر الأمريكية ونُشرت في دورية "The Lancet Respiratory Medicine"، وفق تقرير للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.
وقام الباحثون في الدراسة بتحليل أكثر من 11 ألف حالة دخول إلى المستشفى ودخول إلى الطوارئ بسبب الإصابة بعدوى تنفسية حادة. وفي فترة الدراسة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى شباط/فبراير 2022، كان كل من متحوري "دلتا" و"أوميكرون" منتشران.
نتائج وتوصيات
وجاءت نتيجة الدراسة كالآتي: بعد ثلاث جرعات، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد دخول المستشفيات بسبب الإصابة بأوميكرون قد بلغت 85% بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى 55% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر. وفيما يتعلق بالدخول إلى غرف الطوارئ، بلغت نسبة الحماية ضد أوميكرون بعد تلقي ثلاث جرعات 77% بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى 53% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر.
وكتبت المعدة الرئيسية للدراسة، عالمة الأوبئة سارة تراتوف: "تعمل جرعات بيونتيك/فايزر المعززة على تحسين الحماية بشكل كبير ضد متحور أوميكرون، على الرغم من أن هذه الحماية ضد دخول الطوارئ والمستشفيات يبدو أنها تتضاءل بعد ثلاثة أشهر"، موضحة في المقابل أن بعض الفعالية التي توفرها الجرعة المعززة تبقى حتى بعد مرور هذه المدة.
وبالنسبة لمتحور دلتا، كانت الاتجاهات المتعلقة بانخفاض الفعالية ضد كورونا متشابهة بوجه عام، ومع ذلك قُدرت الفعالية بأنها أعلى مقارنة بمتحور أوميكرون في كافة الأوقات. وفي المتوسط، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد أوميكرون أعلى بشكل ملحوظ بعد ثلاث جرعات منها بعد جرعتين.
وفي ألمانيا، توصي لجنة التطعيم الدائمة حاليا بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي. ودعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مؤخراً في بروكسل إلى التطعيم بجرعة رابعة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وفي مطلع نيسان/أبريل الجاري، أعلنت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي "EMA" أن جرعة رابعة لجميع المواطنين ليست ضرورية حالياً، إلا أنها أشارت إلى أن جرعة رابعة قد تكون مجدية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، نظراً لارتفاع مخاطر الإصابة بمسار حاد لكورونا.
خ.س/ع.ج.م
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مشهد وردي
المشهد الوردي يضيف رونقاً خاصاً على شوارع المدينة وخصوصا شارع (هيرشتراسه ) في شمال مدينة بون بألمانيا، الذي صنف من أجمل شوارع العالم. ولكن بسبب برودة الطقس لم يكتمل الإزهار كالمعتاد، ومع ذلك تتوقع المدينة جموراً كبيراً خلال مهرجان الكرز في نهاية الأسبوع بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الوباء.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
ارتداء الكمامة!
مع تخفيف قيود كورونا مؤخراً، فإن ارتداء الكمامة غير إلزامي، ولكن تطلب الإدارة من جميع الزوار ارتداء الكمامات على الأقل إذا تعذر الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
سحر من نوع خاص
"انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
تدفق السياح
يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
منذ أكثر من قرن
وقد غرست هذه الأشجار التي تزين المدينة وتضيف ألقاً خاصاً على كل زاوية تطل عليها، عند بناء المدينة القديمة المحيطة، أي منذ أكثر من قرن.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
300 شجرة كرز
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
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بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مهرجان أزهار الكرز
بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.