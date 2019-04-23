 دراسة تحذر من خطر التلفزيون والضوء على الصحة! | عالم المنوعات | DW | 12.06.2019

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منوعات

دراسة تحذر من خطر التلفزيون والضوء على الصحة!

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة قد يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية. الدراسة توصلت إلى هذه النتائج من خلال إجراء تجربة على حوالي 44 ألف شخص. فما هي يا ترى أضرار النوم أمام التلفزيون؟

Hamburg - Frau schaut TV in Hotel (picture-alliance/dpa/C. Klose)

صورة من الأرشيف.

لاشك أن مشاهدة التلفاز حتى ساعات متأخرة من الليل "عادة" يشترك فيها ملايين الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، إذ يمنح هذا الجهاز فرصة التمتع بآخر إبداعات السينما، والمباريات الرياضية، فضلاً عن عدة برامج مختلفة تتماشى مع ذوق كل مشاهد على حدة.

لكن، متعة متابعة التلفاز قد تتحول إلى نقمة تصيب صاحبها، وتتسب في إصابته بمشاكل صحية لا نهاية لها، فقد خلصت دراسة حديثة أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة، قد يؤدي ربما إلى الإصابة بزيادة الوزن، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس ديلي"، نقلاً عن دراسة صادرة في مجلة "JAMA Internal Medicine"

مختارات

بعد أن زاد وزنها إلى أكثر من مئة كيلو وأصيبت بالاكتئاب، لجأت شابة بريطانية إلى حيلة بسيطة لا تقتصر على ممارسة الرياضة واختيار الطعام المناسب فقط، بل على شراب معين أفقدها نصف وزنها، وجعلها رشيقة. فما سر هذا الشراب؟ (09.06.2019)

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق تُوصف أحياناً بالقاسية للتغلب على مشكلة ارتفاع الوزن، يغفل الكثير أن شرب الماء يومياً على معدة فارغة من أسهل الطرق للتغلب على الوزن الزائد الذي يعاني منه العديد من الناس في العالم. (23.04.2019)

وأفاد موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النتائج، اعتمدت على دراسة أجريت على حوالي 44 ألف امرأة تتمتعن بصحة جيدة، حيث حاول الخبراء معرفة إن كانت هذه العينة من النساء تخلدن للنوم ومصابيح الأضواء في الغرفة أو التلفزيون مضاءة في الليل.

وأضاف أن الخبراء لاحظوا أن أولئك الذين ينامون أمام أضواء مشتغلة في المنزل، يعانون من ارتفاع الوزن بالمقارنة مع أولئك، الذين ينامون من دون وجود ضوء.

وتابعت الدراسة، التي أجراها "المعهد الوطني لعلوم الصحة والبيئة" في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أولئك الذين ناموا أمام أضواء مشتغلة، كانوا عرضة لزيادة الوزن بحوالي 11 رطلاً، وكذلك السمنة بنسبة 33 في المائة.

ونوه موقع  صحيفة "ديلي ميل" أن الخبراء، يعتقدون أن السبب في ارتفاع الوزن، يعود ربما إلى أن قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات. وأضاف الموقع البريطاني أن الناس تبقى بالتالي مستيقظة لوقت أطول، وتبحث عن الطعام ذو السعرات الحرارية.

ونقل موقع "نيويورك تايمز" عن الدكتور المشارك في الدراسة ديل ساندلر قوله "الحصول على ليلة نوم جيدة أمر مهم للغاية للصحة". وأضاف: "الشيء البسيط الذي يمكن للناس القيام به من أجل الحد من خطر السمنة هو إطفاء الأنوار قبل الخلود للنوم".

ر.م/ع.ج.م

 

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    بينت دراسة يابانية أن مشاهدة التلفزيون لأكثر من خمس ساعات في اليوم تؤدي إلى تخثر الدم وانسداد رئوي ما يزيد من خطر الإصابة بجلطة الشريان الرئوي.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    وأظهر بحث بريطاني أن المراهقين الذين يمضون ساعة إضافية في اليوم وهم يشاهدون التلفزيون أو يلعبون على الكمبيوتر معرضون لأن تكون نتائجهم في الامتحانات أقل بواقع درجتين عن أقرانهم الذين لا يقومون بذلك.

  • Symbolbild TV Schäden

    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    للتلفزيون كذلك تأثير مباشر على سلوك الأطفال وعلى بناء شخصيتهم وله تأثير كبير على نفسيتهم، ويحذر الأخصائيون الاجتماعيون الأسر من آثار العنف المتلفز وينصحونهم بمراقبة نوعية البرامج التلفزيونية التي يشاهدها أطفالهم.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    وحسب رأي خبراء الصحة فإن ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية والذاكرة لا يمكن أن يكون لها مفعول إلا إذا نقص الإفراط في مشاهدة التلفزيون لأن الجلوس الطويل يؤدي إلى تشنج العضلات وألمها ويعمل على خمول الذاكرة وإبطاء عمل الدماغ.

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    هل التلفزيون ضار بالصحة؟

    ولتفادي عواقب "إدمان" التلفزيون ينصح الخبراء الصحيين بالاستغناء عن التلفزيون نهائيا، ومن لم يقدر على تطبيق ذلك فعليه الاستغناء عنه تدريجيا أو أسبوع في الشهر وتعويض ذلك بهوايات نافعة.

    الكاتب: ع. أع. / س.ك (DW)


مختارات

هل التلفزيون ضار بالصحة؟

غيَّر التلفزيون العالم وأثر فيه بشكل كبير وأصبح من الصعب الاستغناء عنه، وهناك الكثير من الناس الذين يقضون وقتا طويلا أمام جهاز التلفزيون، إلى حد أن الخبراء يحذرون من عواقب ما يسمونه "الإدمان" على مشاهدة التلفزيون. (11.09.2015)  

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