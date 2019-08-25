 دراسة تحذر .. الوجبات السريعة قد تسبب الاكتئاب | عالم المنوعات | DW | 31.08.2019

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منوعات

دراسة تحذر .. الوجبات السريعة قد تسبب الاكتئاب

ناقوس خطر جديد يدق ليربط بعض العادات الغذائية السيئة بالصحة، سواءً الجسدية أو النفسية، فقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الوجبات السريعة وخطر التعرض للاكتئاب، الذي يواصل سنوياً إضافة ضحايا جدد إلى قائمته.

Burger King Whopper (picture-alliance/AP Photo/G.J. Puskar)

منذ سنوات، تواصل محلات الوجبات السريعة في أرجاء متفرقة حول العالم تحقيق أرباح مالية سنوية ضخمة، وذلك بالاعتماد على وجبات لذيذة وسريعة التقديم، فضلاً عن عروض مميزة تتماشى مع إمكانيات مختلف الشرائح المجُتمعية.

ويأتي المراهقون على رأس قائمة الأشخاص الأكثر تردداً على محلات الوجبات السريعة، لاسيما في أيام نهاية الأسبوع. إلاّ أن الإقبال على تناول الوجبات السريعة والابتعاد عن نظام غذائي صحي لا يخلو من مخاطر صحية كثيرة.

مختارات

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الأطفال للوجبات السريعة، من المطاعم مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر، يتسبب في تراكم الدهون على كلى هذه الفئة العمرية، ويزيد من خطر إصابتها بأمراض القلب. فكيف فسرت الدراسة ذلك؟. (03.01.2018)

بينما تواصل محلات الوجبات السريعة تحقيق أرباح مالية كبيرة، توصلت دراسة حديثة إلى سبب قد يكون وراء مواصلة تناول هذا النوع من الأغذية بدون حتى الشعور بالجوع، ورغم عواقبها الوخيمة على الصحة. فما هو يا ترى؟ (16.06.2018)

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن استهلاك المراهقين للوجبات السريعة بشكل متكرر يرفع من خطر إصابتهم بالاكتئاب، مضيفة أن الخبراء وجدوا مستويات مرتفعة من الصوديوم ومستويات منخفضة من البوتاسيوم لدى مجموعة من طلاب المدراس المتوسطة الذين أجريت عليهم الدراسة، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة "سيكولوجيكل ريبورت".

وأوضح موقع "ذا تايك أوت" أن النتائج اعتمدت على دراسة صادرة عن جامعة ألاباما برمنغهام، حيث درس الباحثون حوالي 84 مراهقاً (متوسط أعمارهم 13) وينحدرون من عائلات منخفضة الدخل. وأردف أن الخبراء أخذوا عينات بول من المشاركين وقاسوا كميات الصوديوم والبوتاسيوم الموجودة فيها.

وفي نفس السياق، أشار موقع "ديلي تايمز" إلى أن الخبراء عثروا على رابط بين استهلاك الوجبات السريعة وخطر المعاناة من الاكتئاب، مضيفاً أن مستويات الصوديوم العالية في البول دلت على وجود علامات اكتئاب أكثر بعد عام ونصف.

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الرياضة ضد الاكتئاب

كما نقل موقع "ميديكل ديلي" عن المشرفة على الدراسة، سيلفي مورج، قولها: "نسبة عالية من الصوديوم، إذاً يجب أن تفكر في الأطعمة المُجهزة"، وأضافت: "هذا يشمل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة والوجبات الخفيفة غير الصحية". وتابعت نفس المتحدثة أن انخفاض البوتاسيوم مؤشر على نظام غذائي يفتقر إلى الخضروات والفواكه الغنية بهذا العنصر، مثل الموز والبطاطس الحلوة والأفوكادو والطماطم.

وكانت دراسة سابقة نشرتها المجلة العلمية المتخصصة "Molecular Psychiatry" توصلت إلى أن اتباع ما يُطلق عليها حمية حوض البحر المتوسط يمكن أن يساعد على محاربة الاكتئاب، حيث لاحظ الخبراء أن تأثير هذه الحمية إيجابي جداً على المزاج، فهي تتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات وزيت الزيتون والسمك.

ر.م/ ي.أ

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ما هو الاكتئاب الشتوي؟

    هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أعراض غير مقلقة

    وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أين يكثر انتشاره؟

    وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    تشخيص ليس بالسهل

    ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا

    يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    نصائح يومية

    ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الاختلاط بالآخرين

    على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

    يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ممارسة الرياضة بشكل متكرر

    أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

يعد الاكتئاب الشتوي من الأمراض التي تظهر في فصل الشتاء وتختفي مع بداية الربيع، جولة مصورة للتعرف على أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه. (21.01.2014)  

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الرياضة ضد الاكتئاب  

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