 دراسة: تراجع فعالية جرعة بيونتيك/فايزر المعززة بعد 3 أشهر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.04.2022

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صحة

دراسة: تراجع فعالية جرعة بيونتيك/فايزر المعززة بعد 3 أشهر

ما هي المدة التي يحمي فيها التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح بيونتك/فايزر من الإصابة بمسار شديد من متحوري دلتا وأوميكرون؟ تشير نتيجة دراسة إلى أن جرعات اللقاح الإضافية قد تكون ضرورية، على الأقل عند كبار السن.

حسب الدراسة، الفعالية التي توفرها الجرعة المعززة تبقى حتى بعد مرور 3 أشهر على تلقيها

حسب الدراسة، الفعالية التي توفرها الجرعة المعززة تبقى حتى بعد مرور 3 أشهر على تلقيها

 

يتقلص المستوى المرتفع في البداية من الحماية ضد الإصابة بمسار شديد من متحور كورونا "أوميكرون" بعد بضعة أشهر من تلقي جرعة معززة من لقاح بيونتك/فايزر، بحسب نتائج دراسة جديدة مولتها شركة فايزر الأمريكية ونُشرت في دورية "The Lancet Respiratory Medicine"، وفق تقرير للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

مختارات

في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الدول إلغائها لقيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، اكتشف الباحثون مؤخرا متحورا جديدا من فيروس كورونا عبارة عن مزيج بين نسختي ديلتا وأوميكرون. فكيف تكون هذا المتحور؟ وما مدى خطورته؟

رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.

وكالة الأدوية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار على شكل أقراص من إنتاج شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا. وتشير دراسة إلى أن الدواء يقلص احتمالات الوفاة أو النقل للمستشفى في حالة الإصابة بأعراض شديدة.

أفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا في توفير حماية من العدوى بالمتحور أوميكرون. ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن الجرعة الرابعة قد تكون مفيدة لكبار السن وللفئات ضعيفة المناعة.

بعد مرور عامين على بدء انتشار وباء كوفيد 19، لا يزال الباحثون يعملون على معرفة أسباب الأعراض الجانبية طويلة الأمد. ولماذا يصاب بها قسم من الناس، فيما لا يصاب القسم الآخر. وكيف يجب التعامل مع هذه الأعراض؟

الحزام الناري يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي على الأغلب حول أحد جانبي الخصر، وهو من الأمراض التي قيل إنها ظهرت لدى أشخاص بعد تلقيهم التطعيم ضد كورونا. فهل هذا صحيح؟

وقام الباحثون في الدراسة بتحليل أكثر من  11 ألف حالة دخول إلى المستشفى ودخول إلى الطوارئ بسبب الإصابة بعدوى تنفسية حادة. وفي فترة الدراسة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى شباط/فبراير 2022، كان كل من متحوري "دلتا" و"أوميكرون" منتشران.

نتائج وتوصيات

وجاءت نتيجة الدراسة كالآتي: بعد ثلاث جرعات، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد دخول المستشفيات بسبب الإصابة بأوميكرون قد بلغت 85% بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى 55% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر. وفيما يتعلق بالدخول إلى غرف الطوارئ، بلغت نسبة الحماية ضد أوميكرون بعد تلقي ثلاث جرعات 77% بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى 53% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر.

وكتبت المعدة الرئيسية للدراسة، عالمة الأوبئة سارة تراتوف: "تعمل جرعات بيونتيك/فايزر المعززة على تحسين الحماية بشكل كبير ضد متحور أوميكرون، على الرغم من أن هذه الحماية ضد دخول الطوارئ والمستشفيات يبدو أنها تتضاءل بعد ثلاثة أشهر"، موضحة في المقابل أن بعض الفعالية التي توفرها الجرعة المعززة تبقى حتى بعد مرور هذه المدة.

وبالنسبة لمتحور دلتا، كانت الاتجاهات المتعلقة بانخفاض الفعالية ضد كورونا متشابهة بوجه عام، ومع ذلك قُدرت الفعالية بأنها أعلى مقارنة بمتحور أوميكرون في كافة الأوقات. وفي المتوسط، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد أوميكرون أعلى بشكل ملحوظ بعد ثلاث جرعات منها بعد جرعتين.

وفي ألمانيا، توصي لجنة التطعيم الدائمة حاليا بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي. ودعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مؤخراً في بروكسل إلى التطعيم بجرعة رابعة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وفي مطلع نيسان/أبريل الجاري، أعلنت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي "EMA" أن جرعة رابعة لجميع المواطنين ليست ضرورية حالياً، إلا أنها أشارت إلى أن جرعة رابعة قد تكون مجدية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، نظراً لارتفاع مخاطر الإصابة بمسار حاد لكورونا.

خ.س/ع.ج.م

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