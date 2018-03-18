 دراسة تحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب وضغط الدم | عالم المنوعات | DW | 12.07.2018

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منوعات

دراسة تحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب وضغط الدم

تدخين السيجارة الإلكترونية التي تحوي النيكوتين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ومعدل دقات القلب، مقارنة بتدخين السيجارة العادية، حسب دراسة أعدها مستشفى جامعي بألمانيا.

Symbolbild E-Zigarette (picture-alliance/APA/picturedesk.com/H. Fohringer)

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن تدخين السيجارة الإلكترونية التي تحوي النيكوتين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ومعدل دقات القلب، مقارنة بتدخين السيجارة العادية. ويخشى الباحثون من أن تدخين السيجارة الإلكترونية يؤدي على المدى الطويل إلى نفس الأضرار التي يسببها تدخين التبغ، حسب دراسة نشرت مطلع الأسبوع الجاري. 

ومن الناحية الصحية تعتبر السجائر الإلكترونية مضرة بنفس القدر كنظيرتها العادية، وذلك لأن مبدأ عملها ليس حرق التبغ والتسبب بدخول عدد لا يحصى من المواد المسرطنة إلى الرئتين. كما يعاني المدخن العادي من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

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طرق التخلص من النيكوتين

وكما كان متوقعاً، أظهرت الدراسة، التي أجرها المشفى الجامعي في مدينة لوبيك الألمانية، ارتفاع ضغط الدم الانقباضي لدى مدخني السيجارة الإلكترونية الحاوية النيكوتين بمعدل ثلاث أمثال السيجارة العادية. ولم تسجل الدراسة أي ارتفاع في مستوى ضغط الدم الانقباضي لدى مدخني السيجارة الإلكترونية التي لا تحوي نيكوتين. وبالنسبة لمعدل دقات القلب كشفت الدراسة ارتفاعه بثلاثة أمثال معدله عن مدخني السجائر العادية.

وأرجع أحد القائمين على الدراسة السبب في ارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة معدل ضربات القلب، واللذان يعزيان إلى تصلب جدران الأوعية، إلى النيكوتين. وظهرت السيجارة الإلكترونية أول مرة عام 2004 في الصين وتوسعت حتى أصبحت تجارة تبلغ قيمتها ملياري دولار.

خ.س/ط. أ 


  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


مختارات

احذر مخاطر السجائر الالكترونية.. فقد تنفجر في وجهك  

هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟

خلُصت دراسة أمريكية جديدة إلى أن السجائر الإلكترونية لا تملك القدرة على مساعدة مدمني التدخين على الإقلاع عنه، وقد تصيب ببعض أنواع السرطان، إلّا أنها تعرّضت للتشكيك من طرف باحثين آخرين، اعتبروها دراسة غير محايدة. (22.09.2014)  

أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور. (31.05.2014)  

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طرق التخلص من النيكوتين  

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