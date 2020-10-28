 دراسة تحدد 7 أشكال مختلفة لأعراض فيروس كورونا المستجد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.11.2020

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صحة

دراسة تحدد 7 أشكال مختلفة لأعراض فيروس كورونا المستجد

بين ارتفاع بسيط في درجة الحرارة إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، تختلف أعراض الإصابة بكورونا بشكل يصعب مهمة تشخيص المرض. علماء في فيينا حددوا سبع مجموعات من الأعراض ورصدوا "بصمات" يتركها الفيروس على دم المصابين.

صورة رمزية لفيروس كورونا

يترك فيروس كورونا "بصمات" واضحة على الدم حتى بعد أسابيع طويلة من حدوث الإصابة

زكام بسيط وألم في الحلق يصاحبه صداع خفيف..، قبل عام لم تكن هذه الأعراض لتثير أي قلق لدى معظم الناس، لكن اليوم وفي خريف 2020، يكفي أحد هذه الأعراض فقط للدخول في دائرة من القلق والأسئلة اللانهائية، "مع من التقيت خلال الأيام الماضية؟ هل غسلت يدي بعد لمس عربة التسوق في المتجر؟ هل أستطيع الشم والتذوق؟ هل أتنفس بشكل طبيعي؟

هذه الأسئلة لا تشغل عامة الناس فحسب، بل إنها تضع الأطباء والباحثين أمام علامات استفهام كبيرة وتحديات أكبر من أجل رصد الأعراض المرتبطة بكوفيد 19 وتجنب الخلط بينها وبين أعراض نزلات البرد. أول خطوة في هذا الطريق بدأت الآن في جامعة فيينا، إذ نجح الباحثون هناك في تحديد سبع أشكال مختلفة لأعراض الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا.

أجرى الباحثون في فيينا، دراسة شملت 109 أشخاص أصيبوا بكورونا وتجاوزوا مرحلة الخطر، بالإضافة إلى 98 من الأصحاء، وبعد رصد تطورات الإصابة وفحص الدم، تمكن الخبراء من رصد الأعراض المرتبطة بكوفيد 19  وقسموها للمجموعات التالية:

أعراض مرتبطة بالحمى (تشمل ارتفاع الحرارة، الرعشة، الشعور بالإرهاق والسعال)

أعراض مرتبطة بالزكام (رشح، سعال جاف، انسداد في الأنف)

أعراض مرتبطة بآلام في المفاصل

التهاب في العين والغشاء المخاطي

مشاكل الرئة (الالتهاب الرئوي وضيق النفس)

مشاكل في المعدة والهضم (الإسهال، الرغبة في القيء والصداع)

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فقدان حاسة الشم والتذوق

معلومة مهمة خلص إليها الباحثون وهو أن المجموعة الأخيرة من الأعراض (فقدان حاسة الشم والتذوق) ظهرت بشكل متزايد بين أصحاب جهاز المناعة الشاب، وللتوضيح فإن مصطلح جهاز المناعة الشاب هنا غير مرتبط بأعمار المرضى وإنما يتم قياسه وفقا لما يعرف بالخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من الخلايا التي أصيبت بالفيروسات أو البكتيريا، كمما يوضح، المشرف على الدراسة فينفريد بيكل في حوار مع DW.

تقسيم الأعراض بهذه الطريقة يساعد الخبراء في معرفة الارتباط بينها وبين درجة الإصابة، فأعراض المجموعة الأولى المرتبطة بالحمى، على سبيل المثال يمكن أن تشير إلى بناء الجسم لمناعة طويلة الأمد، لكن من غير المستبعد في الوقت نفسه حدوث تداخل بين الأعراض في المجموعات المختلفة.

بصمة الفيروس على الدم

الباحثون رصدوا في الوقت نفسه بعض الآثار المهمة التي يتركها فيروس كورونا على الدم، فبعد عشرة أسابيع من الإصابة تظهر العديد من التغيرات الواضحة على جهاز المناعة، بعض هذه التغيرات كانت مفاجئة للخبراء، ومن بينها على سبيل المثال تراجع أعداد ما يعرف بالخلايا الحبيبية وهي الخلايا المناعية التي تنشط للتصدي لمسببات الأمراض البكتيرية، في حين تنشط خلايا سي دي 4 وسي دي 8، وهو ما يبرر استمرار الشعور بالخمول لدى الكثير من المرضى حتى بعد فترة طويلة من الإصابة، غير أن تزامن هذا النشاط مع تراجع الخلايا التائية، يحمل خطورة كبيرة إذ من الممكن أن يؤدي لأمراض المناعة الذاتية، التي يفشل فيها الجسم في التعرف على خلاياه ويبدأ في التعامل معها كخلايا غريبة.

التعامل مع الفيروس "كفريق كرة قدم"

أبرز ما رصدته الدراسة هو أن جهاز المناعة يعمل في حال التصدي للمرض، كفريق كرة قدم، يعتمد على المساعدة من خلايا مناعية وأجسام مضادة ، يمكن لذاكرتها الاحتفاظ بـ "تكتيك الفريق المضاد" والتعامل معه على هذا الأساس. النقطة الفاصلة الآن تتمثل في الاستفادة من هذه المعلومات لتطوير علاج أو تطعيم.

ا.ف/ع.ش

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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